Gică Craioveanu l-a desființat: „Băiatul ăsta are niște probleme grave. S-a vorbit despre o despărțire”

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„Grande” Gică Craioveanu recunoaște că a fost șocat când a văzut cum Vinicius Junior, jucătorul celor de la Real Madrid, a fost eliminat pentru că a tras de păr un adversar. Craioveanu crede că brazilianul are „probleme grave” și prevede o suspendare record între 10 și 12 etape pentru fotbalist.

Gică Craioveanu nu-l iartă pe Vinicius după ce fotbalistul a tras de păr un adversar în timpul meciului

Vinicius Junior nu trece prin cele mai bune momente ale carierei, însă incidentul din timpul meciului Real Madrid – Villarreal 1-0 este considerat prea mult chiar și pentru modul problematic în care brazilianul se comportă deseori pe teren. Introdus în teren în minutul 52, în locul lui Alexander-Arnold, Vinicius a înscris după 20 de minute.

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Bucuria golului a fost de scurtă durată, după ce VAR a intervenit, iar centralul Isidro Diaz a revăzut golul și l-a anulat. Mai mult, l-a eliminat pe Vinicius după ce l-a tras pe păr pe Nathan Saliba, mijlocașul lui Villarreal. Gică Craioveanu e convins că cei de la Real Madrid se gândesc să scape definitiv de Vinicius, un jucător care cauzează mereu probleme.

, de atitudine, de comportament. În loc să continui faza, să te duci, ce nevoie ai să tragi un adversar de păr? Știind că e ceva grav. El a crezut că nu-l văd camerele. Să nu te vadă 240.000 de camere? E imposibil! S-a vorbit despre o despărțire de Vini. Cu acest caracter, e foarte dificil. Publicul e deja cam sătul de acest comportament de copil”, a declarat Craioveanu, la emisiunea

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Jose Mourinho a agitat apele înainte de Real Madrid – Villarreal, lucru criticat de Craioveanu

Ionel Dănciulescu a remarcat că sosirea lui însă s-a dovedit a fi un simplu joc de paie. „Știi care e chestia? De când a venit Mourinho, parcă l-am văzut mai liniștit, mai calm. Parcă n-a fost atât de agresiv, să intre în conflict cu spectatorii...”, a explicat Ionel Dănciulescu. A fost momentul în care Gică Craioveanu l-a taxat și pe antrenorul celor de la Real Madrid.

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Pe Craioveanu l-a deranjat faptul că Mourinho a pus paie pe foc înainte de un meci și așa complicat pentru Real Madrid. „Pentru mine, prima vină e a lui Mou (n.r. Mourinho). A vrut să încălzească meciul, uitați-vă la gesturile pe care le-a făcut. Inclusiv faptul că nu a vrut să se ducă la conferința de presă. Pentru mine, e ceva grav. El a zis că a vrut să încălzească mai mult atmosfera, care era oricum fierbinte. El a zis că nu e roșu! S-a întors Mou din 2010, așa a scris presa spaniolă”, a completat „Grande”.

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Vinicius riscă să fie suspendat între două și patru etape pentru gestul său, însă Gică Craioveanu e convins că acesta poate fi încadrat la agresiune, astfel că brazilianul riscă chiar și 12 etape de suspendare. Vinicius Junior și-a prelungit contractul cu Real Madrid în urmă cu patru luni, până în 2032.