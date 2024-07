Gică Craioveanu, super analiză înainte de finala EURO 2024 dintre Spania și Anglia: „Sunt două avioane în benzi”. Exclusiv

Gică Craioveanu a prefațat în exclusivitate pentru FANATIK . Argumentele fostului mare internațional român pentru noua campioană a Europei. Cum se trăiește în Spania finala turneului final care poate trimite naționala iberică definitiv în istoria fotbalului.

Gică Craioveanu știe unde se va decide finala Spania – Anglia: „Diferența se face la mijocul terenului și la duelul Shaw-Yamal”

Gică Craioveanu trăiește la intensitate . Deși are bilete la meci, fostul mare jucător stabilit în Spania nu a reușit să găsească un avion pentru a ajunge la Berlin. Nu mai există niciun zbor! Cu toate acestea, va trăi marele meci dintre Spania și Anglia la intensitate maximă. A ieșit un interviu extrem de interesant oferit pentru FANATIK de unul dintre finii cunoscători ai fotbalului spaniol, pe care îl mânăncă pe pâine cum se zice.

Gică, toată Spania așteaptă meciul ăsta. E mare favorită?

– Grande, e logic. Imaginea pe care a arătat-o Spania e foarte, foarte bună. Eu zic că e favorită, nu că e mare favorită. Anglia are totuși niște jucători senzaționali. Au o echipă fantastică, mie antrenorul nu-mi place. Eu cred că Anglia cu altcineva în locul lui Southgate ar fi arătat mult mai bine.

Gică Craioveanu: „Kane e foarte periculos și cred că e singurul punct mai slab al Spaniei, în zona fundașilor centrali”

Care ți se par cei mai periculoși jucători ai Angliei?

– Mă preocupă că și-au revenit Saka și cu Foden. Au arătat foarte, foarte bine la meciul cu Olanda. Kane e foarte periculos și cred că e singurul punct mai slab al Spaniei, în zona fundașilor centrali. Dar Spania a arătat senzațional. Pentru mine e de departe echipa care joacă cel mai frumos fotbal. Marchează, au posesie foarte bine, joc plăcut, creează ocazii mari și au două avioane pe benzi.

Cum ți se pare evoluția incredibilă a lui Lamine Yamal și Nico Williams?

– Sunt două avioane în benzi. Eu am spus și mulți râdeau de mine. Eu i-am văzut jucând pe copiii ăștia, îi știu și îi comentez săptămână de săptămână. În afară că au o relație foarte bună, au ajuns la acest Euro cu un moral senzațional. Au găsit o echipă potrivită, pe stilul lor de joc, ofensivă, care creează spații, iar ei au fost uluitori. Nico cu Italia… Săracul Di Lorenzo cred că are și acum coșmaruri.

Iar . Cum e posibil să joci așa la 16? A uimit pe toată lumea. Nici Messi la 16 ani nu arăta așa de bine și nu era la națională. El doar la Barcelona a explodat inițial. Argentina avea alt stil de joc. Yamal are o echipă națională la fel ca la Barcelona și îi convine. E tot un 4-3-3 ultra ofensiv. Dar eu tot nu mă așteptam să joace în halul ăsta, să fie atât de mult superior adversarilor.

Îl vede pe Lamine Yamal decisiv și în finala cu Anglia: „Nu cred că Luke Shaw poate să îi facă față”

Îl vezi pe Yamal jucătorul decisiv al finalei?

– Eu cred că el se va impune mai mult ca Nico Williams, care are în față un adversar redutabil în Walker. Mi se pare că e un jucător cu viteză, foarte, foarte bun și disciplinat. Nu cred că Luke Shaw poate să îi facă față lui Lamine Yamal. Eu cred că acolo se va face diferența și la mijlocul terenului cu cele două fiare: Dani Olmo și Fabian Ruiz. Rodri oricum se va impune și va unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Ăștia doi cred că vor face diferența în finală, plus copilul-minune.

Crezi că va câștiga Spania?

– Eu am fost unul dintre puținii oameni din presă și televiziune care am spus încă de la începutul turneului final că Spania va câștiga. Atât în România cât și în Spania! Și am argumente. Spania are cel mai bun mijlocaș defensiv din lume: Rodri. La ce nivel e… Pfoa, incredibil. Deci tipul e fabulos. Foarte bine a ajuns la turneul final Fabian Ruiz și Dani Olmo, plus că au două aripi incredibile. Inclusiv Morata, pe care toată lumea îl critică în Spania, eu cred că e un jucător pozitiv pentru grup.

Cum e posibil ca din toate echipele din lume, ?

– Cum e posibil? Real Sociedad are câțiva ani la un nivel senzațional. Eu sunt fanul lor, noi îi spunem Real lui Sociedad, nu Madrid. Ei când aduc un jucător de afară trebuie să fie mult peste ce au ei și ce cresc la academia. Pe cine putea să ia de exemplu de la Real Madrid? Pe Nacho și Carvajal. Sunt doi care sunt titulari. Nacho a ajuns la Campionatul European într-o formă incredibilă, iar Carvajal vine și după golul din finala Champions League care i-a dat o încredere uriașă.

Suntem echipa care dăm cei mai mulți jucători datorită faptului că echipa a arătat foarte bine atât în Liga Campionilor cât și în La Liga. Îmi place că Luis de la Fuente ia cei mai în formă jucători, nu se căsătorește cu nimeni (n.r.râde). El nu are nicio problemă.

Ți se pare totuși că Ferran Torres merita să fie convocat?

– O să îți spun de ce. Spania are foarte puține alternative pentru vârf de careu. A jucat foarte mult meciuri pe poziția de număr 9, dar poate să îți joace și în banda dreaptă și în banda stângă. Este deci un jucător polivalent care îți poate juca pe oricare dintre cele poziții din față. Ăsta e un mare avantaj, chiar dacă el a fost mai mult rezervă la Barcelona.

