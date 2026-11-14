Sport

Gică Hagi a adus peste 45.000 de români pe Arena Națională! Asistență impresionantă la România – Polonia

Alex Bodnariu
14.11.2026 | 23:35
Gica Hagi a adus peste 45000 de romani pe Arena Nationala Asistenta impresionanta la Romania Polonia
SPECIAL FANATIK
Aproape 50.000 de spectatori la România – Polonia! A doua cea mai mare asistență din 2026
Naționala lui Gică Hagi traversează o perioadă de coșmar, dar ce s-a întâmplat în tribune la România – Polonia a întrecut toate așteptările! Cifra impresionantă de pe Arena Națională.
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Naționala României nu a avut parte de o toamnă de senzație, dar suporterii nu au abandonat-o! Meciul cu Polonia, din penultima etapă a grupelor Nations League, a atras lumea la stadion. Nu mai puțin de 45.827 spectatori au venit pe Arena Națională pentru a-i susține pe elevii lui Gică Hagi.

Suporterii români nu au întors spatele naționalei! Mobilizare impresionantă pentru meciul cu Polonia

România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. După ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026, tricolorii au început dezastruos și campania din Nations League. Patru meciuri, patru înfrângeri și un golaveraj de 3-13 reprezintă bilanțul unei naționale care a ajuns să lupte pentru evitarea retrogradării în Liga C.

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Rezultatele nu au stins însă pasiunea suporterilor. Umilința suferită la Varșovia, unde România a pierdut cu 0-6, nu i-a împiedicat pe fani să umple din nou tribunele Arenei Naționale. Publicul a răspuns prezent la ultimul meci de pe teren propriu din 2026, iar atmosfera a fost una spectaculoasă

Aproape 50.000 de spectatori la România – Polonia! A doua cea mai mare asistență din 2026

45.827 spectatori au fost prezenți pe Arena Națională la partida România – Polonia, din etapa a cincea a grupelor Nations League. Este a doua cea mai mare asistență înregistrată la un meci de fotbal din România în 2026.

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Recordul anului rămâne cel stabilit pe 5 octombrie, la România – Suedia 0-1, când 49.426 de spectatori au venit pe Arena Națională. Diferența dintre cele două partide este de numai 3600 spectatori. Interesul pentru confruntarea cu Polonia s-a văzut încă dinaintea fluierului de start. FRF anunțase peste 45.000 de bilete procesate, iar aproximativ 2.500–3.000 de suporteri polonezi erau așteptați la București.

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Cele mai mari asistențe ale naționalei României pe Arena Națională

Inaugurată în septembrie 2011, Arena Națională a găzduit de-a lungul anilor unele dintre cele mai importante meciuri ale primei reprezentative. Partidele cu adversari precum Franța, Olanda sau Ungaria au atras zeci de mii de suporteri, iar stadionul din București a devenit locul în care tricolorii au beneficiat de unele dintre cele mai spectaculoase atmosfere din fotbalul românesc. Printre cele mai importante repere se numără România – Olanda 1-4, din preliminariile Campionatului Mondial din 2014, disputată în fața a peste 53.000 de spectatori, dar și România – Ungaria 3-0, din septembrie 2013, urmărită din tribune de peste 50.000 de oameni.

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Top 5 asistențe pe Arena Națională la meciurile României

  • România – Finlanda 1-1 (8 octombrie 2015): 54.364 de spectatori
  • România – Olanda 1-4 (16 octombrie 2012): 53.329 de spectatori
  • România – Grecia 1-1 (19 noiembrie 2013): 53.174 de spectatori
  • România – Elveția 1-0 (21 noiembrie 2023): 50.224 de spectatori
  • România – Spania 1-2 (5 septembrie 2019): 50.124 de spectatori
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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