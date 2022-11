Gică Craioveanu, amintiri din duelurile Rapid – U Craiova: „Giovanni Becali zicea că a fost cel mai frumos meci”. Exclusiv

Rapid București – Universitatea Craiova este capul de afiș al etapei cu numărul 18 din SuperLigă și se va juca sâmbătă, de la ora 20:30. Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că jucătorii au o motivație aparte în astfel de confruntări cu echipe de tradiție din fotbalul românesc.

Amintirile lui Gică Craioveanu din derby-urile Rapid București – Universitatea Craiova: „Giovanni Becali zicea că a fost cel mai frumos meci de după revoluție”

Universitatea Craiova traversează o formă bună în SuperLigă, iar oltenii speră să obțină al cincelea succes consecutiv în fața formației antrenate de Adrian Mutu. a declarat că Mirel Rădoi nu are mult de lucrat la moralul jucătorilor, deoarece oltenii își găsesc ușor motivația în astfel de meciuri.

ADVERTISEMENT

„La meciurile acestea îți spun din experiență proprie că motivația deja există, este acolo motivația. Toți jucătorii sunt conștienți de importanța meciului și rivalul pe care îl au în față. Aici poate să lucreze mai puțin, poate tactic va fi nevoie de mai multă pregătire la acest meci.Totuși, Rapid este o echipă imprevizibilă și au un public superb. Cred că după publicul nostru acolo sunt și ei”, a declarat Gică Craioveanu.

„Grande” a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că are multe amintiri frumoase din derby-urile cu Rapid București la toate formațiile din România la care a evoluat. Legenda „Științei” a rememorat cu drag derby-ul câștigat de Universitatea Craiova cu scorul de 3-5 în Giulești, în sezonul 1994-1995.

ADVERTISEMENT

„Am multe amintiri frumoase cu Rapid ca jucător la Slatina, Drobeta Turnu-Severin și Craiova. Îmi aduc aminte cu nostalgie de un 3-5 în Giulești, un meci senzațional. La un moment dat, Giovanni Becali zicea că a fost cel mai frumos meci de după Revoluție.

Piți era antrenor, iar Rapid avea o echipă foarte bună. I-am bătut 3-5 și după ne-au eliminat din Cupă. Culmea că în campionat i-am bătut și acasă și în deplasare, iar în Cupă ne-au bătut ei, deci este ireal. Atmosfera din jurul meciului, absolut tot a fost fabulos. Îmi aduc aminte cu bucurie de acele meciuri”, a declarat Gică Craioveanu.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu, înainte de Rapid – U Craiova: „Ajungem într-un moment oportun la acest derby”

Legenda Universității Craiova nu îi subestimează pe viitori adversari ai „Științei”, chiar dacă trupa lui Adrian Mutu a suferit în ultimele două partide. Acesta a declarat că Mirel Rădoi a fost inspirat în confruntările anterioare și speră să

„Ajungem într-un moment foarte bun ca rezultate, chiar și la ultimul meci jocul a fost destul de convingător, ajungem în momentul oportun la acest derby. Am văzut că Rapid este o echipă foarte puternică acasă, chiar dacă au pierdut ultimele două meciuri rămân aceași echipă solidă, dificilă.

ADVERTISEMENT

Au o apărare foarte, foarte bună și jucători capabili să decidă un meci, de asta cred că nu există o favorită la acest meci. Cred că șansele sunt 50-50. Am văzut că a fost inspirat în ultimul timp (n.r. Mirel Rădoi), sper și toți oltenii ne dorim să găsească echipa ideală și să pregătească bine meciul”, a spus Gică Craioveanu.

ADVERTISEMENT

„O victorie ar fi importantă pentru moralul jucătorilor, nu neapărat pentru podium în momentul acesta”

Gică Craioveanu a declarat că o victorie ar îmbunătății moralul jucătorilor, înaintea pauzei competiționale provocată de meciurile internaționale. Evoluțiile „alb-albaștrilor” din ultima partidă din SuperLigă l-a mulțumit pe fostul mare atacant al „Științei”.

„Victoriile sunt un plus pentru motivație în primul rând. Rezultatele aduc rezultatele liniștea la pentru jucători și public, sunt patru victorii consecutive foarte importante. La ultimul meci mi-a plăcut și meciul în sine, nu am mai avut noroc cum am avut cu Sepsi și chiar s-a jucat bine.

Au fost momente bune în afară de penalty și ocazii uriașe ratate. Practic U Cluj nu a contat în atac sau dacă a contat a fost prin greșeli. Atmosfera trebuie să fie una senzațională, pentru că implicit rezultatele aduc o atmosferă mai relaxată.

O victorie ar fi importantă pentru moralul jucătorilor, nu neapărat pentru podium în momentul acesta. Viitoarele meciuri vor dificile, la fel ca acesta cu Rapid. Podiumul e un plus în momentul actual”, a spus Gică Craioveanu.