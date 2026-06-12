Gianni Infantino râde de Italia după debutul CM 2026: „Poate se califică și ei dacă facem turneu cu 208 echipe”

ADVERTISEMENT

România nu s-a mai calificat la Campionatul Mondial de 32 de ani, însă nici Italia nu stă mai bine, chiar dacă este o țară cu un campionat puternic și cu o istorie de zeci de ori mai mare. „Squadra Azzurra” a fost ultima dată la Campionatul Mondial în 2014, ceea ce înseamnă că vor absenta minimum 16 ani. Gianni Infantino, președintele FIFA, a luat în derâdere contraperformanța țării de unde își are originile.

Gianni Infantino, ironie supremă la adresa Italiei

Giovanni Vincenzo Infantino a fost născut în Elveția, însă originea sa este italiană, fiind copilul a doi italieni imigranți. Astfel, legăturile sale cu Italia sunt destul de strânse, el fiind și un fluent vorbitor de limbă italiană. După ce „Squadra Azzurra” a ratat o nouă calificarea la Campionatul Mondial, președintele FIFA a ironizat-o într-un interviu.

ADVERTISEMENT

Turneul final din acest an a fost mărit față de edițiile precedente și are 48 de participante. Italienii nu au reușit să se califice nici măcar în această situație, iar Infantino i-a înțepat: „Să vedem cum decurge această Cupă Mondială cu 48 de echipe.

Este, în mod clar, un eveniment uriaș. Am discutat deja despre 64 de echipe, pentru a implica și mai mult întreaga lume. Întrebarea a fost ridicată în Consiliul FIFA, dar între timp, haideți să ne bucurăm de această primă ediție a Cupei Mondiale cu 48 de echipe. Poate Italia s-ar califica cu 64 de echipe… am putea ajunge la 208 ca să vedem dacă se califică”, a declarat el într-un interviu pentru canalul CazeTV, citat de

ADVERTISEMENT

Cum a ratat Italia prezența la CM 2026

Italia a obținut doar locul secund în grupa preliminară, Acest lucru a făcut ca „Squadra Azzurra” să nu obțină calificarea directă și să fie nevoită să câștige două baraje pentru a-și asigura locul.

ADVERTISEMENT

Sub comanda lui Gennaro Gattuso, Italia a trecut de Irlanda de Nord în semifinalele barajului, însă în meciul decisiv a fost învinsă de fosta adversară a României: Bosnia & Herțegovina. Moise Kean deschidea rapid scorul, în minutul 15, și Italia domina serios partida, însă cartonașul roșu văzut de Bastoni în minutul 41 a schimbat fața partidei. Tabakovic a restabilit egalitatea în ultimele 10 minute, iar Astfel, Italia va vedea Mondialul la TV și în această ediție, în care se împlinesc 12 ani fără „Squadra Azzurra” la turneul final.