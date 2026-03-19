Eșecul suferit de Dinamo București în fața Universității Craiova, scor 0-1, a stârnit reacții dure imediat după fluierul final, iar una dintre cele mai tăioase analize a venit din partea lui Gică Craioveanu. Fostul mare internațional nu a menajat deloc echipa lui Zeljko Kopic, pe care a descris-o ca fiind „în cădere liberă”, criticând lipsa de atitudine, imaginație și reacție din jocul dinamoviștilor. În schimb, Craioveanu a scos în evidență organizarea și sacrificiul oltenilor, pe care i-a numit „eroi”.

Gică Craioveanu critică jocul lui Dinamo: „Fără spirit, fără atitudine, fără imaginație!“

„Craiova s-a apărat eroic, organizată, cu linii de 5 și patru. Au bubuit toate mingile, au câștigat toate duelurile aeriene. Dinamo a abuzat de aceste mingi, iar acolo Craiova s-a simțit bine. Cea mai clară ocazie a avut-o Teles. Dinamo e în cădere liberă. Fără spirit, fără atitudine, fără imaginație. Mă așteptam la mai multe de la ei. Băieții de la Craiova sunt eroi, îi felicit. Oltenii s-au închis bine.

Dinamo a încercat să coboare, dar au rămas mulți la primire. Aici au suferit. Nu a fost nimeni să urmărească fazele, cum ar fi la respingerea lui Popescu. A știut Craiova să și rupă jocul, asta spune multe despre experiența pe care o au. Joci cu ce ai la îndemână în anumite situații, ăsta-i adevărul. Dinamo nu are încă echipă de titlu, îi lipsește acel ceva, experiență, nu știu. Victoria asta le poate da oltenilor un moral uriaș“, a declarat Gică Craioveanu, la .

Cum l-a taxat Aurel Țicleanu pe Nicușor Bancu, după Dinamo – U Craiova 0-1: „De neînțeles!”

após e confessou que não entendeu o plano tático da equipe de Coelho.

„Mi s-a părut un meci ciudat. Din tot ce am discutat noi, planul tactic, a fost total diferit. Ne așteptam ca U Craiova să fie echipa care atacă și Dinamo să se apere. Înfrângerea cu FC Argeș cred însă că i-a blocat. Din punct de vedere psihologic au avut o apărare, i-au blocat.

S-au temut foarte mult, nu au riscat, mi s-a părut că sunt pe undeva paralizați. Chiar intervenția lui Bancu e de neînțeles. Până la urmă scopul acestui joc e victoria. Țelul e să marchezi. Mi se pare o victorie mare. S-ar putea să îi deblocheze. Au două săptămâni de liniște. Au trecut un hop foarte mare, din punct de vedere al Craiovei”, a declarat Aurel Țicleanu, la TV Prima Sport.

Nicușor Bancu a primit direct cartonașul roșu în Dinamo – U Craiova

Universitatea Craiova era pe val în finalul primei reprize a derby-ului cu Dinamo. Oltenii conduceau cu 1-0 după golul lui Monday Etim din al doilea minut de prelungiri. Când Horațiu Feșnic se pregătea să pună capăt primei părți, Nicușor Bancu a făcut un gest necugetat. Căpitanul Universității Craiova i-a pus talpa lui Maxime Sivis pe gleznă, motiv pentru care a primit cartonașul roșu.

Pentru că a fost eliminat direct, Bancu va fi suspendat cel puțin două etape. Astfel, fundașul stânga al oltenilor și al naționalei României va rata cu siguranță meciurile cu CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare). Având în vedere că intrarea a fost extrem de periculoasă, Bancu ar putea primi o sancțiune și mai dură din partea Comisiei de Disciplină.