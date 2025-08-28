Sport

Gică Craioveanu, pronostic nebun la Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Două autogoluri!”. Video

Gică Craioveanu a comentat șansele Universității Craiova la returul cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League. Ce pronostic a dat „Grande”
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste, Cristian Măciucă
28.08.2025 | 19:48
Gica Craioveanu pronostic nebun la Universitatea Craiova Basaksehir Doua autogoluri Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Gică Craioveanu, pronostic nebun la Universitatea Craiova - Bașakșehir: „Două autogoluri!”. FOTO: sportpictures.eu

Gică Craioveanu (57 de ani) este optimist înainte de Universitatea Craiova – Bașakșehir, manșa secundă a play-off-ului Conference League. În tur, oltenii s-au impus la Istanbul cu 2-1. 

Ce pronostic a dat Craioveanu la U Craiova – Bașakșehir: „Nu cred că ne vor surprinde cu ceva”

Universitatea Craiova atacă tabloul principal din Conference League. Alb-albaștrii nu au jucat niciodată în grupele unei competiții europene. Echipa lui Mirel Rădoi e favorită acum să ajungă în Conference, după ce s-a impus cu 2-1 în play-off-ul cu Istanbul Bașakșehir. Returul de pe „Ion Oblemenco” se joacă joi, 28 august, de la ora 20:30.

„Nu mi-a plăcut golul acela de pe finalul meciului. Te face să fii mult mai precaut. Oricum, eu cred că Mirel a avut suficient timp să pregătească meciul, să studieze din nou adversarul. Știm că ei au jucat mai bine în deplasare decat pe teren propriu. Și d-asta nu cred că ne vor surprinde cu ceva.

Sper ca noi să îi surprindem, mai ales prin atitudine. Dacă vom avea atitudine din tur, sunt ferm convins că ne vom califica. Pentru mine, a fost cel mai complet meci al Craiovei. 

(n.r. – Pronostic?) Eu zic că vom câștiga cu 2-1. (n.r. – Marcatori?) Mi-e indiferent. Două autogoluri!”, a declarat Gică Craioveanu, înainte de U Craiova – Istanbul BB.

„Vreau înainte să mor să mai câștigăm un campionat”

Înaintea meciului de pe Oblemenco, Craioveanu a vorbit și despre actuala formație a Craiovei și despre șansele la campionat. Alb-albaștrii sunt pe locul 1 în SuperLiga după 7 etape, cu 19 puncte, cu patru mai multe decât urmăritoarea Rapid. Titlul n-a mai ajuns în Bănie din sezonul 1990-1991, când Universitatea, antrenată de Sorin Cârțu, a făcut eventul.

(n.r. – îți place 8-ul de la Craiova?) Îmi place Băluță, e un jucător bun, dar eu 8-ar îl preferam pe celălalt copil al meu de suflet, pe Cic (n.r. – Alex Cicâldău). 

(n.r. – Se vede titlul?) Nu se vede titlul. Mai e mult până la titlu. Dar se văd perspective bune, pozitive. Ceea ce e important e că publicul a revenit lângă echipă. E la stadion în număr din ce în ce mai mare. Eu sper ca ei să își dea seama unde au ajuns și după 35 de ani, am spus, vreau înainte să mor să mai câștigăm un campionat”, a adăugat fostul jucător al Universității Craiova.

Gica Craioveanu, declaratii inainte de Universitatea Craiova - Basaksehir

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
