Gică Craioveanu i-a comparat pe jucătorii Universităţii Craiova cu „galacticii”, după 1-0 cu Oțelul: „Am văzut asta la Real Madrid anul trecut”

, graţie golului marcat de . Cu acest succes, oltenii revin pe primul loc în SuperLiga, peste Rapid şi Dinamo.

Gică Craioveanu a comparat Universitatea Craiova cu Real Madrid

Gică Craioveanu a criticat jocul oltenilor, pe care i-a comparat cu Real Madrid, spunând că în stagiunea precedentă „galacticii” au avut multe perioade în care au jucat la rezultat şi aşa au reuşit să se impună:

„Asta este față de echipă campioană. Am văzut asta la Real Madrid în trecut, știți la ce mă refer. Barcelona juca spectaculos, Madrid nu atât de bine, dar se impunea.

Clujul cu Dan Petrescu era o echipă urâtă de văzut. dar câștigau. Nu e cazul Craiovei, poate puțin azi. Nici cu Botoșani nu au făcut un meci grozav”, a spus Gică Craioveanu la Digisport.

A criticat publicul pentru comportamentul de pe Oblemenco: „Nu mă aşteptam!”

Totuşi, fostul internaţional român nu a fost încântat de meci, nici de atmosferă, spunând că se aştepta să fie mai multă lume în tribunele arenei „Ion Oblemenco”, plus că au apărut şi fluierături:

Un meci discret. Craiova nu a jucat cum mă așteptam. Nu a dominat clar adversarul. Oțelul este o echipă incomodă, foarte bine așezată în teren. Trebuie să câștigi meciurile în care nu joci bine.

Aici se vede faptul că Universitatea Craiova are față de campioană. A jucat multe minute modest, foarte modest. A avut șansă la gol: jumătate a fost golul portarului. Victorie muncită, dar meritată.

Atitudine foarte bună. Mă surprinde că publicul a fluierat echipa. Nu mă așteptam. Craiova este lider după ani și ani și arată foarte bine. La Ovidiu, chiar dacă s-a pierdut, imaginea nu a fost rea.

Când vezi că nu există ambiție, atitudine, te poți supăra. Craiova la Ovidiu a avut atitudine bună, dar a făcut greșeli. Au fost câteva și azi, dar Oțelul nu te-a pedepsit cum te-a pedepsit Farul. Atacanții lor au decis jocul”, a spus Craioveanu.