Sport

Gică Craioveanu l-a desființat: „Băiatul ăsta are niște probleme grave. S-a vorbit despre o despărțire”

Flaviu Popa
12.10.2026 | 08:00
Gica Craioveanu la desfiintat Baiatul asta are niste probleme grave Sa vorbit despre o despartire
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Gică Craioveanu a comentat în termeni duri gestul fotbalistului. Foto: captură Digi Sport.
Gică Craioveanu nu-l iartă pe Vinicius Junior după ce fotbalistul lui Real Madrid a fost eliminat după ce l-a tras de păr pe Nathan Saliba, mijlocașul lui Villarreal.
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„Grande” Gică Craioveanu recunoaște că a fost șocat când a văzut cum Vinicius Junior, jucătorul celor de la Real Madrid, a fost eliminat pentru că a tras de păr un adversar. Craioveanu crede că brazilianul are „probleme grave” și prevede o suspendare record între 10 și 12 etape pentru fotbalist.

Gică Craioveanu nu-l iartă pe Vinicius după ce fotbalistul a tras de păr un adversar în timpul meciului

Vinicius Junior nu trece prin cele mai bune momente ale carierei, însă incidentul din timpul meciului Real Madrid – Villarreal 1-0 este considerat prea mult chiar și pentru modul problematic în care brazilianul se comportă deseori pe teren. Introdus în teren în minutul 52, în locul lui Alexander-Arnold, Vinicius a înscris după 20 de minute.

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Bucuria golului a fost de scurtă durată, după ce VAR a intervenit, iar centralul Isidro Diaz a revăzut golul și l-a anulat. Mai mult, l-a eliminat pe Vinicius după ce l-a tras pe păr pe Nathan Saliba, mijlocașul lui Villarreal. Gică Craioveanu e convins că cei de la Real Madrid se gândesc să scape definitiv de Vinicius, un jucător care cauzează mereu probleme.

„Incredibil, nu pot să înțeleg! Băiatul ăsta are niște probleme grave, de atitudine, de comportament. În loc să continui faza, să te duci, ce nevoie ai să tragi un adversar de păr? Știind că e ceva grav. El a crezut că nu-l văd camerele. Să nu te vadă 240.000 de camere? E imposibil! S-a vorbit despre o despărțire de Vini. Cu acest caracter, e foarte dificil. Publicul e deja cam sătul de acest comportament de copil”, a declarat Craioveanu, la emisiunea Digi Sport Special.

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Jose Mourinho a agitat apele înainte de Real Madrid – Villarreal, lucru criticat de Craioveanu

Ionel Dănciulescu a remarcat că sosirea lui Jose Mourinho părea că l-a temperat pe Vinicius, însă s-a dovedit a fi un simplu joc de paie. „Știi care e chestia? De când a venit Mourinho, parcă l-am văzut mai liniștit, mai calm. Parcă n-a fost atât de agresiv, să intre în conflict cu spectatorii...”, a explicat Ionel Dănciulescu. A fost momentul în care Gică Craioveanu l-a taxat și pe antrenorul celor de la Real Madrid.

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Pe Craioveanu l-a deranjat faptul că Mourinho a pus paie pe foc înainte de un meci și așa complicat pentru Real Madrid. „Pentru mine, prima vină e a lui Mou (n.r. Mourinho). A vrut să încălzească meciul, uitați-vă la gesturile pe care le-a făcut. Inclusiv faptul că nu a vrut să se ducă la conferința de presă. Pentru mine, e ceva grav. El a zis că a vrut să încălzească mai mult atmosfera, care era oricum fierbinte. El a zis că nu e roșu! S-a întors Mou din 2010, așa a scris presa spaniolă”, a completat „Grande”.

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Vinicius riscă să fie suspendat între două și patru etape pentru gestul său, însă Gică Craioveanu e convins că acesta poate fi încadrat la agresiune, astfel că brazilianul riscă chiar și 12 etape de suspendare. Vinicius Junior și-a prelungit contractul cu Real Madrid în urmă cu patru luni, până în 2032.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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