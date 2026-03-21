Gică Craioveanu, îmbrăcat în tricoul altei echipe la o zi după ce Universitatea Craiova a bătut-o pe Dinamo

Gică Craioveanu rămâne un mare susținător al Universității Craiova și nu ezită ori de câte ori are ocazia să-și arate sprijinul pentru elevii lui Filipe Coelho. Fostul atacant a fost fericit de modul în care oltenii s-au luptat pentru victoria cu Dinamo, de pe Arena Națională, iar la nici 24 de ore la finalul confruntării a fost surprins cu zâmbetul pe buze, parcă sărbătorind succesul.

Cum a fost surprins Gică Craioveanu la o zi după ce Universitatea Craiova a bătut-o pe Dinamo în play-off-ul SuperLigii

Gică Craioveanu a evoluat pentru mai multe echipe din La Liga, iar pe la toate a fost apreciat de către fani și a rămas un fost jucător respectat. Acesta este activ în continuare în media din Spania și comentează inclusiv meciuri pentru iberici, iar aparițiile sale și analizele pe care le face sunt considerate a fi de un înalt nivel. Datorită acestor lucruri, fostul atacant al Universității Craiova este în continuare apreciat, fapt dovedit și de ultimul gest făcut de Villarreal.

Fostul său club i-a dat un nou rol lui Gică Craioveanu, mai exact acela de fotomodel, și românul s-a descurcat foarte bine și a îmbrăcat un tricou retro al grupării iberice. Cei de la Villarreal au postat imaginile pe rețelele sociale cu obiectul vestimentar ce urmează să fie folosit de jucători la partida ce se va disputa în weekendul cu sărbătorile pascale. „Viața este mai frumoasă văzută de la o cameră analogică”, au scris spaniolii.

Gică Craioveanu a fost jucătorul celor de la Villarreal între 1998 și 2002, asta după ce a fost transferat de la Real Sociedad în schimbul a 1,8 milioane de euro. Românul a prins 103 meciuri pentru gruparea spaniolă, timp în care a marcat de 26 de ori și a oferit 3 pase decisive. El a mai evoluat în La Liga pentru cei de la Getafe, între 2002 și 2006, după care și-a încheiat cariera, una în care a strâns 12 ani în fotbalul iberic.

Ce a spus Gică Craioveanu după meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Verdict dur dat de fostul atacant

La scurt timp de la terminarea partidei de pe Arena Națională, și a avut numai cuvinte de laudă pentru fotbaliștii olteni, care au reușit să reziste în repriza a doua fără să primească vreun gol, asta chiar dacă au avut un om în plus după eliminarea lui Nicușor Bancu venită în prelungirile primei părți.

„Craiova s-a apărat eroic, organizată, cu linii de 5 și patru. Au bubuit toate mingile, au câștigat toate duelurile aeriene. Dinamo a abuzat de aceste mingi, iar acolo Craiova s-a simțit bine. Cea mai clară ocazie a avut-o Teles. Dinamo e în cădere liberă. Fără spirit, fără atitudine, fără imaginație. Mă așteptam la mai multe de la ei. Băieții de la Craiova sunt eroi, îi felicit. Oltenii s-au închis bine.

Dinamo a încercat să coboare, dar au rămas mulți la primire. Aici au suferit. Nu a fost nimeni să urmărească fazele, cum ar fi la respingerea lui Popescu. A știut Craiova să și rupă jocul, asta spune multe despre experiența pe care o au. Joci cu ce ai la îndemână în anumite situații, ăsta-i adevărul. Dinamo nu are încă echipă de titlu, îi lipsește acel ceva, experiență, nu știu. Victoria asta le poate da oltenilor un moral uriaș“, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.