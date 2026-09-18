Sport

Lotul convocat de Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor! Vedetele lăsate acasă de „Rege”

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Suedia, Bosniei & Herțegovina și Polonia din Liga Națiunilor. Selecționerul a convocat un singur fotbalist de la FCSB
Cristian Măciucă
18.09.2026 | 12:09
Lotul convocat de Gica Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Natiunilor Vedetele lasate acasa de Rege
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Lotul convocat de Gică Hagi pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor! FOTO: Fanatik
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Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 18 septembrie, lotul de jucători pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, „dubla” cu Suedia și partidele cu Bosnia & Herțegovina și Polonia. Pentru această acțiune, „Regele” a convocat 33 de jucători.

Gică Hagi s-a decis! Cum arată lotul României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor

După meciurile amicale din urmă cu trei luni, Gheorghe Hagi începe oficial aventura pe banca echipei naționale. Pentru „tricolori” urmează primele patru meciuri din Grupa B4 a Ligii Națiunilor. Selecționata noastră va debuta în noua ediție la Stockholm, pe 25 septembrie, iar apoi va reveni în țară și vor da piept cu Bosnia & Herțegovina, pe 28 septembrie. Campania va continua pe 2 octombrie, când „tricolorii” vor face deplasarea în Polonia. Această acțiune a României se va încheia pe 5 octombrie, atunci când e programat returul cu Suedia.

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Vineri, 18 septembrie, Gică Hagi a anunțat cei 33 de jucători care vor face parte din lotul pentru cele patru meciuri din Grupa B4 a UEFA Nations League. Pe listă se regăsesc și câteva nume interesante. De la FCSB, „Regele” a convocat un singur jucător, pe Denis Drăguș, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Jucătorii convocați de Hagi pentru „dubla” cu Suedia și meciurile cu Bosnia & Herțegovina și Polonia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

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FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

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MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

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ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

Ce vedete a lăsat acasă Gică Hagi

După cum se poate vedea, Gică Hagi a convocat foarte puțini fotbaliști din campionatul României. Granzii FCSB, Rapid și Dinamo au doar patru jucători selecționați. Drăguș de la roș-albaștri, Opruț și Cîrjan reprezintă „câinii roșii”, iar Moruțan de la Rapid. Din SuperLiga, cei mai mulți reprezentați îi are campioana Craiova, cinci la număr: Cicâldău, Bancu, Băluță, David Matei și Screciu.

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Opțiunea lui Hagi de a lăsa mai multe vedete acasă este cel puțin surprinzătoare. Printre numele importante care lipsesc de la această acțiune a „tricolorilor”, dintre fotbaliștii care nu erau accidentați și putea fi convocați, se numără Ianis Stoica (Estrela Amadora), Ștefan Târnovanu (FCSB), Alexandru Dobre, Alexandru Pașcanu (Rapid), Ștefan Baiaram (Universitata Craiova), Marius Corbu (Ferencvaros) sau golgheterul SuperLigii, Andrei Dumiter (FC Botoșani). În ceea ce îi privește pe Florinel Coman (Al Gharafa) și pe David Miculescu (FCSB), aceștia nu au fost convocați deoarece s-au accidentat la ultimul meci la echipele de club.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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