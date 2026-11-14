Gică Hagi a adus peste 45.000 de români pe Arena Națională! Asistență impresionantă la România – Polonia

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Naționala României nu a avut parte de o toamnă de senzație, dar suporterii nu au abandonat-o! Meciul cu Polonia, din penultima etapă a grupelor Nations League, a atras lumea la stadion. Nu mai puțin de 45.827 spectatori au venit pe Arena Națională pentru a-i susține pe elevii lui Gică Hagi.

Suporterii români nu au întors spatele naționalei! Mobilizare impresionantă pentru meciul cu Polonia

După ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026, tricolorii au început dezastruos și campania din Nations League. Patru meciuri, patru înfrângeri și un golaveraj de 3-13 reprezintă bilanțul unei naționale care a ajuns să lupte pentru evitarea retrogradării în Liga C.

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Umilința suferită la Varșovia, unde România a pierdut cu 0-6, nu i-a împiedicat pe fani să umple din nou tribunele Arenei Naționale. Publicul a răspuns prezent la ultimul meci de pe teren propriu din 2026, iar atmosfera a fost una spectaculoasă

Aproape 50.000 de spectatori la România – Polonia! A doua cea mai mare asistență din 2026

45.827 spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la partida România – Polonia, din etapa a cincea a grupelor Nations League. Este a doua cea mai mare asistență înregistrată la un meci de fotbal din România în 2026.

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Recordul anului rămâne cel stabilit pe 5 octombrie, la România – Suedia 0-1, când 49.426 de spectatori au venit pe Arena Națională. Diferența dintre cele două partide este de numai 3600 spectatori. Interesul pentru confruntarea cu Polonia s-a văzut încă dinaintea fluierului de start. FRF anunțase peste 45.000 de bilete procesate, iar aproximativ 2.500–3.000 de suporteri polonezi erau așteptați la București.

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Cele mai mari asistențe ale naționalei României pe Arena Națională

Inaugurată în septembrie 2011, Arena Națională a găzduit de-a lungul anilor unele dintre cele mai importante meciuri ale primei reprezentative. Partidele cu adversari precum Franța, Olanda sau Ungaria au atras zeci de mii de suporteri, iar stadionul din București a devenit locul în care tricolorii au beneficiat de unele dintre cele mai spectaculoase atmosfere din fotbalul românesc. Printre cele mai importante repere se numără România – Olanda 1-4, din preliminariile Campionatului Mondial din 2014, disputată în fața a peste 53.000 de spectatori, dar și România – Ungaria 3-0, din septembrie 2013, urmărită din tribune de peste 50.000 de oameni.

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Top 5 asistențe pe Arena Națională la meciurile României