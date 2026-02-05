Sport

Gică Craioveanu i-a comparat pe jucătorii Universităţii Craiova cu „galacticii”, după 1-0 cu Oțelul: „Am văzut asta la Real Madrid anul trecut”

Universitatea Craiova a câştigat cu 1-0 meciul cu Oţelul şi revine pe primul loc în SuperLiga. Gică Craioveanu a făcut o comparaţie surpriză între jucătorii lui Coelho şi "galacticii" e la Real Madrid.
Marian Popovici
05.02.2026 | 20:54
Gica Craioveanu ia comparat pe jucatorii Universitatii Craiova cu galacticii dupa 10 cu Otelul Am vazut asta la Real Madrid anul trecut
ULTIMA ORĂ
Gică Craioveanu i-a comparat pe jucătorii Universităţii Craiova cu "galacticii", după 1-0 cu Oțelul: "Am văzut asta la Real Madrid anul trecut". Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câştigat cu 1-0 duelul cu Oţelul Galaţi, graţie golului marcat de David Matei în repriza secundă. Cu acest succes, oltenii revin pe primul loc în SuperLiga, peste Rapid şi Dinamo.

Gică Craioveanu a comparat Universitatea Craiova cu Real Madrid

Gică Craioveanu a criticat jocul oltenilor, pe care i-a comparat cu Real Madrid, spunând că în stagiunea precedentă „galacticii” au avut multe perioade în care au jucat la rezultat şi aşa au reuşit să se impună:

ADVERTISEMENT

„Asta este față de echipă campioană. Am văzut asta la Real Madrid în trecut, știți la ce mă refer. Barcelona juca spectaculos, Madrid nu atât de bine, dar se impunea.

Clujul cu Dan Petrescu era o echipă urâtă de văzut. dar câștigau. Nu e cazul Craiovei, poate puțin azi. Nici cu Botoșani nu au făcut un meci grozav”, a spus Gică Craioveanu la Digisport.

ADVERTISEMENT
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere...
Digi24.ro
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3

A criticat publicul pentru comportamentul de pe Oblemenco: „Nu mă aşteptam!”

Totuşi, fostul internaţional român nu a fost încântat de meci, nici de atmosferă, spunând că se aştepta să fie mai multă lume în tribunele arenei „Ion Oblemenco”, plus că au apărut şi fluierături:

ADVERTISEMENT
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digisport.ro
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie

Un meci discret. Craiova nu a jucat cum mă așteptam. Nu a dominat clar adversarul. Oțelul este o echipă incomodă, foarte bine așezată în teren. Trebuie să câștigi meciurile în care nu joci bine.

Aici se vede faptul că Universitatea Craiova are față de campioană. A jucat multe minute modest, foarte modest. A avut șansă la gol: jumătate a fost golul portarului. Victorie muncită, dar meritată.

ADVERTISEMENT

Atitudine foarte bună. Mă surprinde că publicul a fluierat echipa. Nu mă așteptam. Craiova este lider după ani și ani și arată foarte bine. La Ovidiu, chiar dacă s-a pierdut, imaginea nu a fost rea.

Când vezi că nu există ambiție, atitudine, te poți supăra. Craiova la Ovidiu a avut atitudine bună, dar a făcut greșeli. Au fost câteva și azi, dar Oțelul nu te-a pedepsit cum te-a pedepsit Farul. Atacanții lor au decis jocul”, a spus Craioveanu.

Schimbare de ultimă oră în echipa de start a FCSB-ului cu FC Botoşani!...
Fanatik
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a FCSB-ului cu FC Botoşani! Ngezana s-a accidentat la încălzire
Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea, calificare entuziasmantă în penultimul act! Ion Țiriac, Ilie...
Fanatik
Transylvania Open 2026. Sorana Cîrstea, calificare entuziasmantă în penultimul act! Ion Țiriac, Ilie Năstase şi Simona Halep, spectatori de lux. Foto
Al-Okhdood – Al-Hilal 0-3, ACUM în etapa 21 din campionatul Arabiei Saudite. Benzema,...
Fanatik
Al-Okhdood – Al-Hilal 0-3, ACUM în etapa 21 din campionatul Arabiei Saudite. Benzema, hat-trick contra lui Șumudică la debut!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, revenire de senzație pe banca tehnică! E incredibil ce echipă îl dorește insistent pe român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!