ADVERTISEMENT

România a început mai bine acțiunea din luna noiembrie, după victoria contra Poloniei, însă a încheiat-o cu o nouă înfrângere în fața Bosniei, deși „tricolorii” au jucat foarte bine în prima repriză. După ce am încheiat pe ultimul loc în Nations League, Gică Craioveanu a răbufnit la adresa lui Gică Hagi, care, până acum, nu s-a ținut de promisiuni.

Ce l-a deranjat cel mai tare pe Gică Craioveanu la Gheorghe Hagi

acolo unde a jucat pentru echipe precum Real Sociedad, Villarreal și Getafe. Tocmai din această cauză, „Grande” a fost extrem de încântat atunci când Gică Hagi a venit în fața oamenilor și a spus că vrea să o facă pe România să joace în stilul ibericilor.

ADVERTISEMENT

, iar Craioveanu a răbufnit. El este de părere că declarațiile lui Hagi nu au legătură cu acțiunile sale și că ar trebui să facă tot posibilul să-i învețe pe „tricolori” să domine jocul: „Am spus tot timpul, nu mă ascund. Trebuie să joace cu un nucleu de bază, Răzvan Marin, jucători care sunt titulari la echipele de club, plus cei mai în formă jucători, indiferent că se numesc Ianis Stoica sau Steven Seagal. Cei care marchează și fac diferența! Bîrligea, de exemplu. Și săracul Ianis Stoica, dacă dădea gol (n.r. în meciul cu Polonia) era în Olimpul fotbalului românesc. Era primul jucător din istorie care dă gol la prima atingere la echipa națională! Nu merita să-l lase în tribună (n.r. la duelul cu Bosnia), era cel mai în formă, a părut că-l pedepsește.

Eu țin la Gică, îl respect, m-am bucurat că a bătut cu Polonia, dar trebuie să fie coerent în ceea ce face. În momentul ăsta, pare că nu este coerent. N-o să uit asta toată viața: eu am fost cel mai fericit om din lume când Gicanu` mi-a spus că vom juca precum Spania. După primele 4 meciuri, am spus că n-am jucat nici măcar precum Curacao sau Capul Verde. Să fim serioși! Eu chiar am crezut că Gică vrea să joace fotbal, cu devieri. De ce faci antrenament? Să înveți jucătorii la un-doiuri! În alea 4 antrenamente îi înveți! Atunci, adu jucători pe profilul tău, dacă promiți un lucru. Tu, când promiți un lucru, îmi aduci pictori sau zugravi? Ce-mi aduci? Eu, când promit un lucru, trebuie să mă țin de cuvânt”, a fost discursul furibund al lui Craioveanu la

ADVERTISEMENT

Gică Hagi, timp limitat la națională

După ce a avut 5 eșecuri din cele 6 meciuri în UEFA Nations League, pentru România urmează un meci de baraj pentru a se menține în Liga B. În funcție de acest rezultat și de meciurile din preliminariile Campionatului European din 2028, soarta lui Hagi ar putea fi decisă în următorul an. Craioveanu este de părere că, dacă nu va încerca să inducă României mentalitatea Spaniei încă de pe acum, Gică Hagi va rămâne fără timp, întrucât ar putea fi înlăturat dacă naționala nu va face meciuri mulțumitoare în campania pentru EURO.

ADVERTISEMENT

„Îți dau cuvântul meu, am 58 de ani, am luat de bună promisiunea lui (n.r. lui Gică Hagi), că vom încerca să jucăm precum Spania. Îmi doream să văd România jucând fotbal. Nu are 3 sau 4 ani! Dacă te ‘zugrăvesc’ băieții ăștia pentru Campionatul European, nu știu dacă va mai continua. Măcar un meci întreg să jucăm și noi ceva”, a mai spus Gică Craioveanu.