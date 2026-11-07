Sport

Gică Hagi a ales! Cine sunt tricolorii convocați pentru duelurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Catalin Oprea
07.11.2026 | 13:05
Gica Hagi a ales Cine sunt tricolorii convocati pentru duelurile cu Polonia si BosniaHertegovina
breaking news
Naționala României/ Foto: frf.ro
Gică Hagi a anunțat lotul pentru meciurile României din luna noiembrie, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina!
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Naționala României va înfrunta selecționata Poloniei, sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, în etapa a 5-a din Liga Națiunilor, Grupa a 4-a din Liga B.  Trei zile mai târziu, la Zenica, „tricolorii” vor înfrunta Bosnia-Herțegovina. Pentru aceste două jocuri, selecționerul Gheorghe Hagi a convocat un lot format din 26 de jucători, 18 dintre aceștia care evoluează la cluburi din străinătate și alți 8 din campionatul intern

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

Marii absenți ai acțiunii precedente, Marius Corbu (Ferencvaros) și Ianis Stoica (Estrela Amadora) au fost convocați de Gică Hagi de această dată. În locul lui Ionuț Radu, care a acuzat probleme medicale, a fost chemat Ștefan Târnovanu de la FCSB, așa cum vă anunța FANATIK în urmă cu câteva zile.

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PORTARI
Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI
Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

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ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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Clasament Grupa 4, Liga B

LocȚarăMeciuriGolaverajPuncte
1. Suedia47-310
2.Bosnia-Herțegovina46-38
3.Polonia47-44
4.România43-130
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