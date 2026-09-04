Sport

Avertisment pentru Gigi Becali după transferul lui Karlo Muhar la FCSB: „Nu știe să se apere!”

Gică Craioveanu îl avertizează pe Gigi Becali după transferul lui Karlo Muhar la FCSB. Fostul internațional spune unde trebuie folosit croatul. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
04.09.2026 | 17:00
Avertisment pentru Gigi Becali dupa transferul lui Karlo Muhar la FCSB Nu stie sa se apere
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Gică Craioveanu îl avertizează pe Gigi Becali! Unde trebuie să joace Karlo Muhar la FCSB
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FCSB a rezolvat trei transferuri pe finalul perioadei de mercato. Gigi Becali a bătut palma cu Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar. Gică Craioveanu vede însă deja o primă problemă la roș-albaștri. Fostul internațional român crede că Muhar ar putea fi folosit într-o poziție în care nu va da randamentul așteptat.

Gică Craioveanu îl avertizează pe Gigi Becali! Unde trebuie să joace Karlo Muhar la FCSB

FCSB a fost extrem de activă pe finalul perioadei de mercato și a rezolvat trei transferuri importante. Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș au ajuns la un acord cu Gigi Becali și întăresc lotul roș-albaștrilor. Korenica vine după perioada petrecută la CFR Cluj, în timp ce Muhar revine în România după despărțirea de formația din Gruia.

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Denis Drăguș este marea lovitură dată de FCSB. Atacantul român revine în SuperLiga după mai mulți ani petrecuți în străinătate și poate evolua atât în centrul atacului, cât și în banda stângă. Rămâne de văzut ce rol îi va pregăti Gigi Becali și care va fi poziția sa în teren.

Gică Craioveanu a găsit deja problema la FCSB după ultimele transferuri: „Nu poate să joace acolo niciodată!”

Gică Craioveanu este de părere că Muhar nu va da randamentul așteptat la FCSB dacă va fi folosit în rolul de închizător. „Grande” consideră că fotbalistul croat este mai degrabă un mijlocaș box-to-box, care trebuie să aibă atribuții și pe faza ofensivă. Fostul internațional român nu îl vede pe Muhar într-un rol strict defensiv.

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„(n.r. despre Muhar) E un jucător foarte bun, dar depinde unde îl folosești. Eu nu-l văd pe Muhar în acea poziție. Pe Muhar îl văd mai în față, box-to-box. Nu poate să joace mijlocaș defensiv niciodată. Nu știe să se apere”, a explicat Gică Craioveanu la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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