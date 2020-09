Gică Craioveanu a dat verdictul după ruşinea din Europa League: „Cel mai slab joc al Universității Craiova!” Vine Răduț la Știința?!

Deși este perioada acțiunilor echipelor naționale, oltenilor le stă capul la echipa fanion și la lupta pentru titlu, care pare să fie mai încinsă în acest sezon, mai ales după startul lansat al FCSB-ului.

Universitatea Craiova nu a avut chiar startul dorit. Deși Știința se laudă cu două victorii consecutive în campionat, eliminarea din Europa League a venit ca un trăznet.

Gică Craioveanu nu s-ar fi așteptat niciodată ca echipa sa de suflet să fie eliminată în acest fel, iar legenda din Bănie anunță că a fost cel mai slab joc al Craiovei de când acesta ocupa funcția de director de imagine.

Universitatea Craiova a acumulat șase puncte și șase posibile în cele două etape scurse din campionatul Ligii 1 și este clar o pretendentă la titlul de campioană. Totuși, ambiția nativă a oltenilor de la Știința nu s-a remarcat și în cupele europene.

Cu un joc modest în Georgia, jucătorii lui Cristiano Bergodi au năruit visul fanilor și al finanțatorului Mihai Rotaru de a vedea Universitatea în grupele unei competiții europene. Actualul sezon european era cu atât mai important, având în vedere faptul că este ultimul în care România dă echipe în preliminariile Europa League, de la anul înființându-se o noua competiție, UEFA Conference League.

Legenda Universității Craiova, Gică Craioveanu, a rămas cu un gust amar după eliminarea rușinoasă, dar victoria cu Astra l-a făcut să mai uite din ceea ce s-a întâmplat: „Mi-a trecut supărarea după meciul cu Tbilisi. A ajutat faptul că jucăm des și asta face ca supărarea să treacă mai ușor. Dacă erau astea două săptămâni, puneam mult la suflet, dar a venit o victorie bună, în fața unei adversare bune și cred că a mai trecut din supărarea oltenilor și cred că și a băieților.

Am simțit neputință după jocul din Georgia. În primul rând, eu cred că erau așa modești, încât au crezut că am câștigat meciul doar cu numele, dar asta e, eu nu îi judec pe băieți, e un accident. Poate a fost cel mai slab meci de când sunt eu director de imagine. A venit jocul bun din prima repriză în meciul cu Astra și ne-a mai trecut.

Nu mă așteptam la meciul ăsta, nu intra în calculele mele să ne bată o echipă așa slabă. Totuși, avem jucători internaționali foarte mulți, o echipă bună, am luptat până în ultima etapă pentru titlul de campioană și ne-a bătut o echipă slăbuță, cu jucători care nu erau cunoscuți. Eu aș vrea să jucăm campionat, cupă, competiții europene, așa cresc jucătorii. Mie îmi place să joc Europa, era frumos să avem un parcurs bun”, a spus fostul golgheterul al României.

Lupta pentru campionat va fi încinsă, iar „Grande” vede trei mari favorite: „Eu cred că e posibil ca Universitatea Craiova să câștige campionatul, sunt trei mari favorite, Craiova, CFR și FCSB, care a pornit ca din pușcă în noul campionat. Depinde de circumstanțe, de cazurile de COVID, sper să nu se mai întâmple așa ceva. Dacă vor fi echipe 5-10 jucători infectați, ar trebui să piardă meciurile „la masa verde”. Ne trebuie puțină șansă și mai multă încredere pentru a câștiga titlul.”

Răduț, aproape de Universitatea Craiova: „Îl cunosc de când avea o oră de viață”

Deși susținătorii „alb-albaștrilor” cer transferuri la echipă și o reconstrucție a lotului, mai ales că există câțiva jucători care sunt de ani buni în Bănie, Gică Craioveanu spune că se vor face transferuri doar dacă se va găsi ceva mai bun decât ceea ce se află deja la Știința: „Eu văd echipa bine, dacă va veni cineva, sper să vină cineva peste ce avem. Sunt sigur că Bergodi va da șanse și copiiilor mai tineri, pentru că sunt foarte buni. Depinde de Răduț dacă va ajunge la Craiova, de dorința lui. Eu cred că suntem peste Astra și va fi un pas înainte. Îl cunosc de când avea o oră de viață, unul dintre copiii mei preferați.”

Alexandru Cicâldău are oferte din străinătate, iar Craioveanu a dezvăluit ce țară ar putea alege „decarul” Universității Craiova: „Cicâldău cred că este mai aproape de Italia decât de Spania, așa am auzit. Eu sper să fie mai aproape de titlu, de Universitatea, să ne facă bucuroși.”

„O să-l rog pe ministrul Ionuț Stroe să lase spectatorii pe stadioane.” Când îl vedem pe Craioveanu antrenor la Craiova?

Cristiano Bergodi nu are postul pus în pericol, acest lucru fiind anunțat și de președintele Sorin Cârțu, dar și de Gică Craioveanu. Deocamdată, italianul beneficiază de încrederea conducerii. Mulți dintre fani și l-ar dori pe „Grande” pe banca tehnică a Craiovei, dar legendarul jucător al oltenilor spune că deocamdată nu a sosit rândul său: „Toți avem partea noastră de vină, Bergodi, jucătorii, eu, toți, suntem o familie, un club care vrea să crească an de an. Postul lui nu a fost niciodată în pericol. A făcut un campionat trecut foarte bun și avem încredere. Nu știu dacă voi fi eu următorul antrenor, nu îmi place să vorbesc, deocamdată e Bergodi la conducere. Dacă va fi în anul de grație 2070, atunci voi fi eu antrenor.”

Sunt din ce în ce mai multe voci care declară că suporterii ar fi lăsați pe stadioane, iar una dintre acestea îi aparține chiar lui Craioveanu: „E urât fotbalul fără spectatori, chiar o să-l rog pe domnul ministru Ionuț Stroe să facă ceva, mai ales că e fan al Universității Craiova. Cred că o să mai treacă o perioadă până când vom vedea stadioane pline, dar cred că se poate juca și la noi cu puțin public, ca în Franța. Craiova pierde mult fără fani, Universitatea are cea mai frumoasă galerie, iar în momentele grele, publicul te poate împinge de la spate.”