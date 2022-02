Gică Craioveanu, răspuns elegant pentru Adrian Mititelu Jr: „Sunt mai iubit în Spania decât la Craiova! Sunt puțin trist. Nu era momentul de ziua mea” Exclusiv

Gică Craioveanu a fost cel care a dat lovitura de start la „Derby-ul Olteniei” dintre Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948, moment în care a fost .

Fostul mare jucător al Craiovei nu a fost „iertat” nici de fiul lui Adrian Mititelu, care : „La mulți ani, Gică Craioveanu! Am văzut că a dat lovitura de începere și că a împlinit 54 de ani, spre surprinderea mea. După aspectul fizic îl încadram undeva între 65 și 70 de ani. Alcoolul dăunează grav sănătății, dar și aspectului fizic, se pare”, a scris acesta pe pagina lui de Facebook.

FANATIK l-a contactat pe președintele de onoare al Universității Craiova care a cucerit în Bănie trei trofee în perioada 1991-1995, când a jucat 129 de meciuri și a reușit 61 de goluri în tricoul alb-albastru și care a fost dezamăgit de comportamentul suporterilor din Craiova.

Gică Craioveanu a rămas cu un gust amar: „Am venit special din Spania pentru meci. Nu meritam așa ceva!”

Te-ai întors de ziua ta, pe 14 februarie, la prima iubire, Universitatea Craiova. Cum a fost?

– Măi, grande, a fost foarte OK! Un moment special, chiar dacă am primit multe critici. Sunt în drum spre aeroport și mă întorc în Spania că am de comentat Leipzig cu Real Sociedad. Mi-am dorit să fiu de ziua mea la acest meci, pentru că în ultimii 27 de ani s-a întâmplat doar de două ori să fiu în România de ziua mea de naștere.

Era normal să vin, pentru că a vrut și pitica mea, Adriana. Era foarte fericită și încântată pentru că îi place foarte mult în România și la Craiova. Au întrebat-o toți dacă e spanioloaică sau româncă și ea zice că e olteancă! (n.r. râde)

Ai venit special pentru „Derby-ul Olteniei”?

– Sigur că da! Mihai Rotaru m-a invitat la meci. Am venit din Spania special pentru acest meci, pentru prieteni și pentru orașul Craiova. Mi-a fost drag să vin.

Gică Craioveanu: „A fost cel mai frumos meci din istoria fotbalului românesc!”

Cum ați trăit meciul și această zi de naștere?

– Cred că a fost cel mai frumos meci din istoria fotbalului românesc! Mă refer ca atmosferă. A fost spectacol. Cred că am primit peste 500 de mesaje doar pe Whatsapp. M-au sunat și din Spania de la Marca, am fost foarte ocupat. Am intrat și la radio și la televiziune, am făcut un interviu și pentru Craiova. Au fost două zile foarte intense.

Ce cadou ai primit de ziua ta?

– Focurile de artificii au fost pentru Gicanu! Am primit un tort pur și simplu superb și dragostea lu’ fii-mea, care e cel mai important lucru din viața mea. Am primit multe cadouri dar rămân cu pasiunea cu care am fost primit pe stadion de suporteri și cu acel moment special pentru mine.

„Nu-mi aduc aminte să-l fi jignit pe Adrian Mititelu sau pe băiatul lui! Nu poți să judeci un om până nu îl cunoști”

Ai fost înjurat de Peluza Sud…

– Nu e problemă, chiar nu pun la suflet! Asta e! Nu cred că merit acest lucru pentru că nu am făcut rău nimănui în viața mea, nu am vorbit niciodată de rău pe nimeni. Eu nu mi-aduc aminte să-l fi jignit pe Adrian Mititelu sau pe băiatul lui!” Asta este… Fiecare e cum e… Educația mea e alta și am fost crescut altfel.

Adrian Mititelu Jr. te-a jignit și după meci…

– Dacă asta crede el… Dar el nu mă cunoaște în primul rând. Ca să vorbească despre mine, el ar trebui mai întâi să mă cunoască. Nu cred că era momentul, mai ales de ziua mea. Vreau să îți spun un lucru și vreau să-l scrii neapărat. Eu iubesc în primul rând Craiova! Cred că sunt singurul om de pe planeta asta care vorbește la superlativ de Craiova. Iese la televiziune în Spania, iese la radio în Spania, la Digi în România și spun în general de orașul Craiova.

Pentru mine Craiova înseamnă enorm. Eu datorită Craiovei am ajuns la cel mai înalt nivel și de-asta am fost un pic trist pentru ce s-a întâmplat. Nu poți să judeci un om până nu îl cunoști. Și ce mă deranjează e că sunt mai apreciat în Spania decât în România sau la Craiova. În Spania nu m-a fluierat pe Bernabeu, pe Camp Nou, nu m-au fluierat la Valencia, la Bilbao, că erau derby-uri importante cu ei. Am fost apreciat și aplaudat, nu înjurat.

„Jucătorii mi-au dedicat victoria” Cum a petrecut după meci

Cum ai sărbătorit după meci?

– Nu am vrut să deranjez și nu am mers în vestiar pentru că era victoria băieților și momentul lor. Am primit mesaje de la mulți jucători și mi-au dat dedicat victoria, ceea ce pentru mine e foarte important. Am luat cina cu pitica și cu niște prieteni. Bineînțeles și cu prietena mea. Nu am vrut să le stric petrecerea. Ei trebuie să se bucure de moment pentru că ei sunt protagoniștii.

Mai are U Craiova șanse la titlu?

– Poate victoria asta o să le schimbe percepția pentru că eram într-un moment destul de greu. Însă eu cred că e foarte greu să se mai bată la titlu anul ăsta. Plus că transferuri nu se mai pot face.

Cum ți se pare Atanas Trică?

– Are calități, puternic și cu un fuleu bun. E încă un copil și are nevoie de minute ca să poată crește. Acum e destul de greu pentru că este Koljic, Markovici, e Ivan. E greu să intre în echipă. Elvir e un jucător foarte important pentru Craiova. Un pivot care creează spații pentru ceilalți jucători, ceea ce este foarte important.