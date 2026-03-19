Gică Craioveanu i-a distrus după Dinamo – U Craiova 0-1: „Sunt în cădere liberă!“. Cum i-a numit pe jucătorii lui Coelho

Gică Craioveanu a criticat dur jocul lui Dinamo după eșecul cu Universitatea Craiova. Acesta i-a lăudat, în schimb, pe olteni, pe care i-a descris într-un singur cuvânt.
Tibi Cocora
19.03.2026 | 23:36
Gica Craioveanu ia distrus dupa Dinamo U Craiova 01 Sunt in cadere libera Cum ia numit pe jucatorii lui Coelho
Gică Craioveanu a criticat dur jocul lui Dinamo după eșecul cu Universitatea Craiova.
Eșecul suferit de Dinamo București în fața Universității Craiova, scor 0-1, a stârnit reacții dure imediat după fluierul final, iar una dintre cele mai tăioase analize a venit din partea lui Gică Craioveanu. Fostul mare internațional nu a menajat deloc echipa lui Zeljko Kopic, pe care a descris-o ca fiind „în cădere liberă”, criticând lipsa de atitudine, imaginație și reacție din jocul dinamoviștilor. În schimb, Craioveanu a scos în evidență organizarea și sacrificiul oltenilor, pe care i-a numit „eroi”.

Gică Craioveanu critică jocul lui Dinamo: „Fără spirit, fără atitudine, fără imaginație!“

„Legenda“ Universității Craiova, Gică Craioveanu, a analizat prestația celor două echipe după derby și nu a menajat deloc formația lui Kopic. Acesta a evidențiat organizarea defensivă a Universității Craiova și a criticat lipsa de reacție și imaginație din jocul lui Dinamo

„Craiova s-a apărat eroic, organizată, cu linii de 5 și patru. Au bubuit toate mingile, au câștigat toate duelurile aeriene. Dinamo a abuzat de aceste mingi, iar acolo Craiova s-a simțit bine. Cea mai clară ocazie a avut-o Teles. Dinamo e în cădere liberă. Fără spirit, fără atitudine, fără imaginație. Mă așteptam la mai multe de la ei. Băieții de la Craiova sunt eroi, îi felicit. Oltenii s-au închis bine.

Dinamo a încercat să coboare, dar au rămas mulți la primire. Aici au suferit. Nu a fost nimeni să urmărească fazele, cum ar fi la respingerea lui Popescu. A știut Craiova să și rupă jocul, asta spune multe despre experiența pe care o au. Joci cu ce ai la îndemână în anumite situații, ăsta-i adevărul. Dinamo nu are încă echipă de titlu, îi lipsește acel ceva, experiență, nu știu. Victoria asta le poate da oltenilor un moral uriaș“, a declarat Gică Craioveanu, la Digisport Special.

Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24.ro
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului

Cum l-a taxat Aurel Țicleanu pe Nicușor Bancu, după Dinamo – U Craiova 0-1: „De neînțeles!”

Aurel Țicleanu, fostul mare fotbalist al alb-albaștrilor l-a „înțepat” pe Bancu după cartonașul roșu primit în meciul cu Dinamo și a mărturisit că nu a înțeles planul tactic al echipei lui Coelho.

Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
Digisport.ro
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
„Mi s-a părut un meci ciudat. Din tot ce am discutat noi, planul tactic, a fost total diferit. Ne așteptam ca U Craiova să fie echipa care atacă și Dinamo să se apere. Înfrângerea cu FC Argeș cred însă că i-a blocat. Din punct de vedere psihologic au avut o apărare, i-au blocat.

S-au temut foarte mult, nu au riscat, mi s-a părut că sunt pe undeva paralizați. Chiar intervenția lui Bancu e de neînțeles. Până la urmă scopul acestui joc e victoria. Țelul e să marchezi. Mi se pare o victorie mare. S-ar putea să îi deblocheze. Au două săptămâni de liniște. Au trecut un hop foarte mare, din punct de vedere al Craiovei”, a declarat Aurel Țicleanu, la TV Prima Sport.

Nicușor Bancu a primit direct cartonașul roșu în Dinamo – U Craiova

Universitatea Craiova era pe val în finalul primei reprize a derby-ului cu Dinamo. Oltenii conduceau cu 1-0 după golul lui Monday Etim din al doilea minut de prelungiri. Când Horațiu Feșnic se pregătea să pună capăt primei părți, Nicușor Bancu a făcut un gest necugetat. Căpitanul Universității Craiova i-a pus talpa lui Maxime Sivis pe gleznă, motiv pentru care a primit cartonașul roșu.

Pentru că a fost eliminat direct, Bancu va fi suspendat cel puțin două etape. Astfel, fundașul stânga al oltenilor și al naționalei României va rata cu siguranță meciurile cu CFR Cluj (acasă) și U Cluj (deplasare). Având în vedere că intrarea a fost extrem de periculoasă, Bancu ar putea primi o sancțiune și mai dură din partea Comisiei de Disciplină.

Zeljko Kopic, dezamăgit de atacanţi după a cincea înfrângere la rând pentru Dinamo:...
Fanatik
Zeljko Kopic, dezamăgit de atacanţi după a cincea înfrângere la rând pentru Dinamo: „Nu avem destule opţiuni!”
Danny Armstrong a pus tunurile pe Feșnic după Dinamo – U Craiova 0-1:...
Fanatik
Danny Armstrong a pus tunurile pe Feșnic după Dinamo – U Craiova 0-1: „Nu mi-am putut imagina!”. Cum s-a încheiat conflictul cu Baiaram
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4...
Fanatik
Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Acum se joacă 4 meciuri. Rațiu, titular în Vallecano – Samsunspor. Racovițan, cel mai slab de teren. Ce notă a primit Răzvan Marin
