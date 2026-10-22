Sport

Gică Craioveanu, verdict clar înainte de Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova: ”Dacă nu marcăm atâtea goluri, nu ne-am făcut treaba”

Traian Terzian
22.10.2026 | 19:44
Gica Craioveanu verdict clar inainte de Inter dEscaldes Universitatea Craiova Daca nu marcam atatea goluri nu neam facut treaba
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Ce așteaptă Gică Craioveanu (58 de ani) de la meciul Inter d’Escaldes - Universitatea Craiova. Sursă foto: colaj Fanatik
Universitatea Craiova întâlnește Inter d’Escaldes în etapa a 2-a din Conference League. Ce așteaptă Gică Craioveanu de la campioana României.
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Fostul mare jucător al Universității Craiova mizează pe o victorie la scor a ”alb-albaștrilor” și a precizat că Inter d’Escaldes este departe de fotbalul mare. Gică Craioveanu (58 de ani) a vorbit și despre atuurile oltenilor.

Gică Craioveanu, previziune pentru Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova

Chiar înainte de startul meciului din Andorra, din etapa a 2-a a grupei de Conference League, Gică Craioveanu a ținut să-l laude pe antrenorul Filipe Coleho și a enumerat jucătorii de la Craiova care îl impresionează cel mai mult. Ce a avut de spus despre situația lui Steven Nsimba.

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”Craiova este pe val, a arătat bine în campionat și în cupele europene. Sunt emoționat de parcursul pe care îl are Craiova. Lui Bordalas (n.r. – Pepe Bordala, antrenorul lui Getafe) i-au plăcut Al Hamlawi, Cicâldău și Bancu.

Cei din Andorra au crescut nivelul pentru că au mulți jucători din Spania, dar sunt departe de fotbalul adevărat. Dacă nu câștigăm la 2-3 goluri diferență înseamnă că nu ne-am făcut treaba. Coelho începe să cunoască din ce în ce mai mult echipa, îmi place cum să gestioneze vestiarul. Nu este presiune acum. Presiune va fi la meciul decisiv.

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Cred că Universitatea va face 8 puncte și va trece de grupă. E maturitate în lot, e experiența multor meciuri pe care le-au jucat. Stevanovic a crescut foarte mult, Cicâldău este cel mai bun jucător din campionat și avem doi jucători excelenți pe benzi, Mora și Bancu. Nsimba trebuie să fie cu gândul la Craiova, dar va depinde de el. Și-a pierdut foamea aia pe care o avea când a venit la Craiova. Acum este un jucător care și-a pierdut motivația”, a declarat Craioveanu, la Prima Sport.

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Echipele de start la d’Escaldes – Universitatea Craiova

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a ales să mizeze pe o formulă de echipă standard. Singura schimbare cu adevărat importantă este titularizarea lui Joao Lameira la mijlocul terenului și folosirea lui Alexandru Cicâldău în banda dreaptă a atacului în locul lui David Matei.

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Echipele de start la jocul din Andorra arată astfel:

  • Inter d’Escaldes: J. Diaz – Pochettino, A. Sanchez, Hernandez, J. Torres – Molina, Alonso, D. Lopez – Berlanga, Chouaib, Sidibe Rezerve: Pol Freixanet, Fernandes, Juan Camara, Dacu, Robin Lafarge, Marc Rodriguez, Mamadou Diaby, Alex Prelado, Arnau, Borja Arellano, Rafinha. Antrenor: Felip Ortiz.
  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, J. Lameira, Băluță, Bancu (cpt.) – Cicâldău, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Al. Maxim, Sava – Al. Crețu, Roux, Nsimba, Heri Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, D. Matei, Webster Antrenor: Filipe Coelho
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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