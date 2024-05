Gică Hagi 35+1. Golgheter all-time al naționalei, cu 35 de goluri, ”Regele” și-a mai adăugat un gol de colecție la meciul de adio al Generației de Aur

. Evenimentul organizat sâmbătă seară, 25 mai, pe Arena Națională i-a făcut pe cei mai în vârstă să retrăiască bucuria de nedescris a calificării de la Cardiff 1993, nopțile splendide de vară din timpul mondialului american, când milioane de români au sărbătorit pe străzii victoriile răsunătoare cu Columbia și Argentina.

Fotbaliștii aceștia minunțati au lăsat în urma lor o arhivă plină cu aminitiri de neuitat, amintiri de povestit nepoților. Hagi și compania au intrat adânc în inimile românilor și pentru victoriile senzaționale de la Mondialul din 1998, dar și de la EURO 2000, când Generația de Aur a învins iar Columbia și a bătut de două ori Anglia.

Idolatrizați, dar în aceeași măsură și criticați când pierdeau prin optimi sau sferturi la turneele finale, tricolorii din Generația de Aur au rămas în sufletele românilor. Iar dragostea fanilor s-a revărsat din plin chiar și la 30 de ani de la , când România a fost la 5 minute de o semifinală cu Brazilia.

Sâmbătă, 25 mai, Arena Națională s-a dovedit neîncăpătoare, . Probabil că dacă ar fi existat un stadion mai mare s-ar fi doborât și recordul de 100.000 de spectatori de pe fostul ”23 August”, când oamenii au stat și pe pista de atletism la un cuplaj interbucureștean din 1985.

Ca de fiecare dată, Gică Hagi a fost și la 59 de ani omul-orchestră pentru Generația de Aur în meciul demonstrativ cu ”Team World Stars”. ”Regele” a driblat, a dat pase strălucitoare pentru colegi, a șutat la poartă și a marcat.

Golgheter all-time al naționalei României, cu 35 de goluri, la egalitate cu Adrian Mutu, : șut puternic cu stângul pe mijlocul porții, fără nicio speranță pentru Sebastien Frey. A fost golul de 2-2, după ce ”World Stars” a condus cu 2-0.

Fostul căpitan al echipei naționale a tratat cu maximă concentrare lovitura de la 11 metri, ca și cum de acel gol depindea soarta vreunei calificări sau a câștigării unui trofeu. De-a lungul carierei, Hagi a transformat opt penalty-uri pentru naționala României, dar a și ratat câteva.

Cel mai important penalty ratat de Hagi rămâne cel din meciul decisiv cu Bulgaria (1-1), de la Sofia, când România a pierdut calificarea la EURO 1992, în dauna Scoției. Gică a șutat tare, ca de obicei, în stânga, lui Borislav Mihailov, însă potraul bulgar a apărat. Turneul final din Anglia a fost singurul ratat de Generația de Aur.

La 2-2 cu echipa ”Stelelor Lumii”, liderul Generaţiei de Aur a mai ieșit o dată la rampă. Hagi a creat împreună cu Dorinel Munteanu (55 de ani) faza spectaculoasă la capătul căreia Costel Gâlcă (52 de ani) a înscris cu capul reușita unei victorii de prestigiu, 3-2, pentru care tricolorii Generației de Aur au luptat să le-o ofere cadou fanilor la ultima lor reprezentație de gală!

”Team World Stars” a condus cu 2-0, prin golurile Rivaldo (21) și Goran Pandev (28), iar Generația de Aur a reușit remontada grației reușitelor lui Basarab Panduru (40), Gheorghe Hagi (63 – penalty) și Constantin Gâlcă (72).

Noi am jucat fotbal pentru suporteri şi am încercat să dăm totul, atât cât am putut, pentru că suntem mult mai mari ca adversarii. Sunt nişte ani buni diferenţă. Publicul a fost iar lângă noi, pentru că e greu să uite performanţele pe care le-am făcut noi. Pe mine ce m-a frapat a fost că toţi au venit cu copii. Am văzut foarte mulţi copii în tribune, asta înseamnă că noi chiar am făcut ceva, chiar dacă anii au trecut. Lumea nu ne uită” – Gică Hagi