Și mai e un aspect pozitiv la Ferran Torres: este marcator. El înscrie și nu se ascunde pe teren după aceea. Are multe atuuri și calități. De-asta a fost chemat. Altfel nici eu nu îmi explic. El nu a fost titular la Barcelona. A jucat Lamine și Raphinha. E un jucător polivalent și la meciurile importante el arată bine. Se implică în joc, cere mingea, e de ajutor.

De ce finala EURO 2024 poate decide câștigătorul Balonului de Aur: „Cel mai bun până acum a fost Vini Junior”

Crezi că finala EURO 2024 va decide și câștigătorul Balonului de Aur?

– Cu siguranță. Nu cred că Rodri și Dani Olmo au șanse. Normal Balonul de Aur se dă de la mijlocaș ofensiv în sus. Bellingham poate să câștige. A luat Champions League, poate să câștige Europeanul și poate fi noul Balon de Aur, mai ales dacă marchează în finală. Asta poate influența decizia.

Eu zic totuși că cel mai bun jucător până acum a fost Vini Junior. A văzut însă cartonașul roșu la Copa America și Brazilia a fost eliminată încă din sferturile de finală. Pentru mine a fost de departe. Problema e că Brazilia a ieșit, dar Vini a fost peste toți. Nu m-ar surpinde să câștige din nou Messi. Dacă va lua Argentina și Copa America. A arătat bine piticul atomic, deci mai vorbim noi. Un titlu continental influențează foarte mult totul.

Jesus Navas poate deveni cel mai în vârstă jucător într-o finală de Euro…

– Nu cred că va juca Jesusito. E clar că va fi Dani Carvajal titular. A jucat bine, dar eu cred că el a greșit la golul Franței și a luat și galben repede. Ar fi extraordinar și ceva uluitor pentru cariera lui și pentru orice jucător ajuns la 38 de ani. Poate va avea șansa asta în funcție de scor, dacă rezultatul îi va piermite asta lui de la Fuente.

Dar eu cred că schimbările vor fi acolo în față. Merino, Oyarzabal. Mikel Merino e jucătorul meu favorit. Joacă la Real (n.r.Sociedad) cu 8, numărul meu. Eu am vorbit de multe ori cu el, intră și la radio în direct. Mi se pare un tip senzațional. Tatăl lui a fost și el un fotbalist bun la Osasuna. Are o istorie frumoasă.

Gică Craioveanu, dezamăgit total de jocul Angliei: „O echipă zgârcită în exprimare”

Cum ți s-a părut Anglia la turneul ăsta final?

– În afara de meciul cu Spania, Anglia m-a dezamăgit foarte mult ca joc. A fost foarte slab! Mi s-a părut o echipă zgârcită în exprimare. N-au avut un șut pe poartă 60 de minute în sferturi. La fel și Franța. De la Italia de exemplu nu avea nimeni mari așteptări. Anglia și Franța au fost însă două decepții uriașe.

Unde o să vezi finala?

– Păi sunt în Spania. Am și bilete la meci, dar pur și simplu nu am mai găsit bilete de avion. Am găsit ceva cu 7 ore escală și dacă avea o oră întârziere nu ajungeam la meci. Sper ca măcar fiul meu Alejandro să ajungă la finală. Eu o să văd meciul cu un grup de prieteni foarte buni care au venit în vizită de la București. Sper să câștige Spania și aș fi foarte fericit.

Spania se pregătește deja de sărbătoare: „Terasele sunt arhipline, ceva ireal!”

Care e atmosfera în Spania înainte de finală?

– O să fie nebunie! Toate barurile sunt pline. În piețe vor fi televiziune. Terasele sunt arhipline, ceva ireal. Toate localurile au scos televizoarele pe stradă. O să fie fiesta după meci!

Ce ar însemna pentru Spania să devină singura echipă care câștigă de 4 ori Campionatul European?

– Ar fi ceva uluitor, mai ales că toate trei au venit într-un timp atât de scurt. Spania trăiește un moment senzațional. Are vreo 20 de ani în care a dominat fotbalul mondial. Au mai fost perioade și cu Franța, dar așa ca stil de joc să impună și atractic, doar Spania a reușit. E stilul de joc pe care l-a dat prima oară Luis Aragones. Pep Guardiola la Barcelona și apoi Aragones și Vicente del Bosque la națională.

A fost un stil spectaculos, tiki-taka cum îi spuneți voi, deși mie nu îmi place deloc denumirea asta. O posesie sublimă, o echipă ofensivă, care joacă și care nu te lasă să îți creeze prea multe șanse. Spania trăiește un vis de 20 de ani, așa cum o face și Real Madrid la nivel de echipe de club. Le-a pus la toți capac. Eu râd. Anglia, cel mai bun campionat. Le-a dat cu terenul în cap! V-a căsăpit Real pe toți! Când zici Madrid cam trebuie să te ridici în picioare.

Gică Craioveanu e sigur că Spania va câștiga cu 2-1 în fața Angliei: „Sper să dea Morata”

Ai un pronostic? Cine vor fi marcatorii?

– 2-1 pentru Spania! Vreau un meci spectaculos, cu goluri. Sper să dea Morata. Mi-ar plăcea pentru că a fost făcut praf și nu merita asta. Eu nu sunt deloc de acord cu lucrul ăsta. Să îți critici căpitanul și jucătorul care totuși îți aduce un plus pe teren oricum ar juca.

Spania – Anglia, marea finală a Campionatului European din Germania are loc la Berlin, duminică, 14 iulie, de la ora 22:00. FANATIK te ține la curent cu cele mai importante informații înainte de partida așteptată de întreaga planetă.