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Gianni Infantino râde de Italia după debutul CM 2026: „Poate se califică și ei dacă facem turneu cu 208 echipe”

Gianni Infantino, președintele FIFA de origini italiene, a avut un discurs sarcastic la adresa „Squadrei Azzurra”. Conducătorul forului internațional a făcut o propunere ironică pentru Campionatul Mondial
Ciprian Păvăleanu
13.06.2026 | 00:23
Gianni Infantino rade de Italia dupa debutul CM 2026 Poate se califica si ei daca facem turneu cu 208 echipe
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Gianni Infantino, ironia supremă la adresa naționalei Italiei. Foto: Colaj FANATIK
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România nu s-a mai calificat la Campionatul Mondial de 32 de ani, însă nici Italia nu stă mai bine, chiar dacă este o țară cu un campionat puternic și cu o istorie de zeci de ori mai mare. „Squadra Azzurra” a fost ultima dată la Campionatul Mondial în 2014, ceea ce înseamnă că vor absenta minimum 16 ani. Gianni Infantino, președintele FIFA, a luat în derâdere contraperformanța țării de unde își are originile.

Gianni Infantino, ironie supremă la adresa Italiei

Giovanni Vincenzo Infantino a fost născut în Elveția, însă originea sa este italiană, fiind copilul a doi italieni imigranți. Astfel, legăturile sale cu Italia sunt destul de strânse, el fiind și un fluent vorbitor de limbă italiană. După ce „Squadra Azzurra” a ratat o nouă calificarea la Campionatul Mondial, președintele FIFA a ironizat-o într-un interviu.

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Turneul final din acest an a fost mărit față de edițiile precedente și are 48 de participante. Italienii nu au reușit să se califice nici măcar în această situație, iar Infantino i-a înțepat: „Să vedem cum decurge această Cupă Mondială cu 48 de echipe.

Este, în mod clar, un eveniment uriaș. Am discutat deja despre 64 de echipe, pentru a implica și mai mult întreaga lume. Întrebarea a fost ridicată în Consiliul FIFA, dar între timp, haideți să ne bucurăm de această primă ediție a Cupei Mondiale cu 48 de echipe. Poate Italia s-ar califica cu 64 de echipe… am putea ajunge la 208 ca să vedem dacă se califică”, a declarat el într-un interviu pentru canalul CazeTV, citat de calciomercato.com.

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Cum a ratat Italia prezența la CM 2026

Italia a obținut doar locul secund în grupa preliminară, după ce a fost învinsă categoric de Norvegia, cu 7-1 la general. Acest lucru a făcut ca „Squadra Azzurra” să nu obțină calificarea directă și să fie nevoită să câștige două baraje pentru a-și asigura locul.

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Sub comanda lui Gennaro Gattuso, Italia a trecut de Irlanda de Nord în semifinalele barajului, însă în meciul decisiv a fost învinsă de fosta adversară a României: Bosnia & Herțegovina. Moise Kean deschidea rapid scorul, în minutul 15, și Italia domina serios partida, însă cartonașul roșu văzut de Bastoni în minutul 41 a schimbat fața partidei. Tabakovic a restabilit egalitatea în ultimele 10 minute, iar meciul a mers până la loviturile de departajare, unde Bosnia a avut câștig de cauză. Astfel, Italia va vedea Mondialul la TV și în această ediție, în care se împlinesc 12 ani fără „Squadra Azzurra” la turneul final.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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