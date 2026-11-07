Gică Hagi a ales! Cine sunt tricolorii convocați pentru duelurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

CE TREBUIE SĂ ȘTII Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

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Naționala României va înfrunta selecționata Poloniei, sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, în etapa a 5-a din Liga Națiunilor, Grupa a 4-a din Liga B. Trei zile mai târziu, la Zenica, „tricolorii” vor înfrunta Bosnia-Herțegovina. Pentru aceste două jocuri, selecționerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceștia care evoluează la cluburi din străinătate și alți 8 din campionatul intern

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Marii absenți ai acțiunii precedente, Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora) . În locul lui Ionuț Radu, care a acuzat probleme medicale, a fost chemat Ștefan Târnovanu de la FCSB, așa cum vă anunța .

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PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

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ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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Luni, 9 noiembrie, de la ora 12:30, la CNF Mogoșoaia, selecționerul Gheorghe Hagi va susține o conferință de presă. La întâlnirea cu mass-media vor participa și jucătorii Matei Ilie și Florinel Coman.

Clasament Grupa 4, Liga B