Gică Craioveanu e optimist înaintea derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj: „E foarte greu să pierdem”

Gică Craioveanu le ține pumnii oltenilor din Spania la derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj, care se va juca duminică, de la ora 20:30. Fostul mare fotbalist român a tras și un semnal de alarmă pentru „juveți”, care revin pe stadionul „Ion Oblemenco” cu moralul la maxim după succesul cu UTA.

Gică Craioveanu e sigur înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Putem să fim pe primul loc”

Costel Gâlcă și-a făcut planul pentru derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. pe stadionul „Ion Oblemenco”, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Oltenii le-au promis suporterilor cele trei puncte și un spectacol de neuitat pe stadionul „Ion Oblemenco”. Gică Craioveanu știe că victoria „juveților” va fi asigurată dacă elevii lui Costel Gâlcă o să aibă o atitudine bună la ora jocului.

„Prima și cea mai mare așteptare este victoria. Putem să fim pe primul loc, iar asta ar da un moral imens echipei, bați o adversară care se luptă la titlu cu tine. Universitatea Craiova este o echipă incomodă pentru orice adversar.

ADVERTISEMENT

Cu o atitudine bună este foarte greu să pierdem, dar repet, trebuie să avem o atitudine bună. Nu trebuie să ne credem superiori, trebuie să demonstrezi în fiecare meci dacă vrei să fii superior. Cred că am greșit în multe meciuri în privința asta, pentru că am crezut că suntem superiori și nu am fost.

Atunci când nu tratezi meciul cu seriozitate pierzi sau ai mari șanse să pierzi. Nu mi-a plăcut jocul în ultimele meciuri, mă aștept la mai mult. Pot să spun că sunt momente bune de joc în care îți domini adversarul și ai ocazii de gol”, a spus Gică Craioveanu.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu, despre Alex Mitriță: Este o absență uriașă”

„Totuși, să duci 90 de minute un meci și să îl controlezi… Mai este de muncă, dar văd că echipa este pe un drum bun după victoria de la Arad, atunci când echipa a răspuns foarte bine în repriza a doua. Sunt momente de rătăcire și asta nu îmi place mie.

Se pot rezolva acest probleme, orice este posibil în fotbal. Băieții trebuie să fie deschiși, să lucreze ce le cere antrenorul. Sunt mai multe lucruri de pus la punct, nu este așa ușor. Este greu să domini un adversar din minutul 1 până în minutul 90.

ADVERTISEMENT

Sper să nu mai avem fluctuații în joc, sunt multe momente slabe în care pare că dormim. CFR Cluj are jucători buni, are personalitate și știe să joace meciurile importante. O victorie ar fi o injecție de moral foarte mare, ar ajuta grupul să creadă.

Cred că putem să facem pasul următor când grupul o să își dea seama că poate să se bată cu orice adversar atunci când are un moral bun. Mitriță este golgheterul și liderul echipei. E jucătorul care în momentele mai puțin strălucite ale echipei a apărut cu o fază.

Poate să decidă un meci cu o fază. Sunt câțiva jucători diferiți în fotbalul românesc, iar singurul care poate să scoată adversari din joc și să decidă un meci cu o fază e dar acum trebuie să apară grupul, echipa”, a mai spus fostul jucător.