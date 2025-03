Gică Hagi a anunțat obiectivul Farului după 1-1 cu U Cluj: „Asta mă interesează”. Detalii despre accidentarea lui Alibec

„Regele” a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, autorul unicului gol al „marinarilor”, care s-a accidentat chiar la ultima fază a meciului, însă așteaptă să vadă verdictul unei analize amănunțite.

Gică Hagi, mulțumit după Farul Constanța – Universitatea Cluj

Gică Hagi a fost mulțumit după remiza obținută de : „Am început cum nu trebuia mai prost. Am încercat să fim noi, să avem posesie, să circule mingea și după am început să jucăm bine. Puteam să marcăm mai mult.

Am întâlnit o echipă bună, Neluțu a făcut o echipă bună. E bine, am revenit, publicul a fost mulțumit. Păcat că nu am câștigat, dar asta e. S-a terminat campionatul, ne odihnim și trebuie să ne pregătim pentru play-out. Pe Denis îl știm, e un atacant foarte bun, echipa trebuie să-i aducă mingi.

A avut o contractură, nu știu, vom vedea. E ghinion, dar vom vedea! Important e că nu am pierdut în fața unei echipe bune a campionatului nostru. Noi trebuie să facem jocul pe care știm să-l facem și să câștigăm cât mai multe meciuri în play-off. Avem o academie bună, investim în tineri”.

„Am fost inconstanți în acest sezon!”

„Depinde de tineri, ei trebuie să demonstreze că merită să fie pe teren. Vom vedea, trebuie să găsim spațiu, avem o zi liberă și vom vedea ce va fi în continuare.

Am fost inconstanți, n-am avut continuitate în randament, sperăm să ne conectăm în play-out și să ne jucăm fotbalul nostru. Mă interesează play-out-ul și cupa”, a .

„Am făcut o greșeală prea mare la primul lor gol. Dar se întâmplă, e fotbal, oricine greșește, noi trebuie să reparăm și să revenim. E important că am reacționat, am fost inspirat la schimbări. S-a terminat, atât am putut să facem, ăsta e adevărul și trebuie să ne conectăm pentru play-out”, a mai spus Gică Hagi.