Gianni Infantino vrea să schimbe fotbalul din temelii! Regula propusă de șeful FIFA va avantaja atacanții

ADVERTISEMENT

Gianni Infantino a dezvăluit că regula offside-ului ar putea fi schimbată în beneficiul jucătorilor de atac. Președintele FIFA a vorbit despre măsurile pe care forul mondial le pregătește în următoarea perioadă, cu scopul de a îmbunătăți calitatea partidelor.

Se schimbă regula offside-ului? Ce a declarat Gianni Infantino

Gianni Infantino a abordat subiectul arbitrajului la World Sports Summit din Dubai. „Cu ani în urmă, am introdus sistemul VAR pentru ca fotbalul să fie mai corect, să oferim arbitrilor oportunitatea de a corecta o eroare pe care milioane de oameni de acasă, sau chiar cei din tribune, ar fi putut să o vadă. Îmbunătățim continuu VAR-ul cu tehnologie din ce în ce mai avansată pentru a-i ajuta pe arbitri să ia deciziile corecte.

ADVERTISEMENT

Analizăm în continuare regulile, ne întrebăm cum am putea să facem jocul mai ofensiv, mai atractiv. Să luăm în considerare regula offside-ului, care a evoluat de-a lungul anilor, cerând jucătorului de atac să se poziționeze în spatele fundașului sau în linie cu el. Poate, în viitor, va trebui să fie cu tot corpul în fața fundașului pentru a se acorda offside”, a spus elvețianul, conform .

Ce alte măsuri pregăteşte FIFA

Președintele FIFA a declarat că forul mondial își dorește să elimine tragerile de timp, . „Analizăm și măsuri pentru a contracara tragerile de timp. E important ca jocul să curgă așa cum trebuie, iar întreruperile trebuie reduse la minimum”, a spus Gianni Infantino.

ADVERTISEMENT

Șeful forului mondial a fost criticat în ultimul an pentru relația de prietenie pe care o are cu . Statele Unite vor găzdui competiția alături de Canada și Mexic, însă cele mai multe partide se vor disputa pe tărâm american.