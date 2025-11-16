Gică Craioveanu l-a „tras de urechi“ pe Mirel Rădoi! Titular împotriva Spaniei, dar rezervă la Craiova: „A fost o surpriză că nu a jucat mai mult!“

ADVERTISEMENT

Anzor Mekvabishvili, jucătorul Universității Craiova, a fost titularizat contra Spaniei atât în meciul tur, de la Elche (n.r. 2-0 pentru Spania), cât și la jocul retur de la Tbilisi, încheiat cu scorul de 4-0 în favoarea campioanei europene. Totuși, în ciuda faptului că evoluează împotriva naționalelor puternice, mijlocașul nu a prea fost băgat în seamă de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, fapt care a atras atenția chiar și celor cu influență din zona Băniei.

Mirel Rădoi, „înțepat“ de Gică Craioveanu pentru că n-a prea băgat în seamă un jucător de calitate

Gică Craioveanu, una dintre „legendele“ Universității Craiova, a transmis că nu înțelege cum Anzor nu a jucat mai mult sub comanda lui , deoarece îl consideră cel mai bun mijlocaș al oltenilor.

ADVERTISEMENT

„Îmi place că joacă Anzor. Pentru mine a fost o surpriză că nu a jucat mai mult la Craiova. Mi se pare cel mai bun mijlocaș al Craiovei. Se apără bine, atacă bine, trage bine de la distanță, iar asta nu prea mai găsești în fotbal, că mai toți pasează în spate sau în lateral”, a afirmat „Grande”, la .

Totuși, în acest sezon, gruzinul Anzor a adunat 928 de minute în cele 21 de meciuri de la Universitatea Craiova. Acesta a arătat un apetit ofensiv deosebit, cu un gol și șapte assisturi.

ADVERTISEMENT

Gică Craioveanu, surprins total de decizia lui Rădoi de a pleca de la Universitatea Craiova

Gică Craioveanu a vorbit răspicat și despre plecarea bruscă a lui Mirel Rădoi, cel despre care spune că a avut „mână liberă“ de la patronul Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

„El a crezut că e toată lumea împotriva lui. Rotaru e singurul conducător pe care îl are Craiova. Eu am spus că totul se dărâmă din cauza noastră și așa s-a întâmplat. Când la Craiova e liniște, liniștea nu poate dura mult, că trebuie să își bage cineva coada, ăla cu coarne. L-a angajat, i-a dat mână liberă. E singurul antrenor care a avut mână liberă. Foarte puțin Mangia, pe care l-au ajutat foarte mult și rezultatele foarte bune, dar și vestiarul. E singurul antrenor care a avut mână liberă de la Mike. Nimeni nu a avut mână liberă cum a avut Rădoi. Nu știu, nu mă pun în mintea lui, nu vreau să gândesc ce a gândit el. Am citit ce a mai declarat, am mai vorbit cu el. Eu nu înțeleg această decizie. Când au început lucrurile să meargă bine, a strâmbat din nas, a plecat, s-a întors.

Ce știu eu din fotbalul acesta, că am fost și eu în fotbal două decenii ca jucător, antrenorul e cel care transmite liniște. Această liniște s-a năruit acum două luni. Din momentul în care n-a mai fost liniște, au dispărut și rezultatele bune, a venit și forma slabă a unor jucători și cred că asta l-a făcut să plece. Din ce cauză, a stresului? Asta e boala secolului. Fotbalistul nu suferă, are o viață senzațională, un miner trebuie să aibă stres că intră la 5 dimineața în mină și nu știe dacă iese. Ești cunoscut, ai bani. Singurul stres și l-a creat el. Îl apreciez foarte mult și nu înțeleg acest capriciu, această mândrie. Sunt surprins de ce a făcut la Craiova”, a mai spus Gică Craioveanu.

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Mirel Rădoi după plecarea de la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi și Universitatea Craiova au pus capăt colaborării după 10 luni, iar la plecare și a vorbit despre aducerea titlului în Bănie după o perioadă îndelungată.

În același timp, el s-a autointitulat un personaj secundar în povestea de la Universitatea Craiova, asta și datorită numeroaselor neînțelegeri pe care le-a avut în mandatul său cu patronul Mihai Rotaru.

„Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele. Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI. ‘Filmul’ ȘTIINȚA CAMPIOANĂ, trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii + suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris tehnicianul pe contul de Instagram.