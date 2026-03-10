Gică Craioveanu, replică virală înainte ca Mirel Rădoi să fie prezentat oficial la FCSB: „Ți-aș fi zis că ești dus cu capul”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali nu a stat mult timp fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous. Patronul FCSB s-a întâlnit cu Mirel Rădoi, tehnician ce va prelua campioana până la finalul sezonului. Cum a reacționat Gică Craioveanu.

Gică Craioveanu, replică virală după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu Gigi Becali

Mirel Rădoi s-a înțeles cu Gigi Becali pentru a se afla pe banca FCSB-ului până la finalul sezonului în curs. Decizia antrenorului a luat prin surprindere lumea fotbalului, în contextul în care s-a aflat pe banca Universității Craiova în debutul stagiunii.

ADVERTISEMENT

Aflat în direct în cu Mirel Rădoi de la locuința lui Gigi Becali, Gică Craioveanu a mărturisit că nu ar fi crezut în această variantă în urmă cu trei luni, când antrenorul a plecat de la Universitatea Craiova. „Grande” susține că Rădoi este un tehnician bun și o poate redresa pe FCSB.

„(n.r. – Dacă ți-aș fi zis acum trei luni că vei fi martor la imaginile și declarațiile astea, ce mi-ai fi zis?) Ți-aș fi zis că ești dus cu capul! Este cea mai bună opțiune în momentul actual, dar să vedem cât va dura. Mirel e un antrenor bun, a demonstrat, Craiova și acum are ceva în joc care poartă amprenta lui. Am dubii că va termina mandatul ăsta scurt, că nu vor fi probleme.

ADVERTISEMENT

Gigi a spus acum o lună când era în direct că pe el nu-l interesează Conference League, că nu mai vorbește. A vorbit? A vorbit. Acum îl interesează Conference, deși îi spuneam că și Cupa României e un trofeu, iar Conference e o cupă europeană unde joci și poți să crești ca valoare. Sunt niște bani și acolo”, a spus Gică Craioveanu, conform .

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi o va pregăti pe FCSB până la finalul sezonului

Mandatul lui Mirel Rădoi la FCSB nu va fi unul de lungă durată. Antrenorul a venit pentru a-și ajuta nașul, pe Gigi Becali, ca la finalul sezonului să se despartă de echipa campioană.

, unde ar urma să încaseze un salariu uriaș, de aproximativ 1,6 milioane de euro pe sezon. Cu toate acestea, patronul FCSB a precizat că ar fi dispus să îi ofere lui Mirel Rădoi un salariu de 1 milion de euro anual, dar numai în condițiile în care echipa va obține rezultate.

ADVERTISEMENT

„Mi-a spus așa. Și asta nu e de fapt o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja ofertă de 1,6 milioane de euro care, într-un fel, e acceptată. El mi-a zis așa. Eu, când i-am dat mesaj, i-am zis să mă ajute. A zis să stau liniștit, că o scoatem. Omul a zis că vine să o scoatem, apoi văd eu”, a declarat Gigi Becali.