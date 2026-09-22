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Gică Craioveanu a făcut primul „11” al echipei naționale și i-a atras atenția lui Hagi în privința unui jucător: „E cel mai în formă atacant!”

Naționala României va debuta într-o nouă ediție a Ligii Națiunilor. Gică Craioveanu a alcătuit primul „11” al tricolorilor, dar i-a atras atenția selecționerului Hagi în cazul unui jucător.
Mihai Dragomir
22.09.2026 | 18:15
Gica Craioveanu a facut primul 11 al echipei nationale si ia atras atentia lui Hagi in privinta unui jucator E cel mai in forma atacant
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Gică Craioveanu a spus ce atacant voia în primul „11” al naționalei contra Suediei. Foto: Colaj FANATIK.
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România începe un nou drum în Liga Națiunilor cu Suedia, în deplasare. Partida este programată vineri, pe 25 septembrie, de la ora 21:45. Gică Craioveanu a spus cum vede primul „11” și a semnalat absența unui fotbalist aflat pe val în prezent.

Gică Craioveanu a alcătuit primul „11” al echipei naționale pentru meciul cu Suedia

Din cei 33 de jucători convocați inițial de Gică Hagi la echipa națională, doar Denis Drăguș a părăsit lotul până acum după accidentarea suferită în meciul U Craiova – FCSB 5-0. Cu toate acestea, Gică Craioveanu a alcătuit primul „11” pe care îl vede contra suedezilor. „Grande” mizează pe o formulă de start în sistemul 3-4-3.

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„Screciu cred că va fi titular. Cred că vor juca Drăgușin, Screciu și Burcă (în apărare). Doi dintre fundașii centrali să marcheze și cel din centru ”să măture tot”. Ionuț Radu în poartă. Rațiu pe dreapta, Bancu pe stânga. La mijloc aș juca cu Răzvan Marin, care este top. A fost și jucătorul lunii în Grecia. Acolo aș mai juca cu Stanciu. Bîrligea vârf, flancat de Dennis Man. Eu cred că este un fotbalist sclipitor, foarte bun unu-la-unu. În partea cealaltă aș juca cu Mihăilă. Are o viteză uluitoare”, a spus Gică Craioveanu, la TV Digi Sport.

Echipa de start a României în viziunea lui Gică Craioveanu: Radu – Drăgușin, Burcă, Screciu – Rațiu, R. Marin, Stanciu, Bancu – Man, Bîrligea, Mihăilă 

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Gică Craioveanu l-a atenționat pe Hagi. Atacantul cel mai în formă lipsește!

Ulterior, Gică Craioveanu și-a concentrat discursul pe compartimentul ofensiv al naționalei noastre. El îl vede pe Dennis Man titular, alături de Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă pe cealaltă bandă. Totuși, fostul mare internațional român a spus că Ianis Stoica, fotbalistul supărat foc după ce nu a primit convocarea, este cel mai în formă atacant român din acest moment.

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„Ăia trei din față? Inspirație. Problema e că nici Dennis Man nu mai e titular. Cred că va juca Bîrligea vârf, în Louis Munteanu titular nu cred. Sigur, sau aproape sigur va juca Man titular, pentru că e sclipitor. Când vrea să joace, el scoate adversar din joc. În partea cealaltă, nu știu cum e Mihăilă. (n.r. – Ianis Stoica?) E cel mai în formă atacant, da”, a mai declarat Craioveanu, conform sursei menționate.

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În vârstă de 23 de ani, Ianis Stoica a impresionat în ultima perioadă la formația portugheză Estrela Amadora. El are deja în cont patru goluri și două pase decisive în primele șapte etape ale actualului sezon. Cifrele sunt cu atât mai impresionante cu cât Ianis Stoica a depășit deja numărul de goluri înscrise în întregul sezon trecut, când reușea doar trei goluri și două pase decisive în 33 de apariții în campionat.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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