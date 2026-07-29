Gică Craioveanu l-a mitraliat în direct pe Filipe Coelho: „I s-au dat 5,5 milioane de euro! Cu ce a surprins el?”

ADVERTISEMENT

Oamenii din jurul Universității Craiova erau foarte optimiști înaintea dublei manșe contra campioanei din Bulgaria, Levski Sofia. Totuși, elevii lui Filipe Coelho nu au reușit să treacă mai departe, după ce au pierdut în deplasare și au obținut doar o remiză pe „Ion Oblemenco”. Portughezul nu s-a arătat foarte afectat de ratarea calificării, invocând cei 13 ani de când o echipă din România nu a mai ajuns la „masa bogaților”.

Gică Craioveanu, siderat de discursul lui Filipe Coelho. Ce i-a transmis legenda Universității Craiova

Din păcate, de la stadion. După ce au câștigat eventul în sezonul precedent, oltenii nu au reușit să treacă de turul al doilea din UEFA Champions League, de unde au fost eliminați de campioana Bulgariei.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho a recunoscut că nu vede acest eșec ca pe un dezastru, invocând faptul că nicio echipă din România nu a reușit să ajungă în grupe, iar mai apoi faza principală, în ultimii 13 ani, fapt ce nu o obligă pe Universitatea Craiova să reușească această performanță. Discursul său a fost aspru criticat de Gică Craioveanu:

„Mie nu îmi place discursul. Eu nu cumpăr discursul ăsta. Vreau să îi spun domnului Coelho că i s-au dat 5,5 milioane de euro vara asta pentru a face performanță. Ce mă interesa pe mine meciul cu Petrolul? Ce mă interesează pe mine că nu s-a calificat o echipă românească de 14 ani? Cu ce ați surprins dumneavoastră în această seară? Cum să vinzi așa ceva? Că nu e un dezastru? Ah, e meciul sezonului pentru Craiova (n.r. ironic)”, a declarat Gică Craioveanu, în direct la

ADVERTISEMENT

Care au fost cuvintele lui Filipe Coelho de la flash-interviul de după U Craiova – Levski 2-2

Într-adevăr, după eșecul din dubla manșă cu Levski Sofia. El chiar a părut că ceartă așteptările fanilor și a jurnaliștilor, care, în viziunea sa, nu ar trebui să spere că o echipă românească se va califica în faza principală, atât timp cât ultima performanță a fost reușită de FCSB în sezonul 2013/2014, adică în urmă cu 13 ani.

ADVERTISEMENT

„Cred că sunt două goluri diferite. Nu am fost gata pentru a doua minge. Nu am fost eficienți, iar prețul plătit la acest nivel e mare. Dar aș vrea să analizez întreg meciul, am arătat putere. Sunt mândru de jucători. Știu că unii cred că e un dezastru. Nu e un dezastru, pentru că în ultimii 14 ani nu s-a mers în Champions League. Sunt mândru de jucători, le-am zis asta. Trebuie să continuăm să muncim și să învățăm din aceste momente. Mai ales din erorile din defensivă.

ADVERTISEMENT

Ei au înscris trei goluri, noi două, pe urmă am mai avut ocazii la 2-2 să mai marcăm. Am schimbat sistemul, am băgat doi atacanți, jucătorii au luptat până în ultima secundă. Este fotbal, dar eu sunt mândru de jucători. De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League? Asta zic toți, că Craiova trebuie să meargă în Champions League. De ce v-ați așteptat să ne calificăm dacă în ultimii 14 ani nu a fost nimeni din România? De ce trebuie să meargă Craiova în Champions League?”, a spus Filipe Coelho, pentru sursa citată.