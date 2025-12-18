Sport

Gică Craioveanu îl distruge pe Filipe Coelho după AEK Atena – Unviersitatea Craiova 3-2: „Niciodată nu ai voie!”

„Totul s-a năruit”. Gică Craioveanu, dărâmat după AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2. Fostul mare fotbalist român dă vina pe antrenorul oltenilor pentru eliminarea din cupele europene.
Alex Bodnariu
19.12.2025 | 01:06
O seară care părea una de vis pentru olteni s-a transformat într-un adevărat coșmar. Universitatea Craiova a fost eliminată dramatic din UEFA Conference League, după un gol încasat la ultima fază a meciului cu AEK Atena. Gică Craioveanu, fostul mare fotbalist, cu greu și-a găsit cuvintele după această dezamăgire.

Dezastru la Atena! Universitatea Craiova părăsește UEFA Conference League

Universitatea Craiova a luptat la Atena și părea aproape de o victorie, însă echipa lui Filipe Coelho a pierdut în mod inexplicabil meciul cu AEK și calificarea în fazele superioare ale UEFA Conference League, deși a condus minute bune cu 2-0.

Oltenii aveau nevoie doar de un punct la Atena, însă, în minutul 90+15, la scorul de 2-2, Houri, mijlocașul introdus pe final, a comis un fault în suprafața de pedeapsă. Arbitrul a fost chemat în fața monitorului VAR pentru a revedea faza și a dictat penalty pentru eleni, transformat ulterior, spre disperarea fanilor echipei din Bănie.

Gică Craioveanu dă vina pe Filipe Coelho după ce U Craiova a fost eliminată din Conference League

Gică Craioveanu, fostul mare fotbalist român, l-a taxat în termeni duri pe antrenorul portughez de la Universitatea Craiova. Acesta este de părere că Filipe Coelho a judecat cât nu se poate mai rău finalul partidei, în momentul în care a decis să scoată singurii jucători de atac rămași pe teren.

„A fost totul împotriva Craiovei. Așa se scrie istoria fotbalului. Au fost foarte dificile momentele din final. Au trecut 12 minute, trecuse minutul 98 când trebuia să se termine. A fost și neșansă, alegeri greșite. Totul s-a năruit în minutul 65. A fost acea ocazie uriașă a lui Assad Al-Hamlawi, când îi lasă mingea în spate și dă în adversar.

Logic că mă gândesc și la schimbări. Sunt patru jucători defensivi. Ai pierdut mijlocul terenului, atacul. Cât timp ai făcut pressing sus și ai stat departe de poarta ta, ei nu au existat. Nu știu de ce au dat 8 minute. De două ori a intervenit medicul echipei, dar mi se pare mult 8 minute. S-a întrecut măsura cu acele 8 minute. Până în minutul 65 Craiova a făcut cel mai bun meci din ultimii ani. Niciodată nu ai voie să pierzi de la 0-2 în minutul 65.

Mister, bagă-l pe Nsimba! E mare, să țină de minge. Craiova a terminat cu 9 fundași meciul”, a declarat Gică Craioveanu la Digi Sport, după meciul de coșmar trăit de olteni la Atena.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
