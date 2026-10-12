Gică Craioveanu îl distruge pe arbitrul Moroiță: „Cum să nu dai penalty?! A intrat marfarul în săracul Elisor”

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu a reacționat vehement după faza controversată din Csikszereda – Universitatea Craiova, în care oltenii au solicitat un penalty la Simon Elisor. Fostul atacant a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA contactul dintre Janos Hegedus și vârful Universității Craiova, considerând că arbitrul Andrei Moroiță trebuia să acorde lovitură de la 11 metri. Craioveanu a descris plastic intervenția fundașului ciucanilor, folosind o comparație care a atras atenția.

Gică Craioveanu îl distruge pe arbitrul Moroiță: „Cum sa nu dai penalty?! A intrat marfarul în săracul Elisor”

Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Csikszereda, însă partida a avut și un moment controversat. a căzut în careul gazdelor după un contact cu Janos Hegedus, iar oltenii au cerut lovitură de la 11 metri. Arbitrul central Andrei Moroiță a lăsat jocul să continue, iar faza nu a fost întoarsă pentru o analiză la monitorul VAR. Intervenția fundașului a fost contestată, mai ales pentru că acesta nu a atins mingea înainte de contactul cu atacantul Craiovei.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu a comentat faza la FANATIK SUPERLIGA și a transmis că, în opinia sa, decizia corectă era acordarea penalty-ului. Fostul internațional a amintit și că o eventuală ratare a victoriei ar fi putut transforma această fază în principalul subiect de discuție după meci: „Bine că a dat Craiova gol, că altfel discutam numai de acel penalty nedat la Elisor”, a spus Gică Craioveanu.

Craioveanu nu a avut dubii în privința contactului dintre cei doi jucători și a revenit asupra fazei, folosind o expresie sugestivă pentru a descrie intervenția lui Hegedus: „Da, penalty clar. Am spus și aseară că a dat marfarul în el, săracul”, a declarat fostul atacant.

ADVERTISEMENT

De ce nu a primit Universitatea Craiova penalty cu Csikszereda. Verdictul lui Cristi Balaj

, fost arbitru român, care are o interpretare diferită de cea a lui Gică Craioveanu. În opinia sa, decizia de a lăsa jocul să continue a fost justificată, deoarece Hegedűs a atins mingea înainte de contactul cu Simon Elisor. Balaj consideră că impactul dintre cei doi jucători a fost o consecință firească a intervenției fundașului, care nu mai putea evita ciocnirea după ce a jucat mingea.

ADVERTISEMENT

„Nu înțeleg cum se poate spune că nu a atins mingea. Hegedűs a jucat mingea în mod corect, iar brigada de arbitri, împreună cu cei de la VAR, au considerat contactul ulterior ca fiind produs întâmplător, fundașul gazdelor neavând cum să se oprească după ce a jucat mingea inițial în mod corect. Recomandarea este să se intervină la decizii importante (penalty sau eliminare) doar dacă sunt abateri foarte clare. Fiind o fază atipică, mai rar întâlnită, dacă arbitrul ar fi fluierat penalty, cei din camera VAR nu ar fi intervenit pentru anularea deciziei”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.