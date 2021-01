Gică Craioveanu știe cine poate aduce titlul la Craiova: „E talent! Dă gol la prima ocazie” Exclusiv

Gică Craioveanu ştie cine poate aduce titlul la Universitatea Craiova. Fostul mare jucător al Ştiinţei a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre forma echipei şi despre cât de important era Elvir Koljic.

Craiova a remizat cu Viitorul, scor 1-1, iar trupa lui Corneliu Papură a ajuns la cel de-al cincilea meci în care nu reușește să învingă, astfel că pierde contactul cu FCSB, care s-a distanțat la șapte puncte. La final, tehnicianul Științei a catalogat prima parte a duelului ca fiind bună, însă Viitorul a dat o replică serioasă în repriza a doua.

Oltenii sunt cu moralul la pământ, însă nu renunță la luptă. Următorul joc al Universității este marți, 26 ianuarie, pe terenul formației FC Voluntari. Partida va începe la ora 17:30.

Gică Craioveanu, despre perioada prin care trece Universitatea Craiova: „Totul depinde de atitudine”

Universitatea Craiova trece printr-un moment dificil. Într-un sezon în care toată lumea își pune speranțe, Știința a ajuns la cinci jocuri fără victorie, iar jocul nu a arătat deloc bine. Gică Craioveanu, unul dintre cele mai mari nume care a îmbrăcat tricoul alb-albastru, a acceptat să vorbească pentru FANATIK despre ceea ce se întâmplă în Bănie:

„Sunt conștient că echipa nu trece printr-un moment foarte bun. E un moment delicat pentru Universitatea Craiova. Jocul câteodată e bun, iar câteodată e mai puțin inspirat. Problema este că lumea așteaptă foarte mult de la echipă. Sunt jucători foarte buni, condițiile sunt senzaționale și uite că exprimarea nu este cea pe care o vrea toată lumea. Totul depinde de atitudinea băieților. Ei sunt singurii capabili să întoarcă roata,” a declarat în exclusivitate Gică Craioveanu.

Cu o carieră impresionantă în spate, la care jucătorii români actuali doar visează, „Grande” știe că jucătorii trebuie să gestioneze și presiunea din jurul echipei, deoarece toată lumea se așteaptă ca Universitatea să se bată la titlu, mai ales după sezonul trecut în care jucătorii antrenați la acea vreme de Cristiano Bergodi au pierdut titlul în ultima etapă: „E foarte multă pasiune, dar și presiune pe jucători. Nu este ușor, sunt conștient, am jucat și eu fotbal destui ani și am trăit momente mai puțin inspirate, dar sunt convins că puțin câte puțin o să ne revenim pentru că echipa are talent, are nivel, numai că este îngrijorător că FCSB și CFR Cluj se distanțează.”

Titlul la Craiova este posibil. Gică Craioveanu: „Koljic are talentul de a înscrie dintr-o ocazie”

Cu două goluri în ultimele cinci meciuri, Universitatea Craiova duce lipsa unui atacant care să marcheze. Chiar și aceste două reușite au venit de la doi jucători care nu fac parte din compartimentul ofeniv, Alexandru Cicâldău (gol în Astra – U Craiova 1-1) și Paul Papp (gol în U Craiova – FC Viitorul 1-1). Golgheter de două ori al României din postura de jucător al oltenilor, Gică Craioveanu spune că golul lăsat de acccidentarea atacantului bosniac Elvir Koljic este unul mare, dar și plecarea lui Valentin Mihăilă a slăbit apetitul ofensiv:

„Alt fapt îngrijorător este că nu marcăm. Se simte foarte mult lipsa golgheterului, lipsa unui killer, care să marcheze meci de meci și mai ales când echipa nu are o exprimare foarte bună.

Elvir este unul dintre acei jucători, chiar dacă nu apare mult în joc, are talentul ca la prima ocazie să o transforme. Eu zic că nouă ne-a venit foarte greu faptul că el s-a accidentat și lipsește, dar și că Mihăilă a plecat, doi jucători foarte importanți în angrenajul echipei”, a mai declarat Gică Craioveanu pentru FANATIK.

