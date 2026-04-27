Gică Craioveanu, show în direct după FC Argeș – U Craiova 0-1: „95 la sută șanse la titlu! Dinamo nu ne bate în templu, cu U Cluj daună totală”. Ce a spus despre Rapid

Gică Craioveanu (58 de ani) a făcut spectacol în direct la scurt timp după încheierea meciului FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1, disputat luni seară la Mioveni în cadrul etapei cu numărul 6 din play-off-ul SuperLigii. Grație acestei victorii, echipa antrenată de Filipe Coelho s-a distanțat în fruntea clasamentului la trei puncte față de U Cluj.

Astfel, fostul fotbalist important al formației din Bănie, dar și fost oficial al clubului de pe „Ion Oblemenco”, s-a declarat extrem de optimist cu privire la șansele grupării alb-albastre de a câștiga titlul de campioană în acest sezon. El a apreciat că există în prezent șanse de 95 de procente în această direcție. Și și-a argumentat punctul de vedere.

Craioveanu a luat pe rând toate adversarele Universității Craiova din cele patru etape rămase de disputat până la finalul campionatului. Și a spus că se teme doar de CFR Cluj. În rest, nu i-a dat șanse lui Dinamo să se impună în runda viitoare în Bănie. Despre U Cluj a glumit și a spus că se așteaptă la „daună totală” pe „Ion Oblemenco”, apoi a nuanțat și a pronosticat că golul victoriei oltenilor ar urma să fie marcat atunci în minutul 89.

Nu în ultimul rând, Gică Craioveanu s-a arătat mai mult decât încântat de scenariul în care în Giulești, cu ocazia meciului cu Rapid din ultima etapă. În acest sens, tot în spirit de glumă, a ținut să le transmită un mesaj special, în limba engleză, rivalilor bucureșteni.

„Eu cred că va fi (n.r. stadionul plin la meciul cu Dinamo). La ultimul meci al Craiovei a fost foarte multă lume. Echipa a jucat bine, astăzi a jucat bine, e o victorie mai mult decât meritată a Craiovei, chiar dacă FC Argeș a avut câteva ocazii în a doua repriză, echipa a stat bine. Mi s-a părut cel mai bun Teles, mi-a plăcut Anzor, cei trei fundași centrali la superlativ, Mora în anumite momente. Nu mi-au plăcut atacanții azi. Nu mi-a plăcut cum a intrat Nsimba, nu mi-au plăcut nici Matei, nici Al Hamlawi.

(n.r. Despre FC Argeș) Este o echipă foarte bine pregătită și lucrată tactic. Pierde 1-0, câștigă la fel, foarte greu. Cred că acesta a fost planul, să joace pe contraatac, doar că planul B nu i-a ieșit Craiovei. (n.r. Despre șansele la titlu ale Craiovei) 95 la sută. (n.r. Cu Dinamo) Trei puncte. Nu cred că ne bate Dinamo în templu, e greu să bați la Craiova. Singurul meci pe care cred că îl poate pierde Craiova e la Cluj cu CFR. Cu U Cluj, daună totală, gol în minutul 89. În ultima etapă, în Giulești, frații căpriori, I love you (n.r. râde)”, a spus Gică Craioveanu în direct la Digi Sport după