Gică Craioveanu laudă ultimele evoluții ale lui Dan Nistor: „Spiritul lui este de lider și a ajutat echipa să crească”. Exclusiv

Dan Nistor promite să redevină jucătorul important care a fost pentru Universitatea Craiova în ultimele sezoane din SuperLigă. Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că mijlocașul în vârstă de 34 de ani este unul dintre liderii oltenilor.

Gică Craioveanu, laude pentru Dan Nistor: „Spiritul lui este de lider și a ajutat echipa să crească”

Înaintea pauzei competiționale din SuperLigă, oltenii au reușit să lege o serie de cinci jocuri consecutive fără înfrângere, dintre care o singură remiză. Gică Craioveanu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Mirel Rădoi a găsit cheia succesului la Universitatea Craiova.

„În general la Craiova atât noi, cât și publicul nu s-au uitat doar la rezultat, ci și la atitudine sau joc. Eu îmi aduc aminte că băteam cu 1-0 chinuit, iar publicul murmura. Asta este important, să ai rezultate și un joc plăcut. În momentul actual, Mirel pare că a găsit cheia succesului”, a declarat Gică Craioveanu.

Pe lângă ultimele rezultate obținute de , fostul mare atacant al „Științei” se bucură de evoluțiile bune ale lui Dan Nistor. Gică Craioveanu a declarat că mijlocașul oltenilor are spiritul unui lider și poate ajuta echipă să crească.

„Am văzut că joacă mereu cu doi atacanți, pare altă echipă și mă bucur în primul rând pentru Nistor. La vârsta lui, toată lumea spune că după x timp ești bătrân, iar eu zic că nu, și Nistor o dovedește. Eu zic că spiritul lui este de lider și a ajutat echipa să crească.

Depinde de atitudinea jucătorului, iar atitudinea lui Dan a fost tot timpul foarte pozitivă. Chiar și când a avut evoluții bune sau modeste mi-a plăcut, pentru că este un jucător diferit, care nu se ascunde. Indiferent de rezultat sau jocul echipei, el tot timpul cere mingea, se demarcă și încearcă. Lui Dan nu ai ce să îi reproșezi ca jucător”, a spus fostul jucător al „alb-albaștrilor”.

Dan Nistor a profitat de șansa oferită de Mirel Rădoi, dar nu și Ionuț Vînă: „Îmi pare rău”

La începutul sezonului 2022-2023, Laszlo Balint i-a exclus din lot pe Dan Nistor și Ionuț Vînă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Revenirea la antrenamentele din Bănie s-a datorat în mare parte lui Mirel Rădoi, care a vrut să îi vadă la treabă pe cei doi.

Atât Ionuț Vînă, cât și Dan Nistor s-au bucurat de minute în tricoul „Științei” cu Mirel Rădoi pe banca tehnică, însă doar unul dintre ei a profitat. Mijlocașul de 34 de ani a demonstrat că poate fi un jucător important pentru olteni, însă fostul elev al lui Gică Hagi nu a convins.

Mai mult de atât, Ionuț Vînă a fost exclus din lotul Universității Craiova pentru a doua oară în acest sezon, chiar de Mirel Rădoi. cu cea a mijlocașului transferat de la FCSB:

„Pe Vînă l-am adus de la echipa a doua. Era cu Nistor, iar Dan a știut să profite de șansă, el, nu. Îmi pare rău. Sunt excluși, vom vedea pe ce perioadă, vom decide zilele viitoare. Toată lumea trebuie să înțeleagă. Eu când am vorbit de evaluare, am fost foarte serios. Am fost sincer cu toți, le-am spus ce trebuie să facă”, a declarat Mirel Rădoi.