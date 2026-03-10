Gică Craioveanu, replică virală înainte ca Mirel Rădoi să fie prezentat oficial la FCSB: „Ți-aș fi zis că ești dus cu capul”

Gigi Becali nu a stat mult timp fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous. Patronul FCSB s-a întâlnit cu Mirel Rădoi, tehnician ce va prelua campioana până la finalul sezonului. Cum a reacționat Gică Craioveanu.
Mirel Rădoi s-a înțeles cu Gigi Becali pentru a se afla pe banca FCSB-ului până la finalul sezonului în curs. Decizia antrenorului a luat prin surprindere lumea fotbalului, în contextul în care s-a aflat pe banca Universității Craiova în debutul stagiunii.
Aflat în direct în momentul în care au fost difuzate primele imagini cu Mirel Rădoi de la locuința lui Gigi Becali, Gică Craioveanu a mărturisit că nu ar fi crezut în această variantă în urmă cu trei luni, când antrenorul a plecat de la Universitatea Craiova. „Grande” susține că Rădoi este un tehnician bun și o poate redresa pe FCSB.
„(n.r. – Dacă ți-aș fi zis acum trei luni că vei fi martor la imaginile și declarațiile astea, ce mi-ai fi zis?) Ți-aș fi zis că ești dus cu capul! Este cea mai bună opțiune în momentul actual, dar să vedem cât va dura. Mirel e un antrenor bun, a demonstrat, Craiova și acum are ceva în joc care poartă amprenta lui. Am dubii că va termina mandatul ăsta scurt, că nu vor fi probleme.
Gigi a spus acum o lună când era în direct că pe el nu-l interesează Conference League, că nu mai vorbește. A vorbit? A vorbit. Acum îl interesează Conference, deși îi spuneam că și Cupa României e un trofeu, iar Conference e o cupă europeană unde joci și poți să crești ca valoare. Sunt niște bani și acolo”, a spus Gică Craioveanu, conform Digi Sport.
Mandatul lui Mirel Rădoi la FCSB nu va fi unul de lungă durată. Antrenorul a venit pentru a-și ajuta nașul, pe Gigi Becali, ca la finalul sezonului să se despartă de echipa campioană.
Gigi Becali a dezvăluit că finul său are deja o înțelegere verbală cu un alt club, unde ar urma să încaseze un salariu uriaș, de aproximativ 1,6 milioane de euro pe sezon. Cu toate acestea, patronul FCSB a precizat că ar fi dispus să îi ofere lui Mirel Rădoi un salariu de 1 milion de euro anual, dar numai în condițiile în care echipa va obține rezultate.
„Mi-a spus așa. Și asta nu e de fapt o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri. El are deja ofertă de 1,6 milioane de euro care, într-un fel, e acceptată. El mi-a zis așa. Eu, când i-am dat mesaj, i-am zis să mă ajute. A zis să stau liniștit, că o scoatem. Omul a zis că vine să o scoatem, apoi văd eu”, a declarat Gigi Becali.