Gianni Infantino, salariu uriaș la FIFA! Câți bani încasează: suma a crescut spectaculos în ultimii ani. Atac dur din partea lui Platini

Gianni Infantino a preluat șefia FIFA în februarie 2016. La aproape 10 ani de la acel moment, în spațiul public au apărut primele date referitoare la câștigurile financiare înregistrate din acest rol de italo-elvețianul în vârstă de 55 de ani. Dezvăluirile au fost făcute de către jurnaliștii francezi de la Le Monde, preluați de conaționalii de la RMC Sport.

S-a aflat câți bani câștigă Gianni Infantino la FIFA

Așadar, conform sursei citate, în 2024 președintele FIFA a înregistrat venituri totale în valoare de nu mai puțin de 6.1 milioane de dolari, adică aproximativ 5.3 milioane de euro. Din această valoare, suma de 2.9 milioane de dolari a reprezentat salariul său, în vreme ce Infantino a mai primit și bonusuri de 1.8 milioane de dolari.

De asemenea, suma de 1.1 milioane de dolari a constituit „alte compensații raportate”, iar 155.000 de dolari au provenit din „pensii și alte compensații amânate”. Toate aceste date au fost aflate prin consultarea de către a declarațiilor fiscale pe care cei de la FIFA sunt nevoiți să le depună în fiecare an la Serviciul de Venituri Interne.

Gianni Infantino, creștere importantă de la momentul în care a preluat mandatul de președinte al FIFA

Conform aceleiași anchete jurnalistice, în anul 2016, în care Infantino l-a înlocuit pe Sepp Blatter la șefia FIFA, forul internațional a declarat în dreptul conducătorului său venituri de doar 1.28 milioane de euro. De atunci, banii încasați de el au fost mai mulți de la an la an pe durata celor două mandate de până acum. De asemenea, aproape în fiecare an el a primit și câte un bonus „de performanță” consistent.

De exemplu, în 2022, când s-a desfășurat Cupa Mondială din Qatar, Gianni Infantino a înregistrat un bonus de 1.77 milioane de euro pentru modul în care a fost organizat turneul final. Pe de altă parte, în 2019, doar salariul său a ajuns la valoarea de 3 milioane de dolari. În plus, odată cu obținerea celui de-al doilea mandat în fruntea FIFA, salariul președintelui a mai crescut o dată, de data aceasta cu 2.7 milioane de euro.

Așadar, având în vedere că în vara acestui an se va desfășura , iar Gianni Infantino ar putea câștiga în 2027 încă un mandat în fruntea FIFA, al treilea și ultimul totodată, conform regulamentului intern al organizației, este de așteptat în principiu ca veniturile sale să crească în continuare considerabil în această perioadă, dacă trendul din ultimii ani se va menține.

Michel Platini l-a atacat dur pe fostul său colaborator, tocmai din această perspectivă

Interesant de remarcat este că aceste informații au ajuns în spațiul public exact în ziua în care fostul mare fotbalist francez l-a criticat destul de aspru pe , tocmai prin prisma acestei componente financiare. Pe vremea când era președintele UEFA, Platini, implicat la rândul său într-un mega-scandal de corupție care a dus în cele din urmă la îndepărtarea sa din fruntea confederației europene, l-a avut pe Infantino drept secretar general în cadrul forului de la Nyon.

„A fost un bun număr doi, dar nu un bun număr unu. A făcut o treabă foarte bună la UEFA, dar are o problemă: îi plac cei bogați și puternici, cei care au bani. E în firea lui. Așa era ca număr doi, dar pe vremea aceea nu era șeful. Din păcate, Infantino a devenit autocrat de la pandemie încoace.

Există mai puțină democrație decât pe vremea lui Blatter. Poți spune ce vrei despre Blatter, dar principala lui problemă era că voia să rămână la FIFA pe viață. Era un om bun pentru fotbal.

Eram destinat să devin președintele FIFA. Toate acestea s-au întâmplat pentru că nu au vrut asta. Această suspendare a fost o nedreptate gravă și, în cele din urmă, a fost politică. Un grup de oameni a decis să mă omoare.

Acești ultimi zece ani au fost foarte complicați din cauza suferinței familiei mele: ei văd ce se scrie în ziare, ce spun oamenii despre mine, dezbaterea internațională. Dar nu mi-am făcut niciodată griji cu privire la verdictul final pentru că știam că sunt nevinovat, știam că, în cele din urmă, nu va fi nimic. M-am simțit mereu împăcat cu mine însumi”, a spus Platini pentru