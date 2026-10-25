Gică Hagi a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și Polonia. Cine este marea absență

România își va continua traseul din Liga Națiunilor la mijlocul lunii noiembrie. ”Tricolorii” vor întâlni pe Bosnia și Polonia, în ultimele două meciuri ale grupei, care sunt cruciale pentru salvarea de la retrogradarea în Liga C a competiției.
Cu trei săptămâni înaintea duelurilor, Gică Hagi a alcătuit lista preliminară pentru duelurile contra Bosniei și Poloniei. Una dintre marile absențe este cea a lui Louis Munteanu. Atacantul lui D.C. United este indisponibil din cauza accidentării. Totuși, există și vești îmbucurătoare. Pe listă poate fi regăsit, în schimb, Andrei Borza. Jucătorul a părăsit terenul accidentat în minutul 25 al duelului cu Rizespor, 2-1.
Selecționerul României a convocat 27 de jucători pentru duelurile din Liga Națiunilor. Lotul final, format din jucătorii din SuperLiga dar și din stranieri, va fi anunțat ulterior. Aceștia sunt românii care evoluează în afara granițelor țării și se află în vizorul lui Gică Hagi:
România a avut un parcurs dezamăgitor în actuala stagiune a Ligii Națiunilor. Cu 4 înfrângeri din 4 meciuri disputate, România se află pe ultimul loc în grupă și riscă retrogradarea în Liga C a competiției. Totuși, diferența față de ocupanta locului 3 din grupă, Polonia, este de numai 4 puncte. Astfel, singurul scenariu prin care ”tricolorii” ar rămâne în Liga B ar fi să câștige ambele partide. O condiție obligatorie ar fi ca ”vulturii albi” să obțină maxim un punct în afara duelului direct.
Elevii lui Hagi vor primi vizita Poloniei, pe 14 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. În duelul decisiv, ”tricolorii” vor întâlni pe Bosnia, pe 17 octombrie, de la ora 21:45, la Zenica. În același timp, Polonia va primi vizita Suediei, pe Narodowy Stadion, din Varșovia.