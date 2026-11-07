Gică Hagi a ales! Cine sunt tricolorii convocați pentru duelurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Naționala României va înfrunta selecționata Poloniei, sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, în etapa a 5-a din Liga Națiunilor, Grupa a 4-a din Liga B. Trei zile mai târziu, la Zenica, „tricolorii” vor înfrunta Bosnia-Herțegovina. Pentru aceste două jocuri, selecționerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceștia care evoluează la cluburi din străinătate și alți 8 din campionatul intern
Marii absenți ai acțiunii precedente, Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora) au fost convocați de Gică Hagi de această dată. În locul lui Ionuț Radu, care a acuzat probleme medicale, a fost chemat Ștefan Târnovanu de la FCSB, așa cum vă anunța FANATIK în urmă cu câteva zile.
PORTARI
Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
MIJLOCAȘI
Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).
Clasament Grupa 4, Liga B
|Loc
|Țară
|Meciuri
|Golaveraj
|Puncte
|1.
|Suedia
|4
|7-3
|10
|2.
|Bosnia-Herțegovina
|4
|6-3
|8
|3.
|Polonia
|4
|7-4
|4
|4.
|România
|4
|3-13
|0