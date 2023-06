Gică Craioveanu, despre transferul lui Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova: „Singur nu poate să facă miracole”. Exclusiv

Universitatea Craiova l-a transferat pe Alexandru Mitriță, iar mijlocașul a sosit cu gânduri mari la formația din Bănie. Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că mijlocașul poate redeveni cel mai bun jucător din SuperLiga, însă oltenii mai au nevoie și de alte întâriri pentru titlul de campioană.

Gică Craioveanu, verdict pentru transferul lui Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova: „Singur nu poate să facă miracole. Este un jucător care te poate ajuta enorm în lupta pentru titlu”

la Universitatea Craiova, iar mijlocașul are deja planuri mari după revenirea la formația din Bănie. Gică Craioveanu este de părere că transferul internaționalului român este un pas important înaintea reluării campionatului.

ADVERTISEMENT

Totuși, Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Universitatea Craiova are nevoie de mai multe întâriri în această vară pentru a spera cu adevărat la titlu. Fostul golgherer este de părere că Eugen Neagoe are nevoie de doi jucători de top în Bănie.

„Este un transfer aparte, un transfer de care publicul avea nevoie pentru a se iluziona și a avea speranțe că va fi un an bun. Mitriță la Craiova a fost un lider, a avut parte de un public cald. Este un transfer pentru titlu da și nu, dar cred că singur nu poate să facă miracole.

ADVERTISEMENT

Cred că mai trebuie aduși niște jucători, nu ne putem păcăli. Cred că mai trebuie doi, trei jucători de nivel. Am spus mereu că Universitatea are nevoie de un mijlocaș ofensiv, să pună în valoare jucătorii din față. Este un jucător și un transfer care te poate ajuta enorm în lupta pentru titlu, dar nu îți asigură un titlu”, a spus Gică Craioveanu.

Alexandru Mitriță are șansa să redevină cel mai bun jucător din campionat la Universitatea Craiova, iar Gică Craioveanu a mărturisit că mijlocașul are calități extraordinare. Fostul atacant din Bănie a declarat că oltenii trebuie să se întărească în această vară.

ADVERTISEMENT

„Este nevoie de Mitriță și de vreo doi jucători de valori apropiate cu Mitriță. Craiova are urgentă nevoie de un mijlocaș ofensiv! Am spus-o de când a venit de la Pescara că este cel mai bun jucător din campionat, în primul rând pentru că are calitatea să scoată adversari din joc, ceea ce nu mai există în fotbalul modern.

Driblează foarte bine, conduce foarte bine mingea, are un unu contra unu foarte bun. Are atuuri să redevină cel mai bun jucător din campionat cum cred că a fost și în prima perioadă a lui la Craiova, atunci când a câștigat Cupa României”, a declarat „Grande”.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu: „Sper că va fi lider în vestiar și mai ales pe teren! Să se distreze pe teren, dar și echipa”

„Grande” speră ca să se distreze pe stadionul „Ion Oblemenco”, așa cum a făcut-o și în trecut la Universitatea Craiova. Gică Craioveanu a declarat că mijlocașul poate deveni un lider în vestiarul „alb-albaștrilor”.

ADVERTISEMENT

„Sper să se distreze pe teren și să distreze pe teren echipa pentru că până la urmă dacă nu distrează echipa tot nu a făcut nimic, consider că echipa este cea mai importantă. Sper că va fi lider în vestiar și mai ales în teren, avem nevoie de un lider, Craiova a avut tot timpul un lider în teren, un jucător care în momentele cheie a tras echipa după el.

Cresc foarte mult șansele la titlu, dar îl aduci pe Messi și pe lângă el mai trebuie să ai doi jucători importanți. Ai ceva important fără discuții, dar mai trebuie doi jucători poate nu de nivelul lui Mitriță pentru că este foarte greu să aduci să aduci astfel de jucători, dar asemănători, un jucător dezechilibrant care să știe să creeze fotbal.

Șanse la titlu au fost, sunt și vor fi pentru că Universitatea Craiova este un nume, dar ca să aduci titlul în Bănie trebuie să aduci jucători care să aibă mentalitate de învingători. Mi-a plăcut Craiova foarte mult în unele meciuri, cred că a ratat bine în meciuri importante, dar a clacat când nu se aștepta nimeni cu ultima clasată din play-off, poate cel mai ușor considerat pentru că juca cu ultima clasată și era deja în vacanță”, a mărturisit fostul atacant.

Gică Craioveanu, despre revenirea lui Alex Mitriță la Universitatea Craiova: „Edi îl are aproape, staff-ul o să îl urmărească”

Alexandru Mitriță a revenit la Universitatea Craiova după cinci ani petrecuți în afara țării, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Gică Craioveanu a declarat că mijlocașul poate intra din nou în circuitul echipei naționale a României odată cu transferul în Bănie.

„Fără discuții poate să revină la echipa națională. Edi îl are aproape, staff-ul îl are aproape și o să îl urmărească și cred că va revină la echipa națională. Are toate atuurile să redevină un jucător important, aveam încredere în Man și mai mulți jucători, dar uite că la echipa națională nu s-a impus.

Fotbalul românesc în momentul actual nu are jucători dezechilibranți, de asta de multe ori suntem o echipă pe care o costă să creeze ocazii și să marcheze”, a declarat Gică Craioveanu.