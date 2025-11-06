Gianni Infantino, președintele FIFA, reacție emoționantă după decesul lui Emeric Ienei: „Cuvintele par insuficiente”

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a stins din viață în dimineața zilei de miercuri, 5 noiembrie. Fostul antrenor de mare prestigiu a murit la vârsta de 88 de ani, după ce, în ultima perioadă, s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate. La scurt timp după această veste, Gianni Infantino, președintele FIFA, a oferit un mesaj emoționant.

Gianni Infantino, mesaj de regret după decesul lui Emeric Ienei

Gianni Infantino a transmis, prin intermediul FRF, un mesaj de adio după . Președintele FIFA s-a arătat emoționat de decesul marelui antrenor și a amintit de toate performanțele pe care „nea Imi” le-a obținut, în frunte cu CCE din 1986.

„Doresc să îmi exprim cele mai sincere și profunde condoleanțe cu privire la încetarea din viață a fostului jucător internațional și selecționer al echipei naționale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristețea pe care o resimțim în fața acestei pierderi.

De-a lungul carierei sale de jucător, el a bifat șase selecții pentru echipa națională și și-a reprezentat țara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga și strălucita sa carieră la FC Steaua București, alături de care a câștigat trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

După retragerea din activitatea de jucător, a început o remarcabilă carieră de antrenor. În calitate de antrenor al FC Steaua București, a condus clubul spre șase titluri de campion, patru Cupe ale României și istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecționer al echipei naționale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 și din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său”, a fost o parte din mesajul transmis de Gianni Infantino.

Gianni Infantino știa de personalitatea calmă a lui Emeric Ienei

În a doua jumătate a textului, Gianni Infantino . Președintele FIFA a transmis condoleanțe în numele forului internațional.

„Legendă a clubului FC Steaua București și a fotbalului românesc, cunoscut pentru calmul și autoritatea sa legendare, model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui, moștenirea și parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absența sa va fi profund resimțită.

În numele comunității internaționale a fotbalului, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe Federației Române de Fotbal, precum și familiei, prietenilor și apropiaților lui Emeric Ienei. Gândurile noastre sunt alături de voi toți.

Sperăm ca aceste amintiri și cuvinte de sprijin să aducă puțină alinare și pace în aceste momente dificile”, s-a arătat în comunicatul emis de Gianni Infantino.