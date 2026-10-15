Gică Craioveanu, primit ca un rege! A mers la antrenamentul lui Getafe, iar „Prazilia” i-a pregătit o scenografie uriașă. Foto și video

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Gică Craioveanu (58 de ani) trăiește zile speciale la Craiova. Fostul internațional român, extrem de iubit atât în Bănie, cât și în Spania, a fost prezent la antrenamentul oficial al celor de la Getafe și s-a revăzut cu mai multe figuri cunoscute din perioada petrecută în fotbalul iberic. Universitatea Craiova și Getafe se înfruntă pe „Ion Oblemenco” în prima etapă din „faza Ligii” Conference League.

Gică Craioveanu, erou la Universitatea Craiova – Getafe

Gică Craioveanu a rămas idol atât la Universitatea Craiova, cât și la Getafe. Pentru ambele formații a jucat câte patru ani, în perioadele 1991-1995, respectiv 2002-2006. Fostul atacant a fost primit cu multă căldură, atât la antrenamentul oficial al spanililor, cât și la partida de pe „Ion Oblemenco”.

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La ședința de pregătire a lui Getafe, „Grande” a stat de vorba cu reprezentații formației din LaLiga și s-a îmbrățișat cu mai multe persoane din anturajul madrilenilor.

Momentul special pregătit pentru Gică Craioveanu nu s-a oprit însă la revederea cu cei de la Getafe. Suporterii din Bănie i-au oferit fostului atacant o seară de neuitat.

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Peluza Nord a pregătit o scenografie uluitoare în cinstea celui care a rămas unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria recentă a Craiovei. Scenografia a acoperit toată Peluză Nord și a reconfirmat dintre Gică Craioveanu și suporterii campioanei României.

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Gică Craioveanu, relație specială cu Getafe

Gică Craioveanu este unul dintre cei mai importanți fotbaliști români care au evoluat vreodată în campionatul Spaniei. Înainte să joace pentru Getafe, în perioada 2002-2006, acolo unde și-a încheiat cariera, „Grande” a mai îmbrăcat tricoul unor echipe importante, precum Real Sociedad sau Villarreal.

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Programul Craiovei în Conference League

După va merge pe 22 octombrie în Andorra, pentru duelul cu Inter Escaldes. Pe 5 noiembrie, campioana României va primi pe „Ion Oblemenco” vizita celor de la Egnatia, iar pe 26 noiembrie urmează una dintre cele mai dificile deplasări, pe terenul lui Brighton & Hove Albion. Universitatea Craiova va juca apoi în Kazahstan, cu Kairat Almaty, pe 10 decembrie, iar ultima partidă din „faza Ligii” este programată pe 17 decembrie, acasă, împotriva danezilor de la FC Copenhaga.