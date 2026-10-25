Sport

Gică Hagi a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și Polonia. Cine este marea absență

Gabriel Neagu
25.10.2026 | 11:51
Gica Hagi a anuntat lista preliminara pentru meciurile cu Bosnia si Polonia Cine este marea absenta
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România a publicat lista preliminara pentru meciurile cu Bosnia si Polonia. sursa foto: hepta
Federația Română de Fotbal a publicat lista preliminară pentru meciurile contra Poloniei și Bosniei. Duelurile vor fi decisive pentru viitorul României în Liga Națiunilor.
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România își va continua traseul din Liga Națiunilor la mijlocul lunii noiembrie. ”Tricolorii” vor întâlni pe Bosnia și Polonia, în ultimele două meciuri ale grupei, care sunt cruciale pentru salvarea de la retrogradarea în Liga C a competiției.

27 de stranieri se află pe lista preliminară a României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Cu trei săptămâni înaintea duelurilor, Gică Hagi a alcătuit lista preliminară pentru duelurile contra Bosniei și Poloniei. Una dintre marile absențe este cea a lui Louis Munteanu. Atacantul lui D.C. United este indisponibil din cauza accidentării. Totuși, există și vești îmbucurătoare. Pe listă poate fi regăsit, în schimb, Andrei Borza. Jucătorul a părăsit terenul accidentat în minutul 25 al duelului cu Rizespor, 2-1.

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Selecționerul României a convocat 27 de jucători pentru duelurile din Liga Națiunilor. Lotul final, format din jucătorii din SuperLiga dar și din stranieri, va fi anunțat ulterior. Aceștia sunt românii care evoluează în afara granițelor țării și se află în vizorul lui Gică Hagi:

  • Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
  • Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei Coubiș (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu Drăgușin (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 6/0), Matei Ilie (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav Eissat (Bristol City, 6/0), Andrei Borza (Çorum | Turcia, 3/0)
  • Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius Marin (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius Corbu (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru, 11/0)
  • Atacanți: Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis Man (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel Bîrligea (Frosinone | Italia, 11/3), Florin Tănase (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis Stoica (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș Ilie (Mantova | Italia, 0/0).

Cum poate România să scape de retrogradarea în Liga Națiunilor

România a avut un parcurs dezamăgitor în actuala stagiune a Ligii Națiunilor. Cu 4 înfrângeri din 4 meciuri disputate, România se află pe ultimul loc în grupă și riscă retrogradarea în Liga C a competiției. Totuși, diferența față de ocupanta locului 3 din grupă, Polonia, este de numai 4 puncte. Astfel, singurul scenariu prin care ”tricolorii” ar rămâne în Liga B ar fi să câștige ambele partide. O condiție obligatorie ar fi ca ”vulturii albi” să obțină maxim un punct în afara duelului direct.

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Elevii lui Hagi vor primi vizita Poloniei, pe 14 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională. În duelul decisiv, ”tricolorii” vor întâlni pe Bosnia, pe 17 octombrie, de la ora 21:45, la Zenica. În același timp, Polonia va primi vizita Suediei, pe Narodowy Stadion, din Varșovia.

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