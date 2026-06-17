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Gianni Infantino, „rege” la Cupa Mondială! Președintele FIFA folosește un avion privat pentru a îndeplini un obiectiv nebun la turneul final

Gianni Infantino și-a propus să fie prezent în fiecare zi la câte două meciuri de la Cupa Mondială, iar președintele FIFA folosește un avion privat furnizat de un sponsor.
Bogdan Mariș
17.06.2026 | 06:04
Gianni Infantino rege la Cupa Mondiala Presedintele FIFA foloseste un avion privat pentru a indeplini un obiectiv nebun la turneul final
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Președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani) și-a să fie prezent la câte două meciuri pe zi la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Președintele FIFA, Gianni Infantino (56 de ani) și-a propus un obiectiv extrem de ambițios la turneul final al Cupei Mondiale: să fie prezent la câte două meciuri pe zi. Elvețianul a reușit să facă acest lucru de mai multe ori în primele zile ale competiției, cu ajutorul unui avion privat, însă a fost criticat dur de activiștii de mediu. Cum a răspuns FIFA.

Gianni Infantino călătorește în fiecare zi a Cupei Mondiale cu un avion privat

În prima zi a turneului final, Gianni Infantino a fost prezent la meciul de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud (2-0), organizat la Ciudad de Mexico, iar apoi a călătorit până la Guadalajara pentru a vedea și partida Coreea de Sud – Cehia 2-1. Apoi, în a doua zi a competiției, elvețianul a urmărit un singur meci de pe stadion, cel dintre SUA și Paraguay (4-1), iar sâmbătă a revenit la „ritmul” de două meciuri: Qatar – Elveția 1-1 și Australia – Turcia 2-0.

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Duminică, președintele FIFA nu a fost prezent pe vreun stadion, deoarece a luat parte la un summit al forului mondial, dar luni a urmărit din nou două partide, cele din grupa G, Belgia – Egipt 1-1 și Iran – Noua Zeelandă 2-2, meci la finalul căruia asiaticii au fost forțați să părăsească SUA. Conform The Guardian, obiectivul lui Infantino este să fie prezent la două meciuri pe zi în grupe și în startul fazei eliminatorii, iar acesta folosește un avion privat furnizat de Qatar Airways, sponsor al FIFA.

Gianni Infantino, criticat de activiștii de mediu

Din cauza distanțelor imense dintre orașele care găzduiesc partide, această Cupă Mondială este considerată a fi „cel mai poluant eveniment din toate timpurile”, estimarea fiind că va genera aproximativ 9 milioane de tone de echivalent dioxid de carbon. În acest context, călătoriile lui Gianni Infantino nu sunt văzute cu ochi buni de către activiștii de mediu.

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„Căldura extremă este deja o problemă la această Cupă Mondială atât pentru jucători, cât și pentru fani. Faptul că directorii efectuează zboruri zilnice cu avioane private extrem de poluante nu transmite tocmai mesajul că FIFA recunoaște fie cauza, fie responsabilitatea sa de a face parte din soluția la schimbările climatice”, a transmis John Hocevar, reprezentant al Greenpeace USA, pentru The Athletic.

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Ce a transmis FIFA cu privire la călătoriile lui Gianni Infantino

FIFA a oferit o reacție oficială cu privire la modul în care călătorește Gianni Infantino la acest turneu final. „Așa cum am afirmat în mod constant, FIFA a implementat reguli care stabilesc cadrul pentru zboruri și călătorii ale oricărui oficial FIFA. Președintele FIFA călătorește în mod regulat, împreună cu oficialii relevanți, în scopuri de afaceri și legate de turnee și se străduiește să viziteze asociațiile membre FIFA ori de câte ori este posibil.

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Uneori, călătoriile sunt organizate cu companii aeriene comerciale (inclusiv low-cost), iar alteori cu charter privat, în funcție de care variantă este mai eficientă și mai rentabilă, ținând cont de circumstanțe. FIFA acoperă costurile de călătorie”, a transmis forul mondial pentru The Athletic.

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