Sport

Gianni Infantino vrea să schimbe fotbalul din temelii! Regula propusă de șeful FIFA va avantaja atacanții

Gianni Infantino plănuiește să facă o schimbare uriașă în fotbalul mondial. Președintele FIFA se gândește la o regulă care să avantajeze atacanții.
Bogdan Mariș
29.12.2025 | 19:23
Gianni Infantino vrea sa schimbe fotbalul din temelii Regula propusa de seful FIFA va avantaja atacantii
SPECIAL FANATIK
Gianni Infantino, președintele FIFA, a dezvăvluit că regula offside-ului ar putea fi schimbată. FOTO: Hepta
ADVERTISEMENT

Gianni Infantino a dezvăluit că regula offside-ului ar putea fi schimbată în beneficiul jucătorilor de atac. Președintele FIFA a vorbit despre măsurile pe care forul mondial le pregătește în următoarea perioadă, cu scopul de a îmbunătăți calitatea partidelor.

Se schimbă regula offside-ului? Ce a declarat Gianni Infantino

Gianni Infantino a abordat subiectul arbitrajului la World Sports Summit din Dubai. „Cu ani în urmă, am introdus sistemul VAR pentru ca fotbalul să fie mai corect, să oferim arbitrilor oportunitatea de a corecta o eroare pe care milioane de oameni de acasă, sau chiar cei din tribune, ar fi putut să o vadă. Îmbunătățim continuu VAR-ul cu tehnologie din ce în ce mai avansată pentru a-i ajuta pe arbitri să ia deciziile corecte.

ADVERTISEMENT

Analizăm în continuare regulile, ne întrebăm cum am putea să facem jocul mai ofensiv, mai atractiv. Să luăm în considerare regula offside-ului, care a evoluat de-a lungul anilor, cerând jucătorului de atac să se poziționeze în spatele fundașului sau în linie cu el. Poate, în viitor, va trebui să fie cu tot corpul în fața fundașului pentru a se acorda offside”, a spus elvețianul, conform Gazzetta dello Sport.

Ce alte măsuri pregăteşte FIFA

Președintele FIFA a declarat că forul mondial își dorește să elimine tragerile de timp, o măsură în acest sens fiind testată recent la Cupa Arabiei. „Analizăm și măsuri pentru a contracara tragerile de timp. E important ca jocul să curgă așa cum trebuie, iar întreruperile trebuie reduse la minimum”, a spus Gianni Infantino.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
Digi24.ro
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi

Șeful forului mondial a fost criticat în ultimul an pentru relația de prietenie pe care o are cu președintele SUA, Donald Trump, căruia i-a acordat un premiu special la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026. Statele Unite vor găzdui competiția alături de Canada și Mexic, însă cele mai multe partide se vor disputa pe tărâm american.

ADVERTISEMENT
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în...
Digisport.ro
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
CFR Cluj are oferte pe masă pentru Louis Munteanu! Daniel Pancu, anunț de...
Fanatik
CFR Cluj are oferte pe masă pentru Louis Munteanu! Daniel Pancu, anunț de ultimă oră
Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din...
Fanatik
Denis Alibec a plecat din România! OUT de la FCSB și ofertat din SuperLiga, atacantul a surprins pe toată lumea. Foto
Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit...
Fanatik
Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit 12 kilograme în timp record și credea că nu o să își mai revină vreodată
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Daniel Pancu a vrut să demisioneze de la CFR Cluj!
iamsport.ro
Daniel Pancu a vrut să demisioneze de la CFR Cluj!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!