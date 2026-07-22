Sport

Gică Craioveanu, reacție șoc după Levski Sofia – U Craiova 1-0: „Foarte bun rezultatul”

Gică Craioveanu a uimit pe toată lumea după Levski Sofia - U Craiova 1-0! De ce crede că este un rezultat foarte bun pentru olteni și de ce este optimist înaintea returului
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.07.2026 | 23:24
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Gică Craioveanu, reacție șoc după Levski Sofia - U Craiova 1-0. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Gică Craioveanu (58 de ani) a analizat „la cald” meciul Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, disputat miercuri seară în turul doi preliminar din Champions League, manșa tur. Fostul fotbalist important al oltenilor a apreciat că rezultatul din Bulgaria este unul foarte bun pentru echipa antrenată de Filipe Coelho.

De ce crede Gică Craioveanu că Levski Sofia – U Craiova 1-0 reprezintă un scor foarte bun pentru olteni

Și și-a susținut părerea spunând că bulgarii au mai ratat în această partidă câteva ocazii bune de gol, astfel încât scorul ar fi putut fi mai mare la final. Pe de altă parte însă, Craioveanu a identificat și câteva slăbiciuni în echipa celor de la Levski, astfel încât s-a arătat destul de optimist în perspectiva returului de săptămâna viitoare de pe „Ion Oblemenco”.

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„Foarte bun, foarte bun. Am avut 3 ocazii, dar cam atât, ei au avut 5. Sunt jucători care 1 contra 1 au foarte mari probleme, d-asta se grupează, să lase foarte puține spații. Mi se pare o echipă foarte slabă din punct de vedere defensiv și mai ales în zona centrală.

Acolo e o pâine de mâncat. Asta mi s-a părut mie, atât la mijlocașii defensivi, cât și la fundașii centrali. A fost ghinion teribil, dar și neinspirație. Nu au tratat cu atenție faza de atac și am văzut ocazia lui Ștefan Baiaram. Este monumentală. În loc să dea sus, a dat în portar”, a spus Gică Craioveanu în direct la Digi Sport după Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0. 

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Carlos Mora, extrem de optimist înaintea returului

Fotbalistul din Costa Rica a opinat, de asemenea cu ocazia unei reacții acordate pentru Digi Sport, că echipa lui are în prezent șanse foarte mari la calificarea în turul trei preliminar din Champions League: „Ne concentrăm pe Dinamo acum, după aceea vom avea timp să ne gândim, să analizăm, jucăm acasă, suntem puternici acolo, trebuie să ne facem jocul și asta e tot. Șansele sunt sută la sută în favoarea noastră! Trebuie să facem tot pentru a ne califica, pentru a-i bucura pe fani, trebuie să muncim, dar întâi să ne gândim la Dinamo”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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