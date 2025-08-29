Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Gibraltar și Malta au echipe în grupele cupelor europene. Care sunt cele mai surprinzătoare echipe care au dat lovitura în cupele europene

FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în grupele Europa League, respectiv Conference League, unde sunt și formații din țări cu un fotbal catalogat ca fiind modest
Catalin Oprea
29.08.2025 | 08:45
Gibraltar si Malta au echipe in grupele cupelor europene Care sunt cele mai surprinzatoare echipe care au dat lovitura in cupele europene
ANALIZĂ FANATIK
Lincoln Red Imps va juca în Conference Laague FOTO X

Meciurile de aseară din returul play-offului Europa League și Conference League au stabilit toate echipele care vor juca în grupele cupelor europene. Rezultatele au consfințit și câteva surprize.

ADVERTISEMENT

Maltezii de la Hamrun Spartans, calificare istorică

După Pafos (Cipru), Kairat Almaty (Kazahstan) și Bodo Glimt (Norvegia) care au prins, în premieră, Liga Campionilor, alte formații modest cotate au dat lovitura în play-off.

Gibraltar și Malta sunt țările, cu un fotbal irelevant, care vor avea echipe în Conference League. Hamrun Spartans, campioana Maltei, va juca în a treia competiție europeană. O calificare în premieră și pentru club și pentru țară.

ADVERTISEMENT

Hamrun, care are o valoare de piață de 5 milioane de euro (atât valorează lotul) este în ultima urnă, alături de Universitatea Craiova și nu se poate întâlni cu aceasta. Echipa malteză a eliminat RFS, din Letonia. În tur, Hamrun s-a impus pe teren propriu, scor 1-0, iar la returul din Letonia s-a terminat 2-2.

Lincoln Red Imps reprezintă Gibraltarul în fotbalul mare

O altă surpriză este calificarea unei echipe din Gibraltar. Lincoln Red Imps 9de 29 de ori campioana Gibraltarului) va juca tot în Conference League și a fost plasată în urna a treia, astfel că poate fi adversara Craiovei. Formația din Gibraltar a ajuns în grupele CL după ce a fost eliminată de Braga, din play-offul Ligii Europa. Valoarea totală a lotului este de 1,75 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza...
Digi24.ro
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19

KuPS Kurpio (Finlanda), Drita (Kosovo), Breidabik (Islanda), Skhendija (Macedonia de Nord), Zrinjski Mostar (Bosnia), Noah (Armenia) și Shelborune (Irlanda) sunt și ele prezențe mai puțin scontate în Conference League.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Anglia are nouă echipe în grupe

Cele mai multe echipe în Europa le are Anglia, care a mers în grupe cu nouă echipe. Aproape jumătate din Premier League joacă în competițiile continentale. Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham și Newcastle sunt în Liga Campionilor. Aston Villa și Nottingham Forrest vor juca în Liga Europa. Crystal Palace e în Conference League.

Opt echipe în grupe are Spania. Franța, Italia și Germania vor alinia șapte echipe în competiții.

ADVERTISEMENT

Singurele țări de pe Bătrânul Continent care nu au reprezentante în grupele competițiilor europene sunt: Albania, Belarus, Andorra, Letonia, Insulele Feroe, Irlanda de Nord, Estonia, Moldova, Lituania, Georgia, Liechtenstein, Muntenegru, San Marino și Luxemburg

Români în grupele competițiilor europene

Champions League

Cristi Chivu – Inter Milano

Radu Drăgușin – Tottenham Hotspur

Dennis Man – PSV Eindhoven

Vlad Dragomir – Pafos

Cei patru români din Champions League și-au aflat deja adversarii.

Europa League

Ionuț Radu – Celta Vigo

Vlad Răfailă – Betis

Răzvan Lucescu – PAOK

Tragerea la sorți este programată la ora 14.00

Conference League

Andrei Rațiu – Rayo Vallecano

Răzvan Marin – AEK Atena

Bogdan Racovițan – Raków

Andreas Dumitrescu – Sigma Olomouc

Edward Iordănescu – Legia Varșovia

Tragerea la sorți este programată la ora 14.00

Un titular de la FCSB a primit o veste uriașă după calificarea în...
Fanatik
Un titular de la FCSB a primit o veste uriașă după calificarea în Europa League! Revine la echipa națională
Gestul prin care David Popovici i-a uimit pe angajații unui restaurant din Sibiu!...
Fanatik
Gestul prin care David Popovici i-a uimit pe angajații unui restaurant din Sibiu! Ce a făcut campionul olimpic după ce a servit cina: „E super, super”. Foto
Tragerea la sorţi grupe Conference League, live video online. Cu cine a picat...
Fanatik
Tragerea la sorţi grupe Conference League, live video online. Cu cine a picat Craiova, totul despre adversare și program meciuri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea...
iamsport.ro
Comentatorul turc nu a mai rezistat! Ce a făcut imediat după al treilea gol al Craiovei
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția...
viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la...
unica.ro
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând, iar rezultatele regimului pe care l-a ținut se văd cu ochiul liber! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să...
Observatornews.ro
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu...
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către...
stiripesurse.ro
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
informat.ro
TOP 5 partide în spațiul online românesc, în ultima săptămână
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!