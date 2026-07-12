Sport

Gianni Infantino vrea neapărat România la Cupa Mondială! Câte echipe ar urma să se califice la ediția din 2030

Veste bombă despre Cupa Mondială! Președintele FIFA, Gianni Infantino, nu exclude posibilitatea ca următoarele ediții de CM să-și extindă și mai mult numărul de țări participante. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Dragos Petrescu
12.07.2026 | 22:25
Gianni Infantino vrea neaparat Romania la Cupa Mondiala Cate echipe ar urma sa se califice la editia din 2030
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Gianni Infantino nu exclude posibilitatea ca următoarele ediții de CM să aibă 64 de țări participante // FOTO: hepta.ro
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Deși Campionatul Mondial din acest an a stârnit numeroase controverse și critici în ceea ce privește majorarea numărului de țări participante la turneul final, de la 32 la 48, președintele FIFA, Gianni Infantino, se gândește serios să extindă și mai mult locurile de pe tabloul principal la următoarele ediții.

Gianni Infantino ia în calcul ca următoarele ediții ale Campionatului Mondial să aibă 64 de echipe!

Într-un interviu acordat celor de la Blue Win, elvețianul în vârstă de 56 de ani a explicat faptul că ia în calcul posibilitatea ca următoarele turnee finale de Campionat Mondial să aibă și mai multe echipe naționale prezente pe tabloul principal. Mai exact 64, ceea ce ar reprezenta un număr dublu față de edițiile cu care am fost obișnuiți până la cea din acest an, pentru care FIFA a majorat locurile disponibile de la 32 la 48, o decizie care a stârnit numeroase reacții negative în lumea sportului rege.

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Ne gândim la asta. Este o idee care va fi analizată după ce ediția din acest an se va încheia. Atunci când organizezi un astfel de turneu, trebuie să o faci pentru toată lumea, nu doar pentru țările din Europa și America de Sud. Oricărei națiuni ar trebui să îi fie permis să viseze la participarea la Cupa Mondială. După cum ați putut vedea la ediția din acest an, există extrem de multă calitate chiar și în rândul echipelor care nu erau, de obicei, prezente pe tabloul principal. Noi ne dorim ca această calitate să crească și mai mult în următorii ani, în toate colțurile lumii, iar dacă noi nu vom oferi țărilor mai mici posibilitatea de a participa la Campionatul Mondial, acest lucru nu va fi posibil”, a explicat președintele FIFA.

Gianni Infantino și FIFA, criticați pentru modul în care au organizat Campionatul Mondial din 2026!

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale a fost puternic criticată, atât de iubitorii sportului rege, cât și de nume grele ale fenomenului. Principalele motive pentru care s-a creat mare vâlvă în mediul online au fost pauzele de hidratare din timpul meciurilor, majorarea numărului de echipe de la 32 la 48, tratamentul ostil primit de naționala Iranului, cartonașul roșu anulat lui Balogun, cât și deciziile de arbitraj în ceea ce o privește pe campioana en-titre, Argentina.

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Printre cei mai vehemenți contestatari ai pauzelor de hidratare au fost Jurgen Klopp și Thierry Henry, cei doi fiind de părere că ceea ce a gândit Infantino servește mai degrabă unor interese comerciale decât sănătății fotbaliștilor. Această ipoteză a apărut după ce s-a aflat că în timpul respectivelor „Hydration Breaks”, FIFA încasează o grămadă de bani de la sponsorii spoturilor respective.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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