Gică Craioveanu vede un scenariu uluitor în SuperLiga după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0: „Dinamo ne va ajuta să fim campioni”

Universitatea Craiova a obținut un succes foarte important, 2-0 cu CFR Cluj, în a treia etapă a play-off-ului din SuperLiga, și a ajuns la 36 de puncte în clasament, fiind la egalitate cu liderul U Cluj. Prezent pe „Ion Oblemenco” la acest duel, Gică Craioveanu (58 de ani) a analizat succesul grupării din Bănie, dar și situația din clasament, oferind un verdict surprinzător cu privire la lupta pentru titlu.

Cum a reacționat Gică Craioveanu după Universitatea Craiova – CFR Cluj 2-0

Gică Craioveanu a vorbit despre partida pe care echipa antrenată de Filipe Coelho a câștigat-o cu 2-0. „Este o victorie uriașă pentru moralul jucătorilor, le permite să joace contra celor de la U Cluj mult mai relaxați. Eu cred că suntem peste U Cluj, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Au jucători importanți, jucători care au fost la noi.

Au un antrenor extraordinar. Dar, consider că Universitatea în momentul actual arată foarte bine. La noi, la olteni, a fost cam așa tot timpul, când lucrurile merg bine, inventăm noi ceva să meargă rău. Am văzut-o în tur, când echipa mergea foarte bine, a urmat o scădere. Apoi a venit cazul Mirel (n.r. Rădoi), iar echipa a avut o prestație mai puțin bună”, a afirmat fostul mare atacant, conform .

Gică Craioveanu, verdict în lupta pentru titlu

„Grande” , afirmând că rivala istorică a Universității Craiova, Dinamo, i-ar putea ajuta pe olteni. „Acum cred că echipa este la un nivel bun, a știut să sufere cu Dinamo, a câștigat pe merit. A știut să sufere azi, a câștigat pe merit. Deci, eu cred că echipa e cea mai mare favorită la titlu. Paradoxal, eu cred că vor influența acest campionat Dinamo și FC Argeș, mai ales Dinamo.

Cred că Dinamo ne va ajuta să fim campioni. Așa m-am gândit de foarte mult timp și pare că așa va fi. Eu cred că legăm 4 victorii, două au fost, vor mai veni două. Iar după, echipa va fi pe val. Dacă nu vor interveni accidentări, nu avem de ce să ne temem. Acum ne batem cu U Cluj, fără discuții. CFR are potențial, un antrenor foarte bun, dar acest rezultat pentru moralul lor nu e OK.

Echipa a arătat foarte bine, mă bucur cel mai mult pentru victorie, pentru Mister și pentru Anzor. Anzor, o repet, toată lumea îmi spune că sunt căpiat, dar mi se pare un jucător-cheie al echipei. El și Cicâldău sunt cei mai importanți jucători ai Craiovei în momentul actual”, a spus fostul internațional la finalul .