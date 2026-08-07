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Gică Craioveanu a răbufnit după ce a văzut câte goluri a încasat Craiova din faze fixe: „Am fost certat pentru că l-am criticat pe Coelho”

Gică Craioveanu, una dintre legendele Universității Craiova, scos din minți de echipa de suflet. Reproșurile lui „Grande” după remiza oltenilor cu finlandezii de la KuPS.
Mihai Dragomir
07.08.2026 | 06:25
Gica Craioveanu a rabufnit dupa ce a vazut cate goluri a incasat Craiova din faze fixe Am fost certat pentru ca lam criticat pe Coelho
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Reproșurile lui Gică Craioveanu după KuPS – Universitatea Craiova 1-1. Foto: Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova a obținut doar o remiză în deplasare cu KuPS (scor 1-1). Acest rezultat nu a fost pe placul susținătorilor campioanei României. Gică Craioveanu, fostul mare fotbalist al oltenilor, și-a vărsat frustrarea față de un aspect pe care îl vede în formă repetată la echipa de suflet în acest sezon.

Câte goluri a încasat Universitatea Craiova din faze fixe. De ce Gică Craioveanu este exasperat

Calificarea în play-off-ul Europa League se va juca în Bănie, după 1-1 în Finlanda. Deși Baiaram a deschis scorul în minutul 39 din centrarea lui Adrian Rus, iar „perla” oltenilor a avut o primă repriză bună spre foarte bună, cu multiple tentative de a înscrie, Gică Craioveanu s-a concentrat asupra unui alt aspect. Fostul mare jucător român nu concepe multitudinea de goluri primite de campioana României din faze fixe, aspect amplu comentat și de Andrei Vochin, așa cum a fost și la ultimul duel, contra finlandezilor de la KuPS.

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„Este al nu știu câtelea gol din fază fixă. Am fost certat pentru că l-am criticat pe Coelho… Dar asta e realitatea! Din nou luăm gol din fază fixă. Știi cine mă sperie? Craiova. Dacă Universitatea ar trata meciul cum ar trata prima repriză… Parcă nu mai e la nivelul de anul trecut!”, a spus Gică Craioveanu la TV Digi Sport.

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Rezervele Universității Craiova, puse sub semnul întrebării de Gică Craioveanu

Gică Craioveanu și-a continuat analiza și a subliniat că oamenii veniți de pe bancă în locul titularilor Cicâldău și Anzor nu au produs șocul necesar de care avea nevoie echipa. Sârbul Stevanovic, care avertizase înainte de duelul cu KuPS, a intrat în vizorul lui „Grande”, care i-a scos în evidență minusurile. „Alt lucru care mă preocupă, cei care intră în locul lui Cicâldău sau lui Anzor nu aduc acel plus. Nici Teles și nici Băluță nu sunt la un nivel foarte bun. Odată cu accidentarea lui Romanchuk, l-ai scos pe Rus din zona lui de confort, libero, pentru că cei doi, Romanchuk și Screciu, joacă fundași centrali laterali.

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Îl bagi în partea dreaptă pe Rus și îl bagi pe Stevanovic libero. Aici echipa suferă mult, pentru că Stevanovic nu are pasă bună, nici nu este rapid. În schimb, este foarte bun corp la corp. Dar cu o echipă care atacă pe spații e un jucător care suferă mult. A greșit la marcaj! În schimb, Baiaram a jucat excelent în prima repriză”, a mai spus Gică Craioveanu, conform sursei citate.

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Universitatea Craiova nu are timp să sufere după remiza obținută în Finlanda. Campioana României va juca duminică, 9 august, acasă, contra celor de la FC Argeș în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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