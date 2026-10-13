Gică Craioveanu dezvăluie secretele lui Getafe: „Așa trebuie să joace Craiova! E o echipă de bătut, oltenii mei!”

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Gică Craioveanu (58 de ani), fotbalist de legendă a celor de la Universitatea Craiova, club cu care a luat titlul și Cupa României după Revoluție, dezvăluie ce secrete au adversarii oltenilor din Conference League. „Grande” a jucat mai multe sezoane în La Liga, inclusiv la Getafe, și astfel cunoaște foarte bine tot ceea ce se petrece în Spania.

De ce o vede Gică Craioveanu favorită pe U Craiova cu Getafe: „Mai omogenă, mai echilibrată”

Partida Universitatea Craiova – Getafe este programată joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Se vor confrunta o echipă aflată pe primele locuri în SuperLiga și una de locul 14 (din 20 de formații) din Spania. Pe hârtie, ibericii sunt favoriți, însă foarte multe voci din fotbalul românesc spun că Universitatea poate da lovitura în acest meci și să obțină un rezultat pozitiv, aici incluzând și o remiză.

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În opinia lui Gică Craioveanu, , așa cum vede el La Liga. În ciuda provenienței rivalilor de joi, fostul mare atacant din Bănie surprinde și spune că Universitatea este echipa favorită la victorie în acest meci. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Craioveanu a venit și cu o serie de argumente în susținerea afirmației sale.

„Getafe este o echipă modestă pentru campionatul Spaniei. A scăzut mult în ultimii ani din cauza faptului că economic nu stau foarte bine. Ei au vândut tot ce au avut mai bun. O duc rău și din cauza salariului lui Borja Mayoral, care are un salariu anual de 4 milioane de euro (….) Eu zic că Universitatea este favorită în acest meci. E favorită pentru că e o echipă mai omogenă, mai echilibrată, joacă de mult timp împreună. Și Craiova joacă acasă cu un public numeros, cu 30.000 de olteni în tribune. Știm bine ce înseamnă 30.000 de olteni în spate”, spune Craioveanu.

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Ce probleme au cei de la Getafe: „Nu pot să cumpere. Nu stau bine financiar”

În etapa a 8-a din La Liga, Getafe a pierdut la scor de neprezentare, scor 0-3, cu FC Barcelona, pe Nou Camp. În fața vedetelor lui Hansi Flick (64 de ani), adversara de joi a Craiovei nu a avut replică. În plus, Getafe s-a prezentat cu un lot subțire, iar pe banca de rezerve au luat loc mai mulți tineri. Gică Craioveanu explică problemele spaniolilor și remarcă faptul că, în ciuda acestora, antrenorul Jose Bordalas a realizat adevărate minuni pe banca lui Getafe.

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„Sunt foarte mulți jucători de la echipa a doua pentru că ei nu pot să cumpere. Ei nu stau bine financiar. Jose Bordalas (n.r. antrenorul lui Getafe) a făcut miracole în ultimii ani în Spania. Această echipă a ajuns în Conference League, ceea ce este uluitor. În condițiile în care în campionat mai sunt echipe ca Athletic Bilbao, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, cu o istorie uriașă în spate”, a spus Craioveanu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Care sunt punctele forte ale celor de la Getafe: „Așa trebuie să joace Craiova! E o echipă de bătut!”

este alcătuită din mulți jucător de peste 30 de ani. Gică Craioveanu atrage atenția asupra unui pericol care ar putea veni de aici în jocul de joi. „Unde îmi este un pic de nu teamă, un pic mai mult respect să zic, în zona fundașilor centrali. Ei sunt foarte agresivi, au experiență, sunt puternici în lupta corp la corp. Apoi la fazele fixe. E singurul lucru de care mă tem oarecum.

Probabil că Bordalas acolo va împinge jocul, în zona lor de confort. Multe faulturi, multe întreruperi, pentru a nu-ți permite să te apropii de poarta lor. Când îți lasă spații, ei suferă foarte mult, pentru că nu sunt jucători rapizi. Pe benzi sunt Mojica (34 de ani) și Kiko Femenia (35 de ani). Cândva au fost jucători buni. Așa trebuie să joace Craiova. De aceea spun că Getafe este o echipă de bătut”.

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De regulă, echipele din campionatele puternice nu se axează mult pe cupele europene și deplasează, în meciurile considerate accesibile, multe rezerve. Gică Craioveanu spune că nu va fi cazul celor de la Getafe: „Nu cred că vor veni cu rezerve. Cred că Bordalas vrea să facă o figură frumoasă în Europa. Este un antrenor mândru, orgolios, care vrea să fie cunoscut și în afară. El nici nu prea are de unde să aleagă”.

„Secretul” posesiei lui Getafe, dezvăluit de Craioveanu: „Este o echipă care nu joacă cu mingea”

Într-un campionat La Liga cu mulți „monștri”, Getafe s-a remarcat mereu ca o echipă extrem de cuminte, care a știut să stea la cutie și să „muște” pe contre. Gică Craioveanu a dezvăluit o statistică extrem de interesantă, care ne spune că, în ultimii ani, cea mai mare posesie a lui Getafe într-un meci oficiale a fost de doar 42%.

„Meci frumos vom face noi. Getafe, în ultimii ani, ca să ne facem o idee ce înseamnă Getafe în fotbal, meciul cu cea mai mare posesie a fost de 42%. Asta a fost cea mai bună posesie a lui Getafe în ultimii ani. Este o echipă care nu joacă cu mingea. Nu e echipă de construcție, e echipă de luptă, de mingea a doua. Nu e echipă spectaculoasă. Nu vom vedea un Betis, un Villarreal, echipe de posesie, care pun mingea jos. Getafe e exact invers. Bordalas e un Simeone mai mic”, spune „Grande”.