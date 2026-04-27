Gică Craioveanu, show în direct după FC Argeș – U Craiova 0-1: „95 la sută șanse la titlu! Dinamo nu ne bate în templu, cu U Cluj daună totală”. Ce a spus despre Rapid

Gică Craioveanu (58 de ani) a făcut spectacol în direct la scurt timp după încheierea meciului FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1, disputat luni seară la Mioveni în cadrul etapei cu numărul 6 din play-off-ul SuperLigii. Grație acestei victorii, echipa antrenată de Filipe Coelho s-a distanțat în fruntea clasamentului la trei puncte față de U Cluj.
Astfel, fostul fotbalist important al formației din Bănie, dar și fost oficial al clubului de pe „Ion Oblemenco”, s-a declarat extrem de optimist cu privire la șansele grupării alb-albastre de a câștiga titlul de campioană în acest sezon. El a apreciat că există în prezent șanse de 95 de procente în această direcție. Și și-a argumentat punctul de vedere.
Craioveanu a luat pe rând toate adversarele Universității Craiova din cele patru etape rămase de disputat până la finalul campionatului. Și a spus că se teme doar de CFR Cluj. În rest, nu i-a dat șanse lui Dinamo să se impună în runda viitoare în Bănie. Despre U Cluj a glumit și a spus că se așteaptă la „daună totală” pe „Ion Oblemenco”, apoi a nuanțat și a pronosticat că golul victoriei oltenilor ar urma să fie marcat atunci în minutul 89.
Nu în ultimul rând, Gică Craioveanu s-a arătat mai mult decât încântat de scenariul în care Universitatea Craiova ar putea sărbători câștigarea campionatului în Giulești, cu ocazia meciului cu Rapid din ultima etapă. În acest sens, tot în spirit de glumă, a ținut să le transmită un mesaj special, în limba engleză, rivalilor bucureșteni.
„Eu cred că va fi (n.r. stadionul plin la meciul cu Dinamo). La ultimul meci al Craiovei a fost foarte multă lume. Echipa a jucat bine, astăzi a jucat bine, e o victorie mai mult decât meritată a Craiovei, chiar dacă FC Argeș a avut câteva ocazii în a doua repriză, echipa a stat bine. Mi s-a părut cel mai bun Teles, mi-a plăcut Anzor, cei trei fundași centrali la superlativ, Mora în anumite momente. Nu mi-au plăcut atacanții azi. Nu mi-a plăcut cum a intrat Nsimba, nu mi-au plăcut nici Matei, nici Al Hamlawi.
(n.r. Despre FC Argeș) Este o echipă foarte bine pregătită și lucrată tactic. Pierde 1-0, câștigă la fel, foarte greu. Cred că acesta a fost planul, să joace pe contraatac, doar că planul B nu i-a ieșit Craiovei. (n.r. Despre șansele la titlu ale Craiovei) 95 la sută. (n.r. Cu Dinamo) Trei puncte. Nu cred că ne bate Dinamo în templu, e greu să bați la Craiova. Singurul meci pe care cred că îl poate pierde Craiova e la Cluj cu CFR. Cu U Cluj, daună totală, gol în minutul 89. În ultima etapă, în Giulești, frații căpriori, I love you (n.r. râde)”, a spus Gică Craioveanu în direct la Digi Sport după FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1.