Gică Craioveanu a spus câte puncte face Craiova în Conference League după aflarea adversarilor: „Cu ei e imposibil!”

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Universitatea Craiova și-a aflat cele șase adversare din UEFA Conference League. Oltenii speră să reușească să își îmbunătățească performanța din sezonul precedent, atunci când s-au oprit în faza ligii. Gică Craioveanu, fostul mare jucător al formației din Bănie, a tras concluziile după tragerea la sorți.

Adversarele U. Craiova din UEFA Conference League

Singura reprezentantă a României rămasă în competițiile organizate de UEFA Trei vor fi pe teren propriu, cu Copenhaga, Getafe și Egnatia, iar alte trei în deplasare, cu Brighton, Kairat Almaty și Inter d’Escaldes.

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Tragerea la sorți pare una destul de complicată. E greu de crezut că oltenii vor reuși să scoată prea multe puncte cu greii Brighton sau Copenhaga, însă formația din Bănie se poate califica dacă își câștigă partidele cu adversarele ceva mai slab cotate. Suporterii deja se gândesc la victorii cu Egnatia sau Inter d’Escaldes.

Mesajul lui Gică Craioveanu după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League

Gică Craioveanu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova, a oferit o primă reacție după tragerea la sorți. „Grande” este optimist și , însă este de părere că jocul trebuie să se îmbunătățească. Mai mult, fiind un bun cunoscător al fotbalului spaniol, Craioveanu a analizat duelul cu Getafe.

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„(n.r. Cu cine ții, Craiova sau Getafe?) Ar fi culmea culmilor. De ce crezi că ieri am fost așa vehement? Eu pe această echipă o iubesc cu inima. Tot timpul am vorbit la superlativ despre ea. E în inima mea și va rămâne mereu. Eu, dacă sunt fotbalist, sunt datorită Craiovei. Chiar nu se pune problema cu cine voi ține. Sunt fan Craiova până dispar de pe suprafață. Mă bucur că se joacă la Craiova meciul cu Getafe. Am un apel din Spania, dar nu am răspuns.

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(n.r. Ce șanse are Craiova cu Getafe?) Să știi că Getafe nu are o echipă de speriat. Este o echipă foarte greu de bătut, într-adevăr. În Spania se spune că să joci cu Getafe este ca și cum te-ai duce la dentist. E o echipă incomodă, joacă un fotbal foarte fizic, cu foarte multe întreruperi. Nu are un joc spectaculos. Doar că e o echipă care primește foarte greu gol. Plecăm de aici. În tot sezonul nu știu dacă ia mai mult de un gol, medie per meci. De asta este o echipă foarte greu de bătut. Un 0-0 la Craiova e un rezultat bun. Un meci în care vor fi foarte multe faulturi tactice, vă spun clar. Duce meciul în zona lor de confort, să fie cât mai puține faze de poartă. Am văzut că întâlnim un balaur, Brighton, o echipă mare.

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Nu le place să atace celor de la Getafe, nu este o echipă de posesie. (n.r. Câte puncte face Craiova?) Opt puncte facem și în sezonul actual. Pe Egnatia trebuie să-i batem, pe Inter d’Escaldes, un punct cu Getafe și încă un punct cu Kairat, deci facem opt puncte. Cu Brighton e imposibil și cu Copenhaga foarte greu. Nu ar trebui să ne fie teamă de ceilalți adversari, nici de Getafe, vă spun cu mâna pe inimă, pentru că știu cum joacă”, a precizat Gică Craioveanu la