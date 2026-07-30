Sport

Gianni Infantino rupe tăcerea după planul controversat al FIFA de a privatiza Cupa Mondială

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a reacționat după criticile generate de proiectul privind atragerea unor investitori privați. Șeful forului mondial susține că viitorul Campionatului Mondial nu este pus în pericol.
Catalin Oprea
30.07.2026 | 11:16
Gianni Infantino rupe tacerea dupa planul controversat al FIFA de a privatiza Cupa Mondiala
Gianni Infantino a reacționat după criticile apărute în urma proiectului analizat de FIFA privind atragerea unor investitori privați. Foto: Hepta.
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Gianni Infantino a rupt tăcerea după apariția informațiilor referitoare la proiectul prin care FIFA analizează înființarea unei noi companii comerciale. Propunerea a stârnit numeroase reacții în fotbalul mondial, iar președintele forului internațional a ținut să transmită că scopul inițiativei este dezvoltarea competițiilor și creșterea veniturilor destinate federațiilor afiliate.

Gianni Infantino explică proiectul pregătit de FIFA pentru „privatizarea” Cupei Mondiale

Gianni Infantino a respins acuzațiile. El a spus că FIFA nu intenționează să renunțe la controlul asupra Campionatului Mondial. Oficialul susține că proiectul urmărește atragerea unor resurse suplimentare pentru dezvoltarea fotbalului. Decizia finală va aparține federațiilor membre.

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Decizia privind acest proiect vă aparține în totalitate. Fiecare asociație membră FIFA trebuie să aibă oportunitatea de a beneficia de resursele disponibile pentru a-și construi propriul viitor. Este vorba despre democratizarea fotbalului la nivel mondial”, a declarat Gianni Infantino, după apariția criticilor legate de proiectul analizat de FIFA.

Mai multe federații și UEFA au cerut explicații

Proiectul a provocat reacții din partea mai multor federații naționale, dar și din partea UEFA. Unele dintre acestea au solicitat mai multe informații despre structura viitoarei companii și despre modul în care ar urma să fie implicați investitorii privați în activitatea comercială a FIFA.

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Mai mulți oficiali cer mai multă transparență. Ei vor explicații înainte ca proiectul să ajungă la vot. În același timp, solicită garanții că interesele comerciale nu vor influența deciziile sportive sau organizarea Campionatului Mondial. Gianni Infantino a insistat că inițiativa are ca obiectiv exclusiv consolidarea resurselor financiare ale FIFA. Potrivit președintelui forului mondial, fondurile suplimentare ar urma să fie direcționate către programele de dezvoltare și către federațiile membre din întreaga lume.

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Răzvan Burleanu a reacționat după planul anunțat de FIFA

Propunerea analizată de FIFA a stârnit reacții și în România. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a comentat subiectul într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK. Oficialul a vorbit despre impactul pe care o astfel de decizie l-ar putea avea asupra fotbalului mondial.

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Burleanu a subliniat că fotbalul trebuie să rămână în slujba celor care îl practică și îl susțin. Totodată, președintele FRF a explicat că orice schimbare de o asemenea amploare trebuie analizată cu atenție înainte de adoptarea unei decizii finale. „Considerăm că transformarea unei competiții fundamentale într-un produs comercial destinat fondurilor de investiții reprezintă o inițiativă periculoasă de privatizare a fotbalului”, a declarat Răzvan Burleanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Când va fi luată decizia privind proiectul FIFA

Propunerea urmează să fie analizată în perioada următoare de reprezentanții federațiilor membre FIFA. Fiecare asociație națională va avea posibilitatea să își exprime punctul de vedere înainte de vot. Rezultatul consultărilor va avea un rol important în stabilirea direcției pe care o va urma forul mondial.

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Decizia finală va aparține celor 211 federații afiliate FIFA. Până la vot sunt programate noi consultări între conducerea forului mondial și reprezentanții confederațiilor continentale. Rezultatul este așteptat cu interes, deoarece poate influența viitorul strategiei comerciale a FIFA și al competițiilor organizate de aceasta.

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