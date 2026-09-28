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Gică Hagi a decis să nu-l păstreze în lotul final pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina pe fiul său, Ianis. De asemenea, vor mai lipsi Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan.

Ianis Hagi nu va fi în lot pentru meciul cu Bosnia

Schimbări masive în lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina! Gică Hagi a lăsat în tribune jucători importanți, care au dus greul partidei cu Suedia, de la Solna, terminată scor 1-2: Ianis Hagi, Dennis Man, Radu Drăguşin, Andrei Raţiu şi Nicuşor Bancu! Doar cinci titulari din Suedia se regăsesc și în lotul pentru partida cu Bosnia: Ionuț Radu, Virgil Ghiță, Andrei Coubiș, Tudor Băluță și Louis Munteanu.

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„Regele” a decis să-i lase din nou în tribune, precum în meciul cu Suedia, pe Marius Marin, Raul Opruț și Bogdan Racovițan. Cel mai probabil, cei trei vor apărea în loturile pentru partidele cu Polonia (deplasare, 2 octombrie) și returul cu Suedia (acasă, 5 octombrie).

Lotul României pentru meciul cu Bosnia-Herțegovina:

1. Ionuț Radu

12. Otto Hindrich

16. Valentin Cojocaru

2.Tony Strata

3. Matei Ilie

4. Andrei Coubiș

5. Virgil Ghiță

14. Andrei Borza

15. Andrei Burcă

17. Vladimir Screciu

23. Lisav Eissat

6. Tudor Băluță

8. Alexandru Cicâldău

10. Nicolae Stanciu

18. Cătălin Cîrjan

19. David Matei

20. Darius Olaru

21. Olimpiu Moruțan

22. Vlad Dragomir

7. Florin Tănase

9. Louis Munteanu

11. Daniel Bîrligea

13. Valentin Mihăilă

Cât durează reconstrucția naționalei. Anunțul lui Gică Hagi

Selecționerul Gică Hagi a subliniat, la conferința de presă premergătoare jocului cu Bosnia, cât de important este planul cu care a venit pentru realizarea de performanțe, precizând și cât durează întreg procesul de implementare al acestuia.

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„Doi ani durează acest proces. Trebuie să ne calificăm la Campionatul European. Trebuie să îi conving pe jucători să creadă și să aibă curaj. Am făcut strategia în vară, am jucat cu două echipe. Am făcut această convocare, am folosit o formație în Suedia, vom face multe schimbări pentru al doilea meci, pentru că eu cred că este nevoie de asta.

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Nu contează cum începi, ci cum termini meciurile. Nu sistemul îți dă siguranța că vei câștiga, ci dinamica și jucătorii aleși. Apoi, selecția pe care o fac, o fac în funcție de sistem, după putem juca și cu 4 fundași, dar și cu 3 fundași. Nu putem sta într-un singur sistem!”, a mai spus Gică Hagi în cadrul conferinței de presă.

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Când a obținut România ultimul succes contra Bosniei

România și Bosnia s-au întâlnit în opt meciuri oficiale de-a lungul timpului, iar bilanțul este unul echilibrat: câte patru victorii pentru fiecare echipă. Ultimul succes al „tricolorilor” datează din 2022, 4-1, într-o partidă disputată în Giulești, tot în Liga Națiunilor. Din nefericire pentru „tricolori”, Bosnia a avut câștig de cauză în cele două meciuri disputate anul trecut în preliminariile pentru Cupa Mondială, 1-0 la București și 3-1 la Zenica.