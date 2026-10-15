Sport

Gică Craioveanu, primit ca un rege! A mers la antrenamentul lui Getafe, iar „Prazilia” i-a pregătit o scenografie uriașă. Foto și video

Cristian Măciucă, Tibi Cocora
15.10.2026 | 19:45
Gica Craioveanu primit ca un rege A mers la antrenamentul lui Getafe iar Prazilia ia pregatit o scenografie uriasa Foto si video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
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Gică Craioveanu, primit ca un rege! A mers la antrenamentul lui Getafe, iar „Prazilia” i-a pregătit o scenografie uriașă. FOTO: Fanatik
Gică Craioveanu se află în centrul atenției înaintea meciului U Craiova - Getafe. Fostul atacant a fost prezent la antrenamentul spaniolilor, unde s-a revăzut cu mai multe cunoștințe vechi. Fanii olteni i-au pregătit și ei un moment special
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Gică Craioveanu (58 de ani) trăiește zile speciale la Craiova. Fostul internațional român, extrem de iubit atât în Bănie, cât și în Spania, a fost prezent la antrenamentul oficial al celor de la Getafe și s-a revăzut cu mai multe figuri cunoscute din perioada petrecută în fotbalul iberic. Universitatea Craiova și Getafe se înfruntă pe „Ion Oblemenco” în prima etapă din „faza Ligii” Conference League.

Gică Craioveanu, erou la Universitatea Craiova – Getafe

Gică Craioveanu a rămas idol atât la Universitatea Craiova, cât și la Getafe. Pentru ambele formații a jucat câte patru ani, în perioadele 1991-1995, respectiv 2002-2006. Fostul atacant a fost primit cu multă căldură, atât la antrenamentul oficial al spanililor, cât și la partida de pe „Ion Oblemenco”.

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La ședința de pregătire a lui Getafe, „Grande” a stat de vorba cu reprezentații formației din LaLiga și s-a îmbrățișat cu mai multe persoane din anturajul madrilenilor.

Momentul special pregătit pentru Gică Craioveanu nu s-a oprit însă la revederea cu cei de la Getafe. Suporterii din Bănie i-au oferit fostului atacant o seară de neuitat.

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Pe lângă eșarfa specială cu mesajul „Prazilia”, dedicată lui Craioveanu de către suporteri, Peluza Nord a pregătit o scenografie uluitoare în cinstea celui care a rămas unul dintre cei mai iubiți fotbaliști din istoria recentă a Craiovei. Scenografia a acoperit toată Peluză Nord și a reconfirmat  dintre Gică Craioveanu și suporterii campioanei României.

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Gică Craioveanu cu eșarfa „Prazilia”. FOTO: Fanatik

Gică Craioveanu, relație specială cu Getafe

Gică Craioveanu este unul dintre cei mai importanți fotbaliști români care au evoluat vreodată în campionatul Spaniei. Înainte să joace pentru Getafe, în perioada 2002-2006, acolo unde și-a încheiat cariera, „Grande” a mai îmbrăcat tricoul unor echipe importante, precum Real Sociedad sau Villarreal.

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Programul Craiovei în Conference League

După debutul împotriva lui Getafe, Universitatea Craiova va merge pe 22 octombrie în Andorra, pentru duelul cu Inter Escaldes. Pe 5 noiembrie, campioana României va primi pe „Ion Oblemenco” vizita celor de la Egnatia, iar pe 26 noiembrie urmează una dintre cele mai dificile deplasări, pe terenul lui Brighton & Hove Albion. Universitatea Craiova va juca apoi în Kazahstan, cu Kairat Almaty, pe 10 decembrie, iar ultima partidă din „faza Ligii” este programată pe 17 decembrie, acasă, împotriva danezilor de la FC Copenhaga.

Craioveanu, erou la U Craiova - Getafe

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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