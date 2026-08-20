Gică Craioveanu, verdict dur după Universitatea Craiova – Ararat 1-1: „Poate o să ziceți că sunt nebun…”

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Universitatea Craiova speră să se califice în premieră în faza ligii din UEFA Europa League, însă pentru acest lucru trebuie mai întâi să treacă de Ararat-Armenia. Oltenii au făcut un prim pas greșit, reușind doar un egal pe teren propriu, iar calificarea se va juca în deplasarea de la Erevan. Gică Craioveanu, fostul mare atacant al Universității, a explicat care sunt slăbiciunile echipei.

Care sunt, de fapt, marile probleme ale Universității Craiova în noul sezon. Gică Craioveanu a pus punctul pe „i”

Universitatea Craiova a dominat sezonul trecut din SuperLiga României și a făcut un sezon european bun, însă echipa din noua stagiune pare departe de cea din urmă cu un an. Oltenii au ajuns cu greu în play-off-ul Europa League și speră să facă un pas înainte, după ce în sezonul precedent au evoluat în UEFA Conference League.

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în meciul de pe „Ion Oblemenco”, contra lui Ararat-Armenia. Fostul mare atacant a evidențiat trei factori: lipsa condiției fizice, lipsa „foamei” de rezultate și forma slabă a mijlocașilor centrali, Cicâldău și Anzor.

„Echipa nu stă bine fizic. După minutul 70, echipa a coborât foarte mult nivelul. Sunt aceeași oameni care au dus greul în sezonul trecut. Bancu și Mora au fost la un nivel foarte bun, dar în rest echipa mi se pare la limită. De la Assad și Nsimba mă așteptam la mai mult. Parcă Nsimba nu mai are foamea de sezonul trecut. Eu altă explicație nu găsesc.

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Câteodată o iau razna și mă gândesc noaptea, caut motive, dar nu găsesc. Echipa nu mai are răutate pozitivă de sezonul trecut, nici foamea de sezonul trecut și nici inspirația de anul trecut. Poate o să spuneți că sunt nebun, dar Anzor și Cicâldău nu sunt în forma lor cea mai bună. Am avut 10 minute bune în repriza secundă, în rest nu am văzut răutatea tipic oltenească, pe care am văzut-o în trecut.

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Faptul că iei gol meci de meci, pleci de la 0-1… pe niște greșeli individuale, nu colective. Eu la faze fixe închid ochii. Eu zic că vina e 50-50, a jucătorilor și a lui Coelho. Oamenii care se duc în marcaj om la om, ăia trebuie să fie câini”, a declarat Gică Craioveanu la

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Filipe Coelho trebuie să găsească soluția! Ce „balauri” ar putea întâlni în faza principală din Europa League

Filipe Coelho trebuie să găsească soluția pentru a-și pune echipa pe picioare. Oltenii au arătat carențe defensive multiple în acest debut de sezon, iar astfel de greșeli pot duce la un dezastru fotbalistic împotriva unui adversar de top, ca cei pe care oltenii i-ar putea întâlni în UEFA Europa League.

În noul format, foarte multe echipe din a doua competiție a celor de la UEFA sunt chiar de nivelul Ligii Campionilor. Spre exemplu, meciurile Universității Craiova, într-un traseu „horror”, ar putea arăta în felul următor: Juventus, AC Milan, Bournemouth, Rennes, Crystal Palace, Celta Vigo, Viking, Trabzonspor. Unul dintre cele mai „accesibile” trasee ale Craiovei ar putea arăta astfel: Olympiakos, AZ Alkmaar, Sturm Graz, Sparta Praga, Celje, Jagiellonia, CSKA Sofia, Sabah.