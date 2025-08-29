Gibraltar și Malta au echipe în grupele cupelor europene. Care sunt cele mai surprinzătoare echipe care au dat lovitura în cupele europene

Meciurile de aseară din returul play-offului Europa League și Conference League au stabilit toate echipele care vor juca în grupele cupelor europene. Rezultatele au consfințit și câteva surprize.
După Pafos (Cipru), Kairat Almaty (Kazahstan) și Bodo Glimt (Norvegia) care au prins, în premieră, Liga Campionilor, alte formații modest cotate au dat lovitura în play-off.
Gibraltar și Malta sunt țările, cu un fotbal irelevant, care vor avea echipe în Conference League. Hamrun Spartans, campioana Maltei, va juca în a treia competiție europeană. O calificare în premieră și pentru club și pentru țară.
Hamrun, care are o valoare de piață de 5 milioane de euro (atât valorează lotul) este în ultima urnă, alături de Universitatea Craiova și nu se poate întâlni cu aceasta. Echipa malteză a eliminat RFS, din Letonia. În tur, Hamrun s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, iar la returul din Letonia s-a terminat 2-2.
O altă surpriză este calificarea unei echipe din Gibraltar. Lincoln Red Imps 9de 29 de ori campioana Gibraltarului) va juca tot în Conference League și a fost plasată în urna a treia, astfel că poate fi adversara Craiovei. Formația din Gibraltar a ajuns în grupele CL după ce a fost eliminată de Braga, din play-offul Ligii Europa. Valoarea totală a lotului este de 1,75 milioane de euro.
KuPS Kurpio (Finlanda), Drita (Kosovo), Breidabik (Islanda), Skhendija (Macedonia de Nord), Zrinjski Mostar (Bosnia), Noah (Armenia) și Shelborune (Irlanda) sunt și ele prezențe mai puțin scontate în Conference League.
Cele mai multe echipe în Europa le are Anglia, care a mers în grupe cu nouă echipe. Aproape jumătate din Premier League joacă în competițiile continentale. Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham și Newcastle sunt în Liga Campionilor. Aston Villa și Nottingham Forrest vor juca în Liga Europa. Crystal Palace e în Conference League.
Opt echipe în grupe are Spania. Franța, Italia și Germania vor alinia șapte echipe în competiții.
Singurele țări de pe Bătrânul Continent care nu au reprezentante în grupele competițiilor europene sunt: Albania, Belarus, Andorra, Letonia, Insulele Feroe, Irlanda de Nord, Estonia, Moldova, Lituania, Georgia, Liechtenstein, Muntenegru, San Marino și Luxemburg
Champions League
Cristi Chivu – Inter Milano
Radu Drăgușin – Tottenham Hotspur
Dennis Man – PSV Eindhoven
Vlad Dragomir – Pafos
Cei patru români din Champions League și-au aflat deja adversarii.
Europa League
Ionuț Radu – Celta Vigo
Vlad Răfailă – Betis
Răzvan Lucescu – PAOK
Tragerea la sorți este programată la ora 14.00
Conference League
Andrei Rațiu – Rayo Vallecano
Răzvan Marin – AEK Atena
Bogdan Racovițan – Raków
Andreas Dumitrescu – Sigma Olomouc
Edward Iordănescu – Legia Varșovia