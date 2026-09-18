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Selecționerul României, Gică Hagi (61 de ani) a pregătit numeroase surprize pentru primele sale 4 meciuri oficiale pe banca primei reprezentative. Vineri, 18 septembrie, „Regele” a anunțat lotul cu cei 33 de jucători care vor înfrunta Suedia (tur – retur) Bosnia & Herțegovina și Polonia. Deciziile tehnicianului au stârnit deja un val de reacții în lumea fotbalului.

Primele reacții după numeroasele surprize din lotul anunțat de Gică Hagi pentru meciurile din Liga Națiunilor

Pe 25 octombrie, Gheorghe Hagi începe oficial aventura pe banca echipei naționale, la al doilea „descălecat”. Din lista preliminară de 48 de jucători anunțată la începutul lunii septembrie, selecționerul a tăiat mai multe nume și au rămas, în final, 33 de jucători. În mod surprinzător pentru unii, „Regele” a renunțat la Ianis Stoica (23 de ani), în mare formă într-un campionat puternic cum este cel al Portugaliei.

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De asemenea, unul dintre cei mai buni jucători de la campioana Universitatea Craiova, portarul Laurențiu Popescu (29 de ani), jucător cu evoluții de excepție în acest sezon european, dar și în SuperLiga, nu a prins lotul naționalei. Acest subiect a fost abordat și la FANATIK SUPERLIGA. „Cum să nu îl convoace pe Popescu? Eu credeam că Popescu va fi a doua variantă la Ionuț Radu (n.r. portarul de la Celta Vigo”, a punctat moderatorul Cristi Coste.

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a fost uimit de absența lui Ianis Stoica. „Campionatul Portugaliei este peste campionatul României? (…) Un jucător care în primele șase etape marchează patru goluri și dă două assisturi… Cred că trebuia să fie și el acolo (n.r. în lotul pentru Liga Națiunilor)”.

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, în schimb, o serie de jucători cu mare experiență, precum Nicolae Stanciu (33 de ani) și Andrei Burcă (33 de ani). FCSB are la această acțiune un singur jucător convocat, pe noul transfer Denis Drăguș. Un jucător are și Rapid, pe Olimpiu Moruțan. În schimb, liderul Dinamo are doi convocați: Raul Opruț și Cătălin Cîrjan. Campioana din SuperLiga, Universitatea Craiova, este clubul din țară cu cei mai mulți reprezentanți la lotul național: Nicușor Bancu, Tudor Băluță, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și David Matei.

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Care sunt ceilalți „grei” lăsați în afara lotului de selecționerul României

și Laurențiu Popescu mai sunt jucători importanți care nu au prins lotul de 33 pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Printre aceștia sunt Deian Sorescu, cu evoluții bune în Turcia la Gaziantep, Ștefan Târnovanu (FCSB), Alexandru Dobre și Alex Pașcanu (Rapid) sau Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova).

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Din compartimentul ofensiv nu face parte din lot fostul elev al lui Gică Hagi de la Farul Constanța, Dennis Alibec. În rest, mai lipsesc, din varii motive, Mărginean, Musi, Miculescu (despre care ) sau Florinel Coman. În cazul acestuia din urmă, FRF a venit cu o explicație. Fostul jucător de la FCSB nu a fost convocat la această acțiune deoarece s-a accidentat la ultimul meci la echipa de club, Al-Gharafa.