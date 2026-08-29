ADVERTISEMENT

Deși a avut un culoar favorabil, Universitatea Craiova a ratat rând pe rând Champions League și Europa League. Gică Craioveanu nu a ezitat să critice sistemul folosit de Filipe Coelho și consideră că ”alb-albaștrii” au nevoie de un transfer pentru a acoperi banda dreaptă.

Gică Craioveanu vrea ca Universitatea Craiova să transfere imediat un jucător

Dezamăgit de , fostul internațional a explicat că oltenii au nevoie de un jucător de viteză în partea dreaptă și consideră că David Matei nu are calitățile necesare să joace în bandă.

ADVERTISEMENT

”De un an și jumătate spun că echipei îi trebuie un avion în partea dreaptă! David Matei nu este jucător de bandă, toată lumea mă critică. Nu mai vorbesc de fotbal atunci! Asta nu o cumpăr!

De ce să joci cu trei fundași centrali contra unor echipe modeste. Mi-o poate vinde și Hansi Flick! Nu văd rostul ca să pierzi un jucător la mijlocul terenului sau în atac”, a declarat Craioveanu, la .

ADVERTISEMENT

Craioveanu, reacție dură la adresa lui Filipe Coelho

Imediat după eșecul dramatic de la Erevan, Gică Craioveanu a avut un discurs acid. El pentru faptul că a continuat să joace cu trei fundași centrali deși adversarul nu a contat în ofensivă.

ADVERTISEMENT

”Traseul pe care l-a avut Craiova n-o să-l mai întâlnească nicio echipă din România în următorii ani. Traseul a fost accesibil. Levski Sofia nu este un balaur, mie mi s-a părut o echipă modestă, drept dovadă a luat patru de la AEK Atena. Era un traseu bun, un parcurs bun. Ai căzut în Europa League, nici în Europa League…

ADVERTISEMENT

Această echipă, Ararat-Armenia, este foarte, foarte modestă, cu tot respectul. Să nu te duci peste ei, să continui cu trei fundași centrali, când ei nu au ocazie de gol și folosesc un singur vârf. Eu asta nu înțeleg. Îi reproșez. Ai murit gol pușcă… Ararat era o echipă de bătut, mult sub Craiova”, a spus Craioveanu.

Adversarii Universității Craiova în grupa de Conference League

Universitatea Craiova va trebui să treacă peste amărăciunea ratării din Europa League și să se concentreze pe cele , care vor începe la 15 octombrie.

ADVERTISEMENT

Campioana României va primi vizita formațiilor FC Copenhaga (Danemarca), Getafe (Spania) și Egnatia (Albania), urmând să joace în deplasare cu Brighton (Anglia), Kairat Almaty (Kazahstan) și Inter Club d’Escaldes (Andorra).