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Universitatea Craiova nu a avut nicio șansă în deplasarea de la Brighton, acolo unde a pierdut cu scorul de 0-4. Gică Craioveanu s-a declarat impresionat de fotbalul practicat de formația pregătită de Fabian Hurzeler și i-a făcut un singur reproș portughezului Filipe Coelho.

Gică Craioveanu, impresionat de Brighton după 4-0 cu Universitatea Craiova: „La Barcelona am mai văzut”

Gică Craioveanu a rămas uluit de fotbalul pe care l-a prestat Brighton. „Pescărușii” nu le-au dat nicio șansă leilor din Bănie, „Nu cred că se putea mai mult, am analizat meciul, net superioară Brighton. Sincer, este una dintre cele mai frumoase echipe din Europa, în ultimele sezoane, joacă fotbal plăcut, se vede că se bucură când joacă fotbal. Nu simt presiunea jocului, asta îi face imprevizibili.

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Sincer, am văzut o echipă ultraofensivă, dar o echipă în adevăratul sens al cuvântului, au trasee, ajung la poarta adversă prin posesie. E o echipă încântătoare, spectacol. Craiova nu putea să scoată mai mult. Poate mai puțin, da. A fost acea eliminare, asta i-a făcut să joace altfel, să nu mai aibă acea foame de rezultat, să joace mai lejer.

Sincer, a fost greu, o echipă așa organizată, atât de imprevizibilă când avea mingea, toți se mișcau. La Barcelona am mai văzut, acum câțiva ani, 2-3-4 jucători în mișcare. Noi stăm pe loc și așteptăm mingea, ei se mișcau complet. Gross, imperial la mijloc, are o vârstă și joacă cu ușurință. O echipă lucrată. Am văzut și cu Getafe, unde au avut unele probleme la Getafe acasă, dar azi, jos pălăria, m-au încântat”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport.

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Craioveanu îi ia apărarea lui Vladimir Screciu

Internaționalul român și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în minutul 39, când a văzut direct cartonașul roșu. „O pasă laterală fără perspectivă (n.r. a lui Screciu, la golul de 2-0), îl prinde și pe Cicâldău în centru, pe mișcare, pe ieșire. Lameira nu a ajuns să blocheze șutul. Gol de autor, gol frumos, o pune cu mâna. Gol pe o greșeală individuală, nu poți să-l judeci pe Vlăduț pentru asta.

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Acolo, cred că am fi îndreptățiți să-l criticăm că a riscat prea mult, dar nu știu (n.r. – despre faza de la roșu a lui Screciu).Toți jucătorii din apărare au acest defect la un moment dat, vor să iasă cu mingea, cred că au calitate să facă asta și de asta greșesc”, a mai spus fostul atacant.

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Reproșuri pentru Filipe Coelho: „S-ar putea să plece, sunt aproape de adevăr”

Gică Craioveanu i-a reproșat lui Filipe Coelho că nu a început din primul minut cu Nsimba, care ar putea pleca de pe „Ion Oblemenco” în această iarnă. „Nsimba e alt tip de jucător, tot timpul am crezut că acest jucător are ceva în plus. Nu e fricos, se luptă, e puternic. Să nu uităm că la Elisor calitatea lui e careul. Dacă-l scoți din careu, suferă. El e de o atingere, două. Nu e ca Assad, să combine, Elisor e de ultima atingere. În schimb, ‘Bestia’ are viteză, altceva, poți să-l folosești ca pivot, pe spații. Nu poți să profiți de jucătorul tău, nu poți? Am spus acum două luni că s-ar putea să plece, sunt aproape de adevăr”, a încheiat Gică Craioveanu.