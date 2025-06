Gică Craioveanu revine în fotbal după despărțirea de Universitatea Craiova! Cu ce echipă a semnat legenda din Bănie

El a fost prezentat, de nicăieri, ca noul președinte al celor de la CSM Slatina, formație ce evoluează în liga secundă. Primarul orașului, Mario De Mezzo, a făcut acest anunț pe Facebook.

Gică Craioveanu, prezentat oficial ca noul președinte al echipei CSM Slatina

Gică Craioveanu a preluat postul de președinte al formației CSM Slatina, antrenată de Claudiu Niculescu. Oltenii au evoluat în play-out în ultimul sezon de ligă secundă, însă și-au câștigat seria din care au mai făcut parte echipe precum Chindia Târgoviște, Concordia Chiajna sau Ceahlăul Piatra Neamț.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a făcut anunțul pe Facebook, unde a postat un videoclip scurt de aproximativ două minute alături de Gică Craioveanu: „Gică, în primul rând îți mulțumesc că te-ai întors la Slatina și ai acceptat titlul de cetățean de onoare. Dar mai ales pentru ce urmează să faci. Aș vrea să le dăm slătinenilor o veste bună. Ai acceptat să fii președintele Clubului Sportiv Municipal Slatina”, a declarat edilul în deschiderea videoclipului.

„Mulțumesc pentru invitație, pentru titlu, pentru mine e foarte important. În primul rând, m-am întors acasă. Când te întorci, te întorci cu bucurie. Părinții mei ar fi mândri de acest premiu. Sper să pot să ajut Slatina, să pot să le dau oamenilor ce mi-au dat ei mie acum ani și ani.

Sper să facem o treabă bună împreună, noi doi și toți cei care ne sunt alături. Sper ca mulți oameni să ne fie alături. Vreau să asigur că vom face tot posibilul ca în puțini ani să fim unde nu am fost niciodată: să luptăm pentru promovare. Pentru mine, ar fi cea mai mare mândrie. Acum mulți ani ni s-a interzis să jucăm unde aveam tot dreptul, acum nu ne va mai interzice nimeni”, a spus Gică Craioveanu, în dialogul cu Mario De Mezzo.

Gică Craioveanu s-a întors acasă

Înainte de a-și începe arhicunoscuta aventură din La Liga, unde a jucat la echipe precum Real Sociedad, Villarreal și Getafe, Gică Craioveanu s-a evidențiat la Universitatea Craiova, însă fotbalul l-a început în Slatina.

Legendarul atacant român și-a început fotbalul în județul Olt pentru echipele Constructorul Slatina și Metalurgistul Slatina, după care a urmat mutarea la Drobeta-Turnu Severin și în cele din urmă transferul care avea să-i schimbe viața, la Universitatea Craiova.

Gică Craioveanu a fost înlăturat de la Universitatea Craiova

În vara anului 2023, Gică Craioveanu a fost înlăturat de Universitatea Craiova.

„Da! Este adevărat! De comun acord cu Mihai Rotaru am decis să închidem oficial colaborarea. Am avut o discuție cu Mihai săptămâna trecută. De la el a venit propunerea asta, nu de la mine. El mi-a zis că pot rămâne totuși alături de ei, dar nu în club. Dar în condițiile astea eu am zis că nu are rost să rămân așa.

Să rămân așa ca să ce? De decor? Dacă voiam să rămân de decor mă duceam și îmi puneam o statuie în vreun muzeu. Nu! Mulțumesc! Dragoste cu forța nu se poate. Eu am vrut să se întâmple alte lucruri la Craiova, dar nu mi-au ieșit. Eu am vrut titlul. Eu asta îmi doresc”, explica Gică Craioveanu la acel moment.