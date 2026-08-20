Gică Craioveanu a anunţat suma pe care se poate transfera Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Asta e oferta acceptabilă!”

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Universitatea Craiova joacă împotriva lui Ararat Armenia în play-off-ul Europa League. Oltenii sunt favoriţi şi pot lua o opţiune serioasă pentru calificarea în faza principală după meciul de pe „Ion Oblemenco”, de la ora 20:30.

Gică Craioveanu a anunţat suma pe care se poate transfera Baiaram

Gică Craioveanu a vorbit despre de la Universitatea Craiova în ultimele zile de mercato. Fostul atacant e de părere că cinci milioane de euro este suma corectă pentru această mutare:

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„Universitatea Craiova este favorită, a eliminat stresul din Champions League, echipa este mai relaxată şi cred că se va impune cu 2-0. Am încredere în Fane (n.r. Baiaram), că va marca şi cred că Anzor sau Cic (n.r. Cicâldău).

. Depinde de el (n.r. Baiaram) şi de public. Dacă va avea o atitudine pozitivă cum a avut la începutul sezonului trecut, publicul nu are de ce să nu-l ierte. Este de înţeles frustrarea, a avut o oportunitate unică să plece afară, pe salariu bun.

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Orice jucător îşi doreşte asta. Dar acum, dacă nu a plecat, trebuie să îşi dea seama că rolul lui e să facă diferenţa şi aşa va putea pleca afară. Depinde de ofertă, dacă vine pe doi lei… Dar dacă vine pe 5 milioane, eu zic că este o sumă acceptabilă, o sumă bună pentru Baiaram şi pentru jucător din campionatul României”, a spus Craioveanu la intrarea în stadion.

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Optimist că U Craiova o să joace în grupele Champions League: „Mă gândesc să văd Barcelona în curând la Craiova”

Fostul interanţional român este optimist şi speră ca în sezonul viitor să vadă Real Madrid sau Barcelona la Craiova, în Champions League. Însă, până atunci, o calificare în Europa League ar fi un obiectiv atins:

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„Mă gândesc să văd Barcelona în curând la Craiova, Real Madrid, echipe top… Eu sunt optimist. Vor veni echipe puternice în acest sezon şi, pas cu pas, să facem o figură frumoasă, să redevenim campioni. Contează imaginea lor ca fotbalişti. Trebuie să se bucure de fotbal, nimic mai mult. Cred în victorie”, a spus Craioveanu